Сколько самолетов не дадут Украине для победы над Россией?

Удивило выступление главкома ВСУ Залужного, в котором он сказал, что его бесят заявления западных политиков, что контрнаступление идет слишком медленно. Дескать, покажите тогда, как надо или дайте все, что просим.
Вот сейчас вокруг этого «дайте» все и будет вращаться и переворачиваться с ног на голову и обратно.
Вообще Залужный в некоторых смыслах весьма приличный полководец, демонстрирующий знание операций прежних времен. В смысле, не времен греческих или римских войн, а современных. И именно это они и демонстрирует союзникам время от времени. В своем последнем выступлении Залужный напомнил тем, кто недоволен, что они, старшие братья из НАТО, никогда не начинают наступательных операций без наличия полнейшего превосходства в воздухе.
Оказывается, украинский главком в курсе установок системы НАТО (кстати, не очень сильно отличающихся от наших), которые напрямую говорят, что перед проведением любых наступательных операций просто необходимо завоевать это самое превосходство в воздухе.
Иначе лучше и не начинать.
Впрочем, все это НАТО продемонстрировало давно, но вот только почему Украина должна идти каким-то там своим путем? Именно это Залужный с приличной толикой обиды и озвучил. То есть, российская армия должна по всем правилам иметь превосходство в воздухе, армии НАТО должны, а ВСУ что? Разрабатывать свою личную доктрину, согласно которой наступать надо без этого самого превосходства?
Конечно, наступать с тем, что есть – это не путь к победе и недавние события это показали весьма красочно. Вот это «воюй, чем есть» - оно, конечно, хорошо, но… к победе гарантировано не приведет. И Залужный, как человек грамотный, это понимает. Вот только сделать особо ничего не может.
Позволю себе цитату. Весьма здесь уместную.
«Чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нам нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя. Нам, кстати, этого достаточно, потому что Мелитополь дал бы нам полный огневой контроль сухопутного коридора, из Мелитополя мы уже можем вести огонь по Крымскому перешейку, теми же HIMARS и так далее. Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно еще 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля 2022 года».
Кто это сказал? Да все он же, генерал Залужный! 15 декабря 2022 года.
И не надо лопатить сутками Интернет, чтобы отыскать информацию о том, что практически все из этого списка ВСУ получили.
Кроме самолетов. Мы уже обсуждали этот момент, в прошлом году о самолетах и вертолетах речи вообще не шло. О вертолетах не идет и сейчас.
Возможно, украинские спонсоры были бы помягче, если бы не сами украинцы, которые на протяжении длительного времени рассказывали всем о готовящемся контрнаступлении. Которое в итоге началось, но…
Оказывается, нужны были самолеты. А к ним экипажи. А еще инженеры. А еще техники. А еще техника для обслуживания самолетов на аэродромах.
И как-то все пошло не так.
А ведь еще в начале (8 числа, по-моему) мая и 6 июня не кто иной как председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли всем рассказал, как Украина готова к контрнаступлению и какие у нее отличные шансы на победу над Россией.
Правда, господин генерал добавил, что «пока слишком рано говорить, каким будет исход». Видимо, Милли неплохой такой генерал, понимающий, что без авиации, в стиле Первой Мировой войны, сегодня воевать несколько проблемно.
Ну и вот к нему Залужный теперь присоединился. И тут возникает вопрос: а вы о чем там вообще думали, когда планировали?
Вообще, конечно, думали. Как сейчас становится понятно, в ВСУ делали ставку на свои ЗРК и непосредственное прикрытие войск силами малокалиберной зенитной артиллерией типа ЗСУ-23-2 или немецких «Гепардов». А удары российской авиации нейтрализовать атаками на аэродромы при помощи тех же «Хаймарсов».
Так, конечно, план не лишен недостатков. Прикрыть войска не получилось, а эффективные «Стингеры» - это оружие ближней дистанции. На которую враг может и не подлететь. И ВКС все-таки организовали жатву накопленной к наступлению техники ВСУ. А ракетные комплексы теперь сами комплексуют перед «Ланцетами» и «Шахедами», которые стали весьма неприятным, но действенным способом борьбы с ЗРК.
Так что символом борьбы стала не дорогостоящая противорадиолокационная ракета, а дешевейший тарахтельник с тремя килограммами взрывчатки. Которых более чем достаточно для того, чтобы засадить по антенне, и все. ЗРК ни на что не годен дальше, кроме ремонта. Можно даже не детонировать.
