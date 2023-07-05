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Швейцария собралась принять участие в «общеевропейском проекте ПВО», инициированном в ответ на российскую спецоперацию

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Швейцария собралась принять участие в «общеевропейском проекте ПВО», инициированном в ответ на российскую спецоперацию

Власти Швейцарии запланировали присоединение страны к «общеевропейскому проекту противовоздушной обороны». Об этом сообщает информационное агентство Reuters.


Данный проект был инициирован Западом якобы в ответ на начавшуюся в 2022 году специальную военную операцию ВС РФ на Украине. Швейцария является второй нейтральной страной Европы после Австрии, которая изъявила желание присоединиться к запущенному Германией проекту.

Таким образом, мы видим, как в течение последних полутора лет ранее нейтральные европейские страны меняют свою политику. Финляндия уже принята в состав НАТО, Швеция настойчиво в альянс просится, Австрия и Швейцария пока не вступают в ряды Североатлантического альянса, но принимают участие в других общеевропейских военно-политических инициативах.

Сложившаяся ситуация в корне меняет существовавшие ранее военные и политические расклады в Европе. Напомним, что даже во время противостояния США и СССР перечисленные страны все же не присоединялись к какой-либо из сторон, а Швеция и Швейцария умудрились сохранить нейтралитет и в годы Второй мировой войны (хотя определенную поддержку нацистам оказывали).

Отметим, что Швейцария имеет собственные силы противовоздушной обороны, однако наличием мощных зенитных ракетных комплексов похвастать не может. В состав ПВО Швейцарии, подчиняющейся командованию военно-воздушных сил страны, входят системы Rapier, зенитная артиллерийская установка Oerlikon GDF, также на вооружении подразделений швейцарской армии находится некоторое количество ПЗРК Stinger.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Nirazul
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4 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:57
    0
    Швейцария собралась принять участие в «общеевропейском проекте ПВО», инициированном в ответ на российскую спецоперацию
    . Это проблемы перевода или они не пишут, пока, про российскую агрессию???
    Гейропу несёт по полной программе, как бы их не вынесло вообще, навсегда.
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:06
    0
    Швейцарии очень важно иметь сильную ПВО, особенно в центре Европы. (ирония) Похоже, нейтралитет не может быть вечным, скучно жить становится.
  3. A2AD
    A2AD Сегодня, 08:10
    0
    Таким образом, мы видим, как в течение последних полутора лет ранее нейтральные европейские страны меняют свою политику.
    Ишь что холопы удумали. Нейтральнрсть. Их дело стоять на карачках и исполнять волю хозяина.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:12
    0
    Власти Швейцарии запланировали присоединение страны к «общеевропейскому проекту противовоздушной обороны»
    А, что делать? Швейцарские банки необходимо как-то защищать, особенно после начала конфликта на Украине. Деньги быстро побежали куда-то и наверное из-за русских.