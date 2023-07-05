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Рогов: Противник подтянул резервы и готовится возобновить наступление на Запорожском направлении

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Рогов: Противник подтянул резервы и готовится возобновить наступление на Запорожском направлении

На Запорожском направлении пока относительно тихо, основные боевые действия сместились севернее, ближе к Донецку и Луганску, но и здесь в ближайшие дни станет жарко. Противник подтянул резервы и готовится возобновить наступление. Об этом в своем ТГ-канале пишет председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.


Противник готовится возобновить наступление на Запорожском направлении, произойти это может в любой момент, российские войска к встрече готовы. По данным разведки, накануне противник перебросил до танкового батальона из состава 116 ОМБр ВСУ в район Степногорска, ожидается атака позиций подразделений 19-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

Также продолжаются попытки украинских инженерных подразделений ликвидировать минно-взрывные заграждения на линии Копани - Работино. Основные удары ВСУ ожидаются на Жеребянки со стороны Степового, а также на Работино.

Подтверждает "шевеления" на стороне противника и Дмитрий Рогозин. Накануне он сообщал об активной работе украинской артиллерии, пытавшейся подавить нашу. Пока основную роль на данном направлении играет как раз артиллерия, противник пытался атаковать небольшими силами.

Противник готовится к наступлению в зоне ответственности 291-го полка на Запорожском направлении. Идет концентрация сил. Готовимся встречать

- написал Рогозин в своем ТГ-канале.

Подразделение "Царские волки", которое возглавляет Рогозин, находится на Ореховском участке Запорожского направления, где держит оборону вместе с 291-м полком ВС РФ.
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10 комментариев
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  1. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:34
    +2
    Нам бы не помешало найти нового батьку Махно под Гуляйполе. В прошлую Гражданскую такой союзник хорошо помог в борьбе с белыми. Это ничего, что затем пришлось громить самого Махно, просто удалось его использовать в нужном месте и времени. feel
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 07:49
      +1
      Нам бы не помешало найти нового батьку Махно под Гуляйполе.

      Дык нынешнего батьку Махно уже изгнали в Беларусь из за его излишней честности и правдолюбия и неспособности сдерживать эмоции.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:09
      0
      Цитата: Сабуров_Александр53
      Нам бы не помешало найти нового батьку Махно под Гуляйполе.

      Так был один, но также как и при большевиках, Махно начали гнобить, так и сейчас "нового Махно" гнобят.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:41
    +2
    А никто и не ожидал что ВСУ успокоятся, потери от первой волны наступления оказались не чувствительными, потери мат. тех. базы тоже (там больше имидживые) так что логично что Киев пойдёт ещё на один заход и это как минимум, а там всеобщая мобилизация идёт уже в трех регионах так что не видно края у этой операции.
  3. A2AD
    A2AD Сегодня, 07:42
    0
    Рогозин, находится на Ореховском участке Запорожского направления, где держит оборону вместе с 291-м полком ВС РФ.
    Без комментариев laughing
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:49
      0
      Цитата: A2AD
      Рогозин, находится на Ореховском участке

      Это прикол такой?
  4. nobody75
    nobody75 Сегодня, 07:44
    0
    Противнику по силам прорвать оборону. Дальше у него перспектив нет, но это для "картинки" в СМИ и ненужно... Где мои мобильные патрули в тылу?
    С Уважением
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 07:58
      0
      Видимо поэтому и не стремятся к прорыву , занимаются выдавливанием
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:46
    0
    При всей склонности Рогова к алармизму понять его можно - лучше перестраховаться. Но если эта информация известна Рогову, то она конечно известна нашей разведке. Поэтому
    российские войска к встрече готовы.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:02
    0
    Подтверждает "шевеления" на стороне противника и Дмитрий Рогозин.

    Ради бога, пожалуйста, не делайте больше ссылок на этого болтуна. Кроме раздражения это больше ничего не вызывает.
    Хотя нет. Есть приятное злорадство при воспоминании о его "боевом" ранении в задницу в ресторане.
    Бог шельму метит