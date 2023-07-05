Британское издание: У НАТО остался один год, чтобы принять Украину в свои ряды

Приход Дональда Трампа к власти в США в 2024 году поставит крест на желании Украины присоединиться к НАТО, поэтому альянс должен до выборов американского президента сделать Киев членом военно-политического блока. Об этом пишет The Times.
Руководству НАТО необходимо торопиться, если оно планирует принять Украину в свои ряды, времени на это почти не осталось, утверждает обозреватель британского издания Роджер Бойес. Если Джо Байден включил для Киева режим всеобщей поддержки, то в случае появления в Белом доме Дональда Трампа все это прикроется, в том числе и военная помощь. Нет, США продолжат поставлять Киеву какое-то оружие, но у же не в таких объемах.
К тому же, в следующем году у НАТО юбилей - 75 лет со дня образования и к нему необходимо подойти во всеоружии, укрепившись и расширившись, в том числе и за счет Украины. Так что у НАТО есть максимум год, чтобы принять Киев в свои ряды, применив ускоренный процесс и предоставив военные гарантии.
(...) вашингтонский саммит в следующем году может стать последним "ура" Джо Байдена, годом, когда Дональд Трамп может вернуться в Белый дом
- пишет издание.
Между тем, в НАТО не намерены принимать Украину в свои ряды даже с учетом возможного прихода к власти в США Дональда Трампа. Как заявляется в последние дни в ответ на требования Зеленского, Украина не получит членства до окончания конфликта, чтобы не втянуть альянс в прямое противостояние с Россией, которе может перерасти в ядерный конфликт. Перспективы вступления Киева в НАТО весьма туманны, но "двери для нее открыты".