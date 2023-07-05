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На встрече с президентом глава правительства сообщил о темпах роста экономики и снижении уровня безработицы в России

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На встрече с президентом глава правительства сообщил о темпах роста экономики и снижении уровня безработицы в России

Президент страны Владимир Путин заслушал доклад о социально-экономической обстановке в стране от председателя правительства Михаила Мишустина. Встреча первых лиц государства прошла поздно вечером.


Мишустин сообщил о том, что в Российской Федерации число создаваемых предприятий и компаний малого и среднего бизнеса идёт опережающими планы темпами. Если изначально в планах значились цифры в 1062 новых предприятия, то на деле их число за первое полугодие текущего года составило 1453 единицы – в различных отраслях. Одновременно с этим продемонстрировать существенный прирост числа самозанятых россиян.

Мишустин заявил о том, что российская экономика продолжает своё восстановление. По словам главы кабмина, рост за первые пять месяцев составил около 0,6%, а в сравнении с маем года 2022-го – около 5,4%.

Глава правительства:

Сейчас у нас есть уверенность, в случае, конечно, если не будет каких-то форсмажорных обстоятельств, что мы (экономика РФ) должны расти больше двух процентов за год.

Президент отметил, что МВФ прогнозирует рост российской экономики на 2023 год в 0,7%, а Минэкономразвития – от 1,5 до 1,9%.

Коснулись первые лица государства и вопросов инфляции. К настоящему моменту, как заявил Михаил Мишустин, она составляет около 3,4%, а к концу года правительство рассчитывает на то, что инфляция не превысит 5 процентов.

Премьер также заявил о росте реальных зарплат в России. По его словам, за первые четыре месяца текущего года рост составил 4,2%. При этом номинальный рост превысил отметку в 11%.

Ситуация, по словам Мишустина, стабилизируется и в сфере импортозамещения. Там зафиксирован рост замещения иностранной продукции отечественной на 12,8 процентов с сравнении с маем прошлого года.

Зафиксирован и рост внутреннего потребления. По оценкам правительства, рост суммарного оборота общепита, розничной торговли, сферы платных услуг в стране составил 8,8%.

Мишустин отметил, что при этом в России фиксируется исторически низкий уровень безработицы – около 3,1-3,2%.
Использованы фотографии:
сайт президента России
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21 комментарий
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  1. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:31
    +8
    Всё это прекрасно, но почему рубль грохнулся?

    Сильная девальвация ничего не значит что ли?? Почему её обходят стороной обсуждая "достижения" экономики? Это, как минимум, очередной виток инфляции обеспечит, подорвет покупательную способность рубля и снизит доходы населения. Да и сама девальвация возникает не на пустом месте. Она свидетельствует о серьезных проблемах в этой самой "успешной" экономике.
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 08:06
      0
      Если отвязать свое мышление от доллара, то ничего оказывается и не грохнулось. Рубль как был, так и остался, а что там зелень неустойчивая ездит вверх или вниз - так это их проблемы.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 08:11
        -1
        Цитата: SwR9
        Если отвязать свое мышление от доллара, то ничего оказывается и не грохнулось

        Расскажите это импортерам, дескать, отвяжите свое мышление от доллара - поставляйте в Россию товары по прежним рублевым ценам!
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:36
    +4
    Уж чего-чего а докладывать выше стоящему начальству у нас в стране умеют.
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 08:08
      -1
      А больше всего умеют завидовать и осуждать других.
  3. A2AD
    A2AD Сегодня, 07:38
    +6
    Какая то лапша, в перемешку с лютым бредом приправленным лозунгами. Мне вот интересно кто кого там за идиота держит?
    1. AUL
      AUL Сегодня, 07:57
      0

      Зафиксирован и рост внутреннего потребления. По оценкам правительства, рост суммарного оборота общепита, розничной торговли, сферы платных услуг в стране составил 8,8%.
      За счет роста цен на всё и вся!
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:00
      0
      Цитата: A2AD
      кто кого там за идиота держит?

      Да всех нас.
  4. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 07:41
    +6
    Зачем этот доклад с другой планеты? Вы про Россию расскажите.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:58
      -1
      Да как бы показывают,что льют в уши Президенту.Видите,в докладах первого лица все в порядке,он верит тому,что ему доложили.Может ему пару раз в году в магазин сходить,заправится на Лукойле?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:13
        0
        dmi.pris 1 hi, УВЕРЯЮ вас что на ТОЙ запрвке все будет согласно докладам wink
  5. dementor873
    dementor873 Сегодня, 07:49
    +4
    Цитата: A2AD
    Какая то лапша, в перемешку с лютым бредом приправленным лозунгами. Мне вот интересно кто кого там за идиота держит?

    Все там держат за идиота только НАРОД.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:53
    0
    На встрече с президентом глава правительства сообщил о темпах роста экономики и снижении уровня безработицы в России
    .
    Всё хорошо, прекрасная маркиза
    Дела идут и жизнь легка
    Ни одного, печального сюрприза
    За исключеньем пустяка
    https://www.chitalnya.ru/work/3183169/

    Бинзин дорожает и.... а дальше, где что, где как...
    Нюансы, неприятные, жизнь народу не облегчат.
  7. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 07:54
    +1
    в России фиксируется исторически низкий уровень безработицы – около 3,1-3,2%.

    Неумный , приди ко мне, я расскажу тебе про безработицу.Сволочь ты!
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:59
    0
    Есть такой смешной фильм "Каникулы президента". Было бы совсем не плохо, если бы как в фильме Президент "замаскировался", взял с собой переодетого премьера и прошелся бы по магазинам.
    Возможно мы бы услышали новое выступление о "врагах народа" и "ударе в спину".
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:07
      +1
      Не надо приписывать кое кому полномочий, которых реально нет. Когда оставили у фин руля Э. и А. , когда за вранье и безделье не выгнали Д. - понимаешь что царя то и нету в нашем государстве!
  9. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 07:59
    0
    ....а в остальном прекрасная маркиза все хорошо все хорошо. А то что страна чуть не рухнула в очередную гражданскую мясорубку от хорошей жизни и замечательного руководства, дак энто мелочи, правда.
  10. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:00
    +1
    Безработицы нет. На каждом углу - требуется , требуется, требуется. Токарь , сварщик , электрик. По кадрам ситуация очень сложная. О каком росте экономики речь ?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:09
      +1
      Цитата: kaufman
      На каждом углу - требуется , требуется, требуется. Токарь , сварщик , электрик.

      Ага. Я как то стоял на резочном станком. 15 тысяч в месяц. При минус 28 стоял в сапогах, из перчаток пар валил, а с утра я станки резаком разогревал.
    2. SwR9
      SwR9 Сегодня, 08:11
      0
      Можно адрес конкретного угла, мы едем к вам.
  11. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 08:05
    +1
    а чё на ночь глядя то,по дню, стыдно за такую шнягу,друг другу в глаза смотреть...