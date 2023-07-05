Премьер-министр Израиля завершил военную операцию в Дженине, но пообещал продолжать рейды в палестинских городах

Израиль официально объявил о завершении специальной военной операции в городе Дженин на территории Палестины. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает The Jerusalem Post.
Нетаньяху побывал вчера на передовой базе Армии обороны Израиля, с которой осуществлялась координация действий войск против палестинских формирований в регионе. На базе премьер-министр встретился с солдатами израильской армии и поблагодарил их за хорошую службу и предотвращение атак палестинских формирований.
Несмотря на то, что Нетаньяху объявил о завершении текущей операции в Дженине, он подчеркнул, что рейды на палестинские территории будут продолжаться, да и в самом городе акция не является «одноразовой». Он пообещал не позволить превратить Дженин в убежище для боевиков палестинских формирований.
Ранее Нетаньяху обещал проводить военную операцию в Дженине до тех пор, пока не будет ликвидирована «террористическая угроза». До этого в Дженин вошли до 200 танков и бронемашин Армии обороны Израиля. Не менее 10 палестинцев погибли, более 100 получили ранения, несколько сотен семей были эвакуированы из находящегося близ города лагеря беженцев, тем самым став беженцами повторно.
На фоне операции в Дженине власти Палестины приняли решение о прекращении всех контактов с администрацией Израиля из-за его агрессивных действий против палестинского населения, приведших к человеческим жертвам. Страны Запада, как и следовало ожидать, молчат по поводу действий израильских войск.