Ночью взрывы прогремели на ряде подконтрольных противнику территорий. Несколько наиболее мощных взрывов прогремели в Харькове и его пригородах. Украинская сторона сообщает о прилётах нескольких ударных беспилотников.
По последним сведениям, в результате одного из прилётов значительный ущерб нанесён объекту противнику на юго-востоке Харькова – в районе Харьковского тракторного завода (ХТЗ), где противник оборудовал военные склады. Сообщается о прилёте по объекту дронов типа «Герань».
В сети появились кадры с мощным взрывом в харьковском пригороде (на фото к материалу).
Также стало известно о взрывах в Сумской и Днепропетровской областях. Там поражены военные склады и пункты размещения личного состава ВСУ.
Ранее удар был нанесён по объекту противника в городе Первомайский, что к югу от Харькова. Украинская сторона традиционно обвинила ВС РФ в «выборе гражданского объекта в качестве цели», при этом «скромно умолчав» о том, что «на гражданском объекте» на момент взрыва находилось значительное число боевиков нацформирования «Кракен» (фактически харьковский аналог «Азова» - террористическая группировка, запрещённая в России).
Напомним, что накануне противник нанёс удар по российской Макеевке (ДНР). В украинских пабликах заявлено о поражении топливного хранилища. Местные жители сообщают, что в результате прилёта серьёзно пострадала 2-я городская больница. Значительные повреждения получили хирургическое и реанимационное отделения.