Вместо успехов на фронте режим Зеленского «подарил» США в день независимости подсветку «Родины-матери» в цветах американского флага

Подсветка была включена в знак благодарности Соединённым Штатам Америки, их властям и всему американскому народу, за поддержку Украины.

Это большой подарок от Зеленского. Байден ему – 150 млрд долларов, он Байдену – подсветку статуи в Киеве.

Не удивлюсь, если даже подсветку в Киеве организовали на средства американских налогоплательщиков.

Герб - советский, флаг - американский. Это сюр, но пора уже привыкнуть.