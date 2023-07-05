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Британское издание: У НАТО остался один год, чтобы принять Украину в свои ряды

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Британское издание: У НАТО остался один год, чтобы принять Украину в свои ряды

Приход Дональда Трампа к власти в США в 2024 году поставит крест на желании Украины присоединиться к НАТО, поэтому альянс должен до выборов американского президента сделать Киев членом военно-политического блока. Об этом пишет The Times.


Руководству НАТО необходимо торопиться, если оно планирует принять Украину в свои ряды, времени на это почти не осталось, утверждает обозреватель британского издания Роджер Бойес. Если Джо Байден включил для Киева режим всеобщей поддержки, то в случае появления в Белом доме Дональда Трампа все это прикроется, в том числе и военная помощь. Нет, США продолжат поставлять Киеву какое-то оружие, но у же не в таких объемах.

К тому же, в следующем году у НАТО юбилей - 75 лет со дня образования и к нему необходимо подойти во всеоружии, укрепившись и расширившись, в том числе и за счет Украины. Так что у НАТО есть максимум год, чтобы принять Киев в свои ряды, применив ускоренный процесс и предоставив военные гарантии.

(...) вашингтонский саммит в следующем году может стать последним "ура" Джо Байдена, годом, когда Дональд Трамп может вернуться в Белый дом

- пишет издание.

Между тем, в НАТО не намерены принимать Украину в свои ряды даже с учетом возможного прихода к власти в США Дональда Трампа. Как заявляется в последние дни в ответ на требования Зеленского, Украина не получит членства до окончания конфликта, чтобы не втянуть альянс в прямое противостояние с Россией, которе может перерасти в ядерный конфликт. Перспективы вступления Киева в НАТО весьма туманны, но "двери для нее открыты".
Использованы фотографии:
НАТО
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7 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:19
    +4
    У НАТО остался один год

    Прям ласкает слух.... wassat
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:49
      +2
      Только не надо верить их словам,обещаниям,клятвам yes
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:21
    +2
    альянс должен до выборов американского президента сделать Киев членом военно-политического блока.
    Должен, но не может по объективным причинам и поэтому
    Перспективы вступления Киева в НАТО весьма туманны, но "двери для нее открыты".
    Т.е. морковка продолжает болтаться перед носом осла. А осел уже начинает взбрыкивать и требует определенности.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:26
    +2
    То что наглы пытаются нагадить по максимуму, при чем практически всем, это понятно.... европейские и сами с усами, хотелки у них разнонаправленные, но на первом месте желание подлизнуть дяде Сэму!!!
    В общем, ещё та "весёлая компашка"!!!
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:36
    +1
    Перспективы вступления Киева в НАТО весьма туманны, но "двери для нее открыты".

    Украина и в форточку готова пролезть, да стеклопакет стоит! )))
  5. A2AD
    A2AD Сегодня, 06:48
    0
    А зачем в нато украина? Нато и без нее может напасть на Россию и получить по наглой морде. А так же украина и без нато готова подыхать за сша. Вот перебьют окончательно всех бешеных свиней, тогда может нато и заберет освободившуюся от заразного скота территорию. Но не раньше.
  6. Седов
    Седов Сегодня, 07:23
    0
    Иди Зеленский, нюхай свою дорогу в НАТО