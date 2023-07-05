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В ночь на 5 июля поражены цели в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях

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В ночь на 5 июля поражены цели в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях

Ночью взрывы прогремели на ряде подконтрольных противнику территорий. Несколько наиболее мощных взрывов прогремели в Харькове и его пригородах. Украинская сторона сообщает о прилётах нескольких ударных беспилотников.


По последним сведениям, в результате одного из прилётов значительный ущерб нанесён объекту противнику на юго-востоке Харькова – в районе Харьковского тракторного завода (ХТЗ), где противник оборудовал военные склады. Сообщается о прилёте по объекту дронов типа «Герань».

В сети появились кадры с мощным взрывом в харьковском пригороде (на фото к материалу).

Также стало известно о взрывах в Сумской и Днепропетровской областях. Там поражены военные склады и пункты размещения личного состава ВСУ.

Ранее удар был нанесён по объекту противника в городе Первомайский, что к югу от Харькова. Украинская сторона традиционно обвинила ВС РФ в «выборе гражданского объекта в качестве цели», при этом «скромно умолчав» о том, что «на гражданском объекте» на момент взрыва находилось значительное число боевиков нацформирования «Кракен» (фактически харьковский аналог «Азова» - террористическая группировка, запрещённая в России).

Напомним, что накануне противник нанёс удар по российской Макеевке (ДНР). В украинских пабликах заявлено о поражении топливного хранилища. Местные жители сообщают, что в результате прилёта серьёзно пострадала 2-я городская больница. Значительные повреждения получили хирургическое и реанимационное отделения.
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11 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:27
    +3
    Практически каждую ночь ВСу теряют склады, либо часть складов. А хранящееся там планировалось для поддержки т.н. наступления, но уже не попадет на передовую. В ответ противник бьет по гражданским объектам подтверждая свою нацистскую сущность.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 06:45
      +2
      Посмотрите видео , что за гражданский объект так взорваться мог , или склад ГСМ или боеприпасы, причём много
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 06:47
        +1
        Может статью прочитаете до конца?
        в результате прилёта серьёзно пострадала 2-я городская больница. Значительные повреждения получили хирургическое и реанимационное отделения.
        1. kaufman
          kaufman Сегодня, 06:49
          -1
          Прочитал да. А может вы видео местных жителей посмотрите? Явно куда то серьёзно прилетело, и тут уже жесткий вопрос о размещении того что взорвалось в городской черте, и почему склад рядом с госпиталем ??
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:30
    +1
    Главное, увеличивать возможности разведки, во всех направлениях, на всю глубину территории противника!!!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:39
      +1
      Цитата: rocket757
      увеличивать возможности разведки, во всех направлениях, на всю глубину территории противника!!!

      Да тут и без разведки уже известны "места скопления". Главное, чтобы прилетало побольше на всю глубину!
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:43
    -1
    В Макеевке судя по видео что то сильно рвануло . ПВО -? Видно же что не госпиталь так взорвался . Жесть.
    Что то не чувствуется прогресс, хоть и бодрые статьи здесь на ВО печатают.
    По Мск спокойно прилетает , Чонгар, Макеевка( в который раз, драматично было с ПТУ).
    А так да - статья о «поразительных успехах» и оптимистично бодрейшие комменты форумчан.
    Как то не вяжется с практикой.
    Миг очередной упал во время учебного полёта. Наверняка что то с ресурсом двигателя. Там есть проблемы, писали. И проблемы не решаются.
    Ну-с! Сыпьте минусы оптимисты
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:09
      -1
      уважаемый, ловите плюс от меня!
      п.с. с местными лжепатриотическими "чат-ботами" непросто справиться!
    2. GUKTU76
      GUKTU76 Сегодня, 07:22
      +3
      Цитата: kaufman
      А так да - статья о «поразительных успехах» и оптимистично бодрейшие комменты форумчан.

      Интересно, что, кроме Вас, никто не пишет о "поразительных успехах". Похоже это у Вас успехом ВСУ считаются потери ВС РФ больше, чем 1 к 10.
      Давно определено, что успехом ВС России может быть только полная демилитаризация и денацификация Украины. С полным отсутствием перспектив вступления в НАТО и размещения войск НАТО на ее территории. Все остальное - обычная рутинная работа. С сопутствующими ей потерями. Если верить израильским оценкам пока соотношение потерь сильно в пользу России.
      Понятно, что украинский громадянин может видеть ситуацию по-другому. Никто не запрещает воспринимать реальность так, как хочется. Она от этого не изменится.
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 07:55
        +1
        Нет потерь 1:10, это все выдача желаемого за действительное. А реальность сложная и такова , что с каждым месяцем мы отдаляемся от целей СВО .
        И почему то никто не хочет сделать замечание и дать ответ по вышенаписанному - почему склад взорванный размещён в городской застройке , что привело к разрушению больницы
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 07:56
        0
        . демилитаризация и денацификация Украины. С полным отсутствием перспектив вступления в НАТО

        Ответьте пожалуйста честно, за прошедшие полтора года окраена стала ближе к вступлению в нато или нет?