Ну и приличных ЗРК у ВСУ не так много, да и распиханы они в основном по городам. Для борьбы с российскими крылатыми ракетами и прочими смертоносными видами вооружений.
Но у нас же контрнаступление!
Знаете, есть хорошая американская (или нет) поговорка относительно того, насколько шерифа должны волновать проблемы индейцев…
Конечно, ВСУ просто необходимо превосходство в воздухе! Не на всем фронте, а хотя бы в полосе наступления. Это классика военного искусства. А к превосходству в воздухе надо приложить уже превосходство в живой силе, танках и стволах артиллерии. Вот тогда будет наступление, а не потуги на него.
И, если посмотреть другие публикации на «ВО» по этой теме, то станет понятно, что эта непростая задача становится практически невыполнимой для ВСУ.
Начинаем разбирать по полочкам.
Что есть «превосходство»? В первую очередь – это количественный и (особенно) качественный перевес в видах вооружений на определенном участке фронта. Мы сейчас говорим только о самолетах, потому что о вертолетах сами украинские военные пока молчат.
Количественное и качественное превосходство в самолетах - это непростая задача, даже для блока НАТО. Это сложно с точки зрения логистики, хотя уже и так понятно, что раньше осени ждать самолетов от НАТО не стоит. Обо всем остальном, что должно прилагаться, уже молчим.
Примером могут служить эти несчастные «Леопарды». Как их ждали, как на них надеялись, вот, придут и русские побегут. Ну пришли. И дальше что? Тралы? Машины разминирования? БРЭМы? Мастерские? Ну и все, спокойно так все стало. В ожидании, пока пришлют технику, которая сможет нормально обеспечивать боевой процесс применения «Леопардов».
А самолеты намного сложнее.
То есть, самолеты пришлют. И с ними кое-что тоже, скорее всего. Из вооружения, фильтры-свечи и все прочее по мелочевке, как говорится.
О качественном плане мы поговорим отдельно, здесь же просто повторю, что ни F-16, ни «Мираж 2000», ни «Торнадо» и «Грифон»» не могут быть полноценными соперниками Су-30СМ или Су-35С. И дело даже не в старости или навороченности самолетов, дело в том, что они относятся к разным классам. И все перечисленные западные самолеты – это представители того класса, где у нас МиГ-29, которому давно пора на покой. А «сушки», как ни крути – это из класса тяжеловесов. Ну как мушкетер против былинного богатыря.
И, собственно, все пилотажные качества немного уходят на второй план, когда речь идет о ракетных оплеухах с расстояния в 30-60 км. Хотя наши самолеты со своими управляемыми векторами тяги могут вполне на равных потягаться с западными истребителями, и не факт, что последние покажут более продвинутый пилотаж.
Поэтому коротко: не дадут Украине самолетов, которые качественно будут превосходить российские. Ну нет их столько в свободном доступе. Так что за счастье будут шведские «Грифоны» или американские «Соколы» 50/52 серии.
Это если будут.
Но тогда (особенно, если будут), может, именно количеством взять? Смогли же 24 пакистанских самолета (не лучших в плане «цена/качество») заставить отказаться от своих планов индийский отряд из четырех МиГ-21 и четырех Су-30 в феврале 2019-го? Смогли. Когда на одну твою ракету со стороны противника летит восемь – это повод для раздумий. Очень быстрых, потому что ракета – штука ну никак не медленная.
Значит, надо пробовать взять количеством.
Задача тоже не из легких. И расписать ее сложно, потому что по определенным причинам количество задействованных самолетов с нашей стороны не раскрывается. Но можно возомнить себя Суровикиным и просто подумать о том, сколько надо задействовать частей из ВКС для обеспечения всех процессов СВО со стороны авиации. Или почитать сводки Минобороны, из которых тоже можно кое-что почерпнуть.
Мы возьмем довоенные схемы ВКС от мил.ру и на них построим некоторые домыслы.
Итак, что нам нужно для того, чтобы обеспечить воздушную работу в зоне СВО?
1-2 бомбардировочных полка на Су-34. Скорее, два, уж больно машина хорошая.
Минимум 2 истребительных полка для прикрытия бомбардировщиков на Су-27 или Су-30.
1 полк на Су-35 для борьбы с истребителями противника и РЛС.
И все это нужно еще умножить на два, поскольку самолеты требуют обслуживания и ремонта, а люди отдыха. Но у нас есть такое количество частей, оснащенных именно такими самолетами. Умышленно опустил Су-25, которые работают несколько иначе, но про них совсем иные мысли.
Итого, возьмем, что полки у нас составом в две эскадрильи по 12 самолетов (эскадрилий может быть больше, но мы просто возьмем для удобства подсчета), получается, что на 48 бомбардировщиков и 72 истребителя нужно… Да, чтобы организовать перехват бомберов и нейтрализацию истребителей, необходимо численное преимущество. Минимум, двое на одного, тогда есть шансы. Понятно, что наши полки не будут подниматься всем составом, сейчас так редко воюют, но тем не менее: чтобы работать против российских самолетов в условиях численного преимущества в стиле НАТО, у ВСУ должно быть ну никак не меньше четырех истребительных полков по 24 самолета.
Ну и плюсом учебно-тренировочные, поскольку подготовку и переподготовку летного состава никто не отменял.
Цифры очень приблизительные, но по ним можно сделать определенные выводы. ВСУ надо каким-то неведомым образом выбить из союзников около сотни истребителей. На первое время можно меньше, но суть такова.
Меньшее количество просто не даст ожидаемого эффекта. И украинские летчики будут продолжать изображать свое присутствие в небе без особых шансов на успех. Ну примерно как летчики Люфтваффе в 1945 году.
Теперь внимание, вопрос: кто даст Украине сотню истребителей?
Простите, если танки тут собирали по всей Европе и еле наскребли, то самолеты… Нет, есть, конечно, одна страна, США, которая могла бы поделиться, но сомнительно, что даже Штаты столько смогут осилить. Все-таки 40 миллионов долларов за штуку. Страшная цифра получается на выходе.
Собирать по всему миру, как танки? Но простите, одно дело списанный или простоявший лет 30 на хранении танк, а другое дело – самолет. Танк не летает, ему проще. Ползи вперед и бабахай из пушки.
Сама по себе такая перспектива вряд ли обрадует западных союзников Украины, Залужный не зря так волнуется и сквернословит в адрес помогающих. Все так, самолетов если и дадут, то максимум на пару эскадрилий. Ну ведь дорого же!
Потому ВСУ останется только пробовать заменить авиацию ракетным вооружением типа все тех же «Хаймарсов» и «Теней шторма». Но это, увы, эрзац. Ракеты указанных типов могут, конечно, наносить урон противнику, но, в отличие от авиации, ракетные комплекты не столь мобильны и не в состоянии осуществлять те виды противодействия противнику, какие запросто делают самолеты.
У ВСУ сегодня нет возможностей осуществлять борьбу с нашими самолетами именно в виду незначительного боевого состава своей авиации. Воздушные силы Украины во многом сохранили свою боеспособность в ходе спецоперации, но они по-прежнему малочисленны. И насколько тут Запад может помочь – мы увидим.
Однако, скорее всего, помощь будет выражаться в поставках единичных машин, которые просто не смогут переломить ситуацию в небе Украины.
Пилотов учить будут. Это понятно, точнее, их уже учат. Если учат пилотов, то, скорее всего, параллельно им учат и технический состав, потому что для того, чтобы взлетел один летчик, на земле должны отработать почти три десятка человек. И от этого никуда не убежать, эти люди просто обязаны знать западную технику.
Но уже сегодня можно сделать определенные выводы о том, что такого количества самолетов, которое позволит Украине переломить ход воздушной войны, Киеву никто не даст. Найти сотню (а лучше больше) самолетов непросто, да и очень накладно.
Понятно, что в мире много стран, которые с радостью отдадут Украине свои старые F-16 (благо, «Соколов» наклепали более чем достаточно) в обмен на новые F-35, но тут другой вопрос: а сможет ли американская промышленность штамповать «Лайтнинги» в таких количествах и на каких финансовых условиях будет осуществляться этот веселый «Trade-in». Отдать Киеву F-16 – это одно, а вот за какие деньги получить в свое распоряжение F-35 – это совсем другое.
Уверен, что именно потому и затягивается вопрос о передачах Украине западных самолетов, потому что за кулисами спектакля о благородной помощи Украине идет ожесточенная грызня за процент скидки на F-35.
И это тормозит процесс сильнее чего бы то ни было.
Потому вопрос «Сколько дадут Украине самолетов» не так важен, как вопрос «Сколько самолетов НЕ дадут Украине». И тут можно ждать самые разные прогнозы, я считаю, что не дадут около шестидесяти. Цифра 30-40 за 2-3 года более реальна, но особого влияния на течение СВО она оказать не сможет.