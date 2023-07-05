На встрече с президентом глава правительства сообщил о темпах роста экономики и снижении уровня безработицы в России

Сейчас у нас есть уверенность, в случае, конечно, если не будет каких-то форсмажорных обстоятельств, что мы (экономика РФ) должны расти больше двух процентов за год.

Президент страны Владимир Путин заслушал доклад о социально-экономической обстановке в стране от председателя правительства Михаила Мишустина. Встреча первых лиц государства прошла поздно вечером.Мишустин сообщил о том, что в Российской Федерации число создаваемых предприятий и компаний малого и среднего бизнеса идёт опережающими планы темпами. Если изначально в планах значились цифры в 1062 новых предприятия, то на деле их число за первое полугодие текущего года составило 1453 единицы – в различных отраслях. Одновременно с этим продемонстрировать существенный прирост числа самозанятых россиян.Мишустин заявил о том, что российская экономика продолжает своё восстановление. По словам главы кабмина, рост за первые пять месяцев составил около 0,6%, а в сравнении с маем года 2022-го – около 5,4%.Глава правительства:Президент отметил, что МВФ прогнозирует рост российской экономики на 2023 год в 0,7%, а Минэкономразвития – от 1,5 до 1,9%.Коснулись первые лица государства и вопросов инфляции. К настоящему моменту, как заявил Михаил Мишустин, она составляет около 3,4%, а к концу года правительство рассчитывает на то, что инфляция не превысит 5 процентов.Премьер также заявил о росте реальных зарплат в России. По его словам, за первые четыре месяца текущего года рост составил 4,2%. При этом номинальный рост превысил отметку в 11%.Ситуация, по словам Мишустина, стабилизируется и в сфере импортозамещения. Там зафиксирован рост замещения иностранной продукции отечественной на 12,8 процентов с сравнении с маем прошлого года.Зафиксирован и рост внутреннего потребления. По оценкам правительства, рост суммарного оборота общепита, розничной торговли, сферы платных услуг в стране составил 8,8%.Мишустин отметил, что при этом в России фиксируется исторически низкий уровень безработицы – около 3,1-3,2%.