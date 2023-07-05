Вместо успехов на фронте режим Зеленского «подарил» США в день независимости подсветку «Родины-матери» в цветах американского флага

Украинские власти решили сделать «подарок» США в день американской независимости, который Штаты праздновали вчера – 4 июля. Американское военно-политическое руководство ожидало от Украины «подарков» на фронте – в виде прорывов российской обороны и стремительного продвижения украинских войск, однако с этим у ВСУ в ходе контрнаступления значительные проблемы.
В итоге вместо подарков на поле боя киевский режим решил «подарить» США подсветку скульптуры «Родина-мать» в цветах американского и украинского флагов.
Официальное пояснение от Киева:
Подсветка была включена в знак благодарности Соединённым Штатам Америки, их властям и всему американскому народу, за поддержку Украины.
При этом с поддержкой Украины американским народом, на самом деле, тоже значительные проблемы. Если в марте прошлого года за отправку оружия и техники Украине выступали около 72% опрошенных американцев, то к концу июня 2023 года это число упало больше чем в два раза. На сегодняшний день в плане отправки оружия для нужд киевского режима выступают около 34%. Примечательно, что этот процент практически полностью соответствует уровню поддержки Джо Байдена в США и является для него антирекордом с начала нахождения в кресле президента.
Некоторые комментарии украинских пользователей:
Это большой подарок от Зеленского. Байден ему – 150 млрд долларов, он Байдену – подсветку статуи в Киеве.
Не удивлюсь, если даже подсветку в Киеве организовали на средства американских налогоплательщиков.
Герб - советский, флаг - американский. Это сюр, но пора уже привыкнуть.