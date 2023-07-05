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Парламентская ассамблея ОБСЕ в итоговой декларации признала Россию «государством - спонсором терроризма»

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Парламентская ассамблея ОБСЕ в итоговой декларации признала Россию «государством - спонсором терроризма»

Россия является "государством - спонсором терроризма", такое решение приняла Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) на 30-ой ежегодной сессии, прошедшей в канадском Ванкувере.


Депутаты парламентской ассамблеи ОБСЕ приняли итоговую декларацию, в которой признали ЧВК "Вагнер" террористической организацией, а Россию - "спонсором терроризма". Основную массу обвинений ОБСЕ вылила на "Оркестр", попытавшись выставить его в негативном свете, как некую группировку, которая используется российскими властями для всяких "темных" дел по всему миру. Сюда же приплели последние заявления Владимира Путина о том, что ЧВК "Вагнер" финансировалась их государственного бюджета. Отсюда вывод: Россия - спонсор терроризма.

Действия наемнической группировки от имени правительства РФ могут быть справедливо квалифицированы как террористические по своему характеру и намерениям, и определение, таким образом, ЧВК "Вагнер" как террористической организации национальными властями оправдано

- говорится в декларации.

ПА ОБСЕ призвала все страны, входящие в организацию, признать ЧВК "Вагнер" террористической группировкой и препятствовать ее работе по всему миру. Также требуется признать Россию "спонсором терроризма" и привлечь к ответственности. Прилетело от ПА ОБСЕ и Белоруссии, но не сильно, ее пока "осудили". Как не трудно догадаться, опять же за ЧВК "Вагнер", для которой Минск строит полевые лагеря. Как утверждается, этими действиями Белоруссия якобы угрожает странам Балтии.

Напомним, что все решения ПА ОБСЕ являются рекомендательными и юридической силы не имеют.
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21 комментарий
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:54
    +7
    Чья бы корова мычала... belay ............
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:26
      +9
      А почему молчит наша Дума?
      Давно пора признать ПАСЕ и ОБСЕ спонсорами терроризма.
      И это ПРАВДА!!!
      Наблюдатели ОБСЕ в Донбассе ВОСЕМЬ лет наводчиками и корректировщиками у еврофашистов из Азова отработали.
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 07:30
        +3
        Не спонсорами, а террористическими организациями.
        1. K._2
          K._2 Сегодня, 07:42
          +2
          Да я Вас умоляю, какими террористами, они наркобардель укрофюрера террористами назвать бояться, и это с реальной террористической деятельностью, чтобы договорняк не сорвать, а тут совсем уважаемые люди.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:55
    +10
    А ПАСЕ ОБСЕ из какого бюджета финансировалось?В частности?Делаю отсюда вывод-эта конторка является спонсором терроризма
  3. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 06:58
    +5
    Да, вертели Мы "на предмете" их признания и осуждения!!! wassat
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 07:07
      +1
      Да и ФИ на них с прибором... feel давно эта организация не выполняет того, для чего была создана....
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:01
    +7
    ПА ОБСЕ: Россия является "государством - спонсором терроризма"
    Уж кто бы говорил про наемнические группировки. В очередной раз потешили свое самолюбие и с гордо поднятой головой разошлись рассуждая, как они классно в очередной раз "вдарили по России". Сборище утырков.
  5. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 07:05
    +2
    Парламентская ассамблея ОБСЕ в итоговой декларации признала Россию «государством - спонсором терроризма»

    Лицемеры!
  6. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 07:05
    +6
    эй, суровый парень Володин, может от слов перейти к делу и в ответ признать ПАСЕ спонсором терроризма или опять слабо , ждешь команды из кремля?
  7. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 07:06
    +5
    Т.е., руководство России дверь захлопывать очень не хочет, но его "приостановки" воспринимаются точно также, как и "красные линии".

    "Совет Госдумы 3 апреля 2023 года решил приостановить выплату взносов в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе"
  8. Русь
    Русь Сегодня, 07:10
    +5
    Да хоть ОБСЕритесь! wassat и пусть меня забанят.... hi
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:34
    +1
    Напомним, что все решения ПА ОБСЕ являются рекомендательными и юридической силы не имеют.
    А кому ещё напоминать, что все "международные" стали большим гадючником... плюнуть и забыть.
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:37
    0
    И что..? Это вообще что за шарашкина контора и кого их "умственные" выкидыши волнуют? Проходи, "любезный", по будням не подаем. sad
  11. ORE
    ORE Сегодня, 07:40
    +2
    Вот они очканули, организация европейская, а собираются в канаде.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:48
      0
      Цитата: ORE
      Вот они очканули, организация европейская, а собираются в канаде.

      Они всерьёз думают, что, если надо будет, то туда не долетит?
      Напоминают ребёнка, который от "бабайки" прячется под одеялом.
  12. Погоны
    Погоны Сегодня, 07:46
    0
    Ну и заварил же кашу один политический деятель...
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:54
    +1
    Парламентская ассамблея Организации по безопасности ... прошедшей в канадском Ванкувере

    С каких пор Канада стала Европой или наоборот почему вопросы европейской безопасности решаются в Канаде? Не потому ли, что эта страна стала гнездом сбежавших от возмездия бандеровцев и других пособников нацистской германии?
    А может они начали готовиться к эмиграции новой волны укронациков, которым посчастливиться сбежать из разгромленной страны 404.
  14. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 07:57
    0
    Бу-га-га. Как минимум с начала СВО нужно было выйти из всяких обсе, пасе итп. Думаю, что большинство россиян поддержат такое решение. А против выхода будут только наши представители в этих организациях и их родственники. Аргументы против выхода будут старые и бредовые - нельзя самоизолироваться от мира (гей ропа это не мир), нужно использовать любую площадку для заявления/выражения своей точки зрения (клали они на нашу точку зрения) итд, итп.
  15. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:04
    +1
    ПА ОБСЕ призвала все страны, входящие в организацию, признать ЧВК "Вагнер" террористической группировкой и препятствовать ее работе по всему миру.
    А не пора ли признать ОБСЕ, спонсором терроризма, после того как они помогал нацистам уничтожать русских людей в Донбассе.
  16. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:10
    0
    Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) на 30-ой ежегодной сессии, прошедшей в канадском Ванкувере.

    Совершенно "независимая" европа..., даже её парламентарии принимают свои решения вне её границ. wassat