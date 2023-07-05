Парламентская ассамблея ОБСЕ в итоговой декларации признала Россию «государством - спонсором терроризма»

Действия наемнической группировки от имени правительства РФ могут быть справедливо квалифицированы как террористические по своему характеру и намерениям, и определение, таким образом, ЧВК "Вагнер" как террористической организации национальными властями оправдано

Россия является "государством - спонсором терроризма", такое решение приняла Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) на 30-ой ежегодной сессии, прошедшей в канадском Ванкувере.Депутаты парламентской ассамблеи ОБСЕ приняли итоговую декларацию, в которой признали ЧВК "Вагнер" террористической организацией, а Россию - "спонсором терроризма". Основную массу обвинений ОБСЕ вылила на "Оркестр", попытавшись выставить его в негативном свете, как некую группировку, которая используется российскими властями для всяких "темных" дел по всему миру. Сюда же приплели последние заявления Владимира Путина о том, что ЧВК "Вагнер" финансировалась их государственного бюджета. Отсюда вывод: Россия - спонсор терроризма.- говорится в декларации.ПА ОБСЕ призвала все страны, входящие в организацию, признать ЧВК "Вагнер" террористической группировкой и препятствовать ее работе по всему миру. Также требуется признать Россию "спонсором терроризма" и привлечь к ответственности. Прилетело от ПА ОБСЕ и Белоруссии, но не сильно, ее пока "осудили". Как не трудно догадаться, опять же за ЧВК "Вагнер", для которой Минск строит полевые лагеря. Как утверждается, этими действиями Белоруссия якобы угрожает странам Балтии.Напомним, что все решения ПА ОБСЕ являются рекомендательными и юридической силы не имеют.