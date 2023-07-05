Украинские вооруженные формирования снова нанесли удар по Белгородской области

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле

Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены два частных жилых дома и 5 автомобилей

Вооруженные формирования Украины снова ударили по Белгородской области, российская ПВО работала в ночь с вторника на среду над Белгородом и Белгородским районом. Об этом в своем ТГ-канале сообщает глава региона Вячеслав Гладков.После того как подразделения российской армии перекрыли границу Белгородской области, обезопасив регион от проникновения диверсионных групп ВСУ, Киев возобновил обстрелы территории области, нанося удары по гражданской инфраструктуре почти ежедневно, а то и по несколько раз за день. Сегодня под удар попал сам Белгород и Белгородский район, противник попытался ударить по городу в ночное время, но сработала система ПВО. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.- заявил Гладков.Уже под утро ВСУ нанесли удар по Валуйкам, город начали обстреливать в районе 7 часов утра. По словам местных жителей, обстрел был очень сильный, взрывы раздавались через каждые пять минут. Имеются повреждения честных домов и автомобилей, пострадавших нет, но это предварительная информация. Сейчас на месте работают экстренные службы, продолжается подомовой обход.- заявил губернатор.Обстрелы приграничных регионов будут продолжаться, таким образом Киев мстит за неудачи ВСУ на фронте. Для того чтобы исключить в дальнейшем обстрелы нашей территории, необходимо отодвинуть ВСУ от наших границ на значительное расстояние и уничтожить режим Зеленского.