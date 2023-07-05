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Российская армия взяла в плен чемпиона Украины по боксу Приходько

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Российская армия взяла в плен чемпиона Украины по боксу Приходько

В плен к российским войскам попал известный украинский боксер, чемпион Украины по боксу Андрей Приходько. Об этом сообщает РИА Новости, корреспондент агентства побеседовал с пленным спортсменом.


Как рассказал о себе Приходько, он 15 лет профессионально занимался боксом, завоевав такие титулы как чемпион Украины и чемпион кубка Украины. Мужчина является мастером спорта по боксу, также он участвовал в соревнованиях по кикбоксингу, а служить в ВСУ отправился из-за конфликта с тренером и для того, чтобы получить военный билет.

Нацистское формирование, в котором служил Приходько, было переброшено на Артемовское направление. В наступление украинские боевики пошли из города Часов Яр. Группа двигалась на 4 БМП-1 в сторону российских позиций. Когда украинские боевики высадились с бронемашин, рассказал Приходько, командир отделения был убит почти сразу. После этого боевики начали отходить в сторону, был ранен медик подразделения. Всю ночь они сидели в кустах и затем выдвинулись к эвакуационной группе.

Нам нужно было свернуть, а мы пошли прямо и уперлись в позиции ваших ребят. В итоге получился бой, я шел в конце, не получилось у меня стрелять, меня ранили и я начал катиться в яму

- рассказал Приходько РИА Новости.


По словам военнопленного, в итоге три человека в его формировании прямо на том месте, где его пленили, были убиты, еще один ранен, но он смог выйти, а где находятся остальные боевики, Приходько не знает. Захват в плен такого боевика, несмотря на то, что он не является офицером, представляет собой довольно значимое событие для наших войск.

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49 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:19
    +14
    Ну вот,праздник у него.Жив останется.Если не обменяют.А вот насчет того,что у него не поучилось стрелять-не верю
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:22
      0
      dmi.pris 1, конечно объменяют, счас в закулисье(а может и официально) такие танцы с бубнами начнуться.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:25
        +8
        Может не стоило поднимать информационную шумиху вокруг него?Нет тела-нет дела?
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 08:28
          0
          dmi.pris 1, думаю что шумиху спецом подняли, зачем?! Вопрос интересный, может чтоб с той стороны кого интересного вытянуть а может просто чтоб с той стороны задергались, главное чтоб как сэтой Тайрой не вышло.
        2. Aken
          Aken Сегодня, 08:30
          +7
          Так как же в бою узнать, что он чемпион? Вот Тайсона сразу бы опознали. А тут укладчик асфальта какой-то.
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 08:34
      +4
      Повар. Надо проверить его на жареной кпртошке и оладьях.
      Да и майонез должен уметь взбить.
      1. палестинец
        палестинец Сегодня, 08:50
        0
        за майонез отдельный плюс вам)))))
      2. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 10:24
        +2
        Улыбнуло. laughing
        Представил, как Константин Ивлев выезжает в зону СВО экзаменовать сдавшихся "поваров" на профпригодность.
    3. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 08:39
      +6
      Дмитрий, здесь интереснее другое. Автор почему-то умолчал о том, что данная фигура из "Кракена" и в конце статьи было вот это
      "Националистическое подразделение "Кракен" сформировано и курируется главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины. Костяк подразделения составляют бывшие боевики запрещенной в России террористической организации "Азов"*, члены радикальных националистических движений и футбольные фанаты, а также офицеры ГУР. Задачи "Кракена" позиционируются как диверсионно-разведывательные.
      Командир "Кракена" Сергей Величко объявлен российским МВД в розыск по обвинению в пытках российских военнопленных. Как сообщали РИА Новости в полиции ЛНР, "Кракен" особо отличился на харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.

      * Запрещенная в России террористическая организация"
      Для любопытных: https://ria.ru/20230705/bokser-1882280762.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
      1. aakvit
        aakvit Сегодня, 09:13
        +2
        Правильно! И не надо этих спрутов в плен брать! Издевались - к стенке, прямо на поле боя пулю, и желательно в спину, якобы драпал! am
    4. sagitovich
      sagitovich Сегодня, 08:49
      0
      Тут уж ничего не поделать, стреляем мы, стреляют они. В песне "комбат" группы "Любэ"
      -А на войне нелегкий труд, а сам стреляй, а то убьют.
  2. Snay
    Snay Сегодня, 08:19
    +6
    Какое великодушие у наших зная какие твари служат в этом кракене..
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:25
      +7
      Snay hi, думаю когда принимали не знали конкретно с какого они подразделения, ВСУ-ушники здоро научились мимикрировать под тербаты и под мобиков. Да и слезу выбивают давя на жалость так что нищие позавидуют.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:31
        +8
        Цитата: Ропот 55
        ВСУ-ушники здоро научились мимикрировать под тербаты и под мобиков.

        Да их послушаешь, они все мобики, насильно их постели вытащенные, да и они воевать не хотели. А на деле все фашисты и бандеровцы, но свое звериное лицо, прячут под масками кроликов тушканчиков.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 08:35
          +4
          carpenter hi, и всех БРОСИЛИ коммандиры, и в атаку их ПОГНАЛИ с одним магазом на троих, а дома мамо и доченька Олеся, а за спиной с кулеметами злобные нацики стояли.
          1. aakvit
            aakvit Сегодня, 09:14
            +2
            Вот только он и сам из нацбата! И кто тогда у него за спиной стоял?!
            1. carpenter
              carpenter Сегодня, 09:32
              +1
              Цитата: aakvit
              И кто тогда у него за спиной стоял?!

              Скорее он за чужими спинами с пулеметом стоял.
          2. carpenter
            carpenter Сегодня, 09:31
            +1
            Цитата: Ропот 55
            а дома мамо и доченька Олеся, а за спиной с кулеметами злобные нацики стояли.

            Ага, слезу пустит - "пощадите, дети без батька останутся". А когда шел чужих детей в Донбассе убивать, о своих не думал.
  3. Протон
    Протон Сегодня, 08:20
    +12
    Цитата из статьи:
    "Захват в плен такого боевика, несмотря на то, что он не является офицером, представляет собой довольно значимое событие для наших войск".
    Я бы назвал захват этого боксомана в плен не просто значимым событием, а переломом в войне с западом.
    Жду новый орденопад на генералов арбатского военного округа.
    А если серьёзно - статья уровня первоканальной скабеевой.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:23
      +6
      Да какое это событие?Просто очередной конченный утырок попал в плен.Расследовать надо его "боевые подвиги"
      1. aakvit
        aakvit Сегодня, 09:17
        0
        Верно, и расследовать с пристрастием! Он и так на голову ущербный (ну нет ни одного боксёра здорового! - по определению, от постоянных ударов по голове), а будучи безнаказанным в своём нацбате, то, скорее всего, и сволочь немалая... Осина по нему плачет, наверное, горькими слезами!
  4. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 08:23
    0
    Еще раз подтвердило известную истину: Лучше нету карате чем в кармане два ТТ.
  5. палестинец
    палестинец Сегодня, 08:24
    +1
    этот то куда полез!?? занимался бы спортом... ладно хоть пусть скажет спасибо нашим парням что не пристрелили на месте дурака!!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:31
      +3
      палестинец hi, вы удивитесь но там много спортсменов пошли в ВСУ именно по идейным соображениям, хотя и могли не ходить из-за "брони" известных среди них не много но количество большое.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:33
      +3
      Цитата: палестинец
      ладно хоть пусть скажет спасибо нашим парням что не пристрелили на месте дурака!!

      Доброта, хуже воровства, лучше бы приземлили.
  6. gmss
    gmss Сегодня, 08:25
    +5
    До того как отловили этого поросёнка, малое кто знал что это известный боксер. Теперь о нем знаю даже я (абсолютно далёкий от бокса). Увы, но завтра я уже не вспомню чем он известен
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:36
      +2
      Цитата: gmss
      До того как отловили этого поросёнка, малое кто знал что это известный боксер.

      Интересно, я сам боксер на уровне КМ, но такого "знаменитого боксера" не слыхал. Хотя в Руине все "знаменитые" и боксеры клоуны, а на деле звери.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:27
    +3
    не получилось у меня стрелять, меня ранили и я начал катиться в яму

    Опять хохлобрехня, не получилось у него стрелять, не может быть такого, если пошел добровольно в нацисты, то обязательно стрелял. Это в плену все нацисты становятся "друзьями" русских и не стреляют, только вот когда их штабелями кладут, но они прут на пулеметы с пеной у рта.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 08:32
      +1
      Х,охлы нароб скользский, подловатый. Верить им нельзя. Пошел- добровольцем. Стрелял. Но не метко. В плен на общественные работы.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:27
    +2
    Откровения - сидели всю ночь в кустах, шел сзади последним, катился в яму. С учетом пропущенных ударов в голову за спортивную карьеру инстинкт самосохранения остался.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:31
    +1
    получился бой, я шел в конце, не получилось у меня стрелять, меня ранили и я начал катиться в яму
    Как только попал в плен (чему рад) так сразу "шел в конце" (орфография сохранена), стрелять не получилось и т.д. И это говорит офицер ВСУ? Он, что на прогулку вышел?
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 09:21
      0
      Тем паче, что служил в ДОБРОБАТе, т.е. пошёл ДОБРОВОЛЬНО! Вешать таких принародно (если замешан в преступлениях, конечно)!
  10. jetfors_84
    jetfors_84 Сегодня, 08:34
    0
    Очередной сказочник. Не стрелял и автомат случайно взял. А так безоружный ходил
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:39
    +3
    Захват в плен такого боевика, несмотря на то, что он не является офицером, представляет собой довольно значимое событие для наших войск.
    . Насмешили.... просто ещё один нацик, шлепнули б, никто б и не заметил.
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 09:21
      0
      шлепнули б, никто б и не заметил

      Двумя руками - ЗА! drinks
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:39
    0
    Чего привязались? Чувак ехал на соревнования по боксу, но немного заблудился.
  13. Влад2012
    Влад2012 Сегодня, 08:40
    -1
    Слава пришла к боксеру откуда ее не ждал. Полез посмотреть его спортивные подвиги и в сети об этом ничего нет.
    Не пойму нахрен он кому здался? Или надо было всчерашний прилет по больницам притушевать?
  14. Тополь
    Тополь Сегодня, 08:45
    +1
    служить в ВСУ отправился из-за конфликта с тренером и для того, чтобы получить военный билет.

    Вот чё-то не пойму эти причины. Военный билет - это типа орден или даёт какие-то суперльготы или гарантия, что не убьют на войне? А конфликт с тренером типа: назло мамке отморожу уши? То ли ему в боксе сильно по голове настучали, то ли я такой тупой.
  15. T800-101
    T800-101 Сегодня, 08:51
    +2
    Сейчас распиарят этого боксера, а потом будет "жест доброй воли". Он уже ладошки протирает в ожидании поездки в Турцию и нового айфона.
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:52
    +1
    А какое у него подразделение: не Кракен ли?
  17. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:58
    +3
    Приходько пришел к успеху , не стрелял вообще, даже не думал, мечтал быть поваром , но насильно заставили служить в штурмовой бригаде "Азов" , где служат в основном одни идейные нацисты и отбросы , увлекающиеся расстрелом раненых бойцов ВС РФ.
  18. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 09:06
    0
    Усика с Ломаченко ещё не видно в теробороне? Да и пара Кличко
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 09:42
      0
      Да и пара Кличко

      Так у пары у кличко,
      Хр... