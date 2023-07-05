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Вместо успехов на фронте режим Зеленского «подарил» США в день независимости подсветку «Родины-матери» в цветах американского флага

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Вместо успехов на фронте режим Зеленского «подарил» США в день независимости подсветку «Родины-матери» в цветах американского флага

Украинские власти решили сделать «подарок» США в день американской независимости, который Штаты праздновали вчера – 4 июля. Американское военно-политическое руководство ожидало от Украины «подарков» на фронте – в виде прорывов российской обороны и стремительного продвижения украинских войск, однако с этим у ВСУ в ходе контрнаступления значительные проблемы.


В итоге вместо подарков на поле боя киевский режим решил «подарить» США подсветку скульптуры «Родина-мать» в цветах американского и украинского флагов.

Официальное пояснение от Киева:

Подсветка была включена в знак благодарности Соединённым Штатам Америки, их властям и всему американскому народу, за поддержку Украины.



При этом с поддержкой Украины американским народом, на самом деле, тоже значительные проблемы. Если в марте прошлого года за отправку оружия и техники Украине выступали около 72% опрошенных американцев, то к концу июня 2023 года это число упало больше чем в два раза. На сегодняшний день в плане отправки оружия для нужд киевского режима выступают около 34%. Примечательно, что этот процент практически полностью соответствует уровню поддержки Джо Байдена в США и является для него антирекордом с начала нахождения в кресле президента.

Некоторые комментарии украинских пользователей:

Это большой подарок от Зеленского. Байден ему – 150 млрд долларов, он Байдену – подсветку статуи в Киеве.

Не удивлюсь, если даже подсветку в Киеве организовали на средства американских налогоплательщиков.

Герб - советский, флаг - американский. Это сюр, но пора уже привыкнуть.
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16 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 06:36
    +5
    Психология ужа! Раболепие, отсутсвие национальной гордости!
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:37
    +3
    fool Тихо шифером шурша, крыша слазит неспеша... (с) народное

    зы Электричество на подсветку вестимо на подачки США покупали?
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:05
      +6
      С детства не понимал, за что Киеву дали звание Город-Герой. Сдача Киева с огромными потерями Красной Армии, где только в плен попали более 600 тыс. красноармейцев. Практически никакого подполья для борьбы с оккупантами и даже наоборот, массовое предательство и участие в геноциде...
      Похоже, звание дали исключительно по политическим соображениям, как и послевоенную амнистию бандеровщине. Среди первой (советской) группы Городов-Героев (Москва, Ленинград, Севастополь, Сталинград, Одесса - Киев смотрелся анахронизмом. Примечательно, что звание ему присвоили лишь спустя 20 лет после войны в 1965 году и это о многом говорит.
      Пора выносить на обсуждение вопрос об аннулировании высокого звания. request
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 07:11
        +3
        Цитата: Сабуров_Александр53
        С детства не понимал, за что Киеву дали звание Город-Герой.

        Цитата: Сабуров_Александр53
        Примечательно, что звание ему присвоили лишь спустя 20 лет после войны в 1965 году и это о многом говорит.

        С 1944 по 1947 год Хрущев — председатель Совета народных комиссаров Украинской ССР (с 15 марта 1946 — Совета министров Украинской ССР), затем вновь избран Первым секретарём ЦК КП(б) Украинской ССР

        Так понятно?)
      2. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 08:14
        0
        Цитата: Сабуров_Александр53
        Пора выносить на обсуждение вопрос об аннулировании высокого звания

        Пора.
        Но кто в праве принимать такое решение? И кто в праве его обсуждать?
        Россия как правопреемница? Или СНГ?
        Как бы то нибыло, но вопрос перезрел и его надо решать.
        Это будет сильный ход. Не чета их переименованиям наших городов и самой России.
        Это надо сделать обязательно. yes
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:42
    +9
    Как уж не издевались над той статуей, но советский герб снять никак не могут! ))) Крепко его держит Родина-мать!
  4. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 06:43
    +5
    Надо признать что "Родина Мать" в такой подсветке смотрится чудовищно. Визуально - как чернилами заляпали. По смыслу - Родину продали.
    P.S. Про Маму просто промолчу.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:49
      +3
      Как чернилами заляпали...

      А разве у свидомитов было когда-нибудь чувство меры ? Они всегда под кого-то косят. Форма из элементов формы вермахта сбацана, опознавательные знаки на технике - тоже косят под вермахт и СС, звания в армии - с НАТО скопировали..... Ну так чему удивляться...
  5. bandabas
    bandabas Сегодня, 06:44
    +4
    Лучший подарок, конечно же, план, –
    Знает об этом любой "зелеман".
    Даже немножечко,
    Даже коробочка –
    Это уже хорошо…
    Ну а, тем более, целый стакан!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:11
      +1
      Подарок получил украинский боксер Приходько..Он в плен попал.Будет жив если не обменяют
  6. intj_says
    intj_says Сегодня, 06:45
    0
    Ох, ты ж. Красота-то какая! А после, возьмут и уберут ёё, помяните моё слово.lol
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:55
    +2
    вместо подарков на поле боя киевский режим решил «подарить» США подсветку скульптуры «Родина-мать» в цветах американского и украинского флагов
    Лизоблюдство во всей красе. Еще свою и морды всей администрации нужно было раскрасить под американский флаг. Раболепствовать, так раболепствовать. Понравился комментарий украинского пользователя
    Не удивлюсь, если даже подсветку в Киеве организовали на средства американских налогоплательщиков.
    А действительно не из своего же кармана Зеленский пожертвовал, а из очередной финансовой поддержки наверное проведя по статье "идеологическое противодействие России".
  8. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:06
    +5
    Да вчера в цкропабликах рвало аж.
    Все радовались, что наших от этого "разрывает"..
    Как всегда очень злорадно...
    На самом деле грустно. Радоваться флагу "хозяина", называть его лучшим другом...
    Шакалье....
  9. Hurshed
    Hurshed Сегодня, 07:13
    +4
    Герб СССР гордо возвышается над символами нациков.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:29
    +1
    в цветах американского флага

    Зрадника на гиляку! Точно известно, что цвета были использованы - белый, синий и красный, что соответствует богомерзким цветам флага Российской Федерации!!!
    ПиСи - а вообще, сопляк! Вот как надо поздравлять - как поздравил их собственный Тихоокуанский флот!

    Вверху рассекают Сушки, на море - БПК проекта 61, на берегу - могила явно американского солдата, судя по винтарю - значит русский вояж был успешен!
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:13
    0
    Герб - советский, флаг - американский. Это сюр, но пора уже привыкнуть.
    recourse Скурпулезно подмечено.... feel Впрочем, request все логично, воюют советским оружием, на американские деньги.