Противник готовится к наступлению в зоне ответственности 291-го полка на Запорожском направлении. Идет концентрация сил. Готовимся встречать

На Запорожском направлении пока относительно тихо, основные боевые действия сместились севернее, ближе к Донецку и Луганску, но и здесь в ближайшие дни станет жарко. Противник подтянул резервы и готовится возобновить наступление. Об этом в своем ТГ-канале пишет председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Противник готовится возобновить наступление на Запорожском направлении, произойти это может в любой момент, российские войска к встрече готовы. По данным разведки, накануне противник перебросил до танкового батальона из состава 116 ОМБр ВСУ в район Степногорска, ожидается атака позиций подразделений 19-й мотострелковой дивизии ВС РФ.Также продолжаются попытки украинских инженерных подразделений ликвидировать минно-взрывные заграждения на линии Копани - Работино. Основные удары ВСУ ожидаются на Жеребянки со стороны Степового, а также на Работино.Подтверждает "шевеления" на стороне противника и Дмитрий Рогозин. Накануне он сообщал об активной работе украинской артиллерии, пытавшейся подавить нашу. Пока основную роль на данном направлении играет как раз артиллерия, противник пытался атаковать небольшими силами.- написал Рогозин в своем ТГ-канале.Подразделение "Царские волки", которое возглавляет Рогозин, находится на Ореховском участке Запорожского направления, где держит оборону вместе с 291-м полком ВС РФ.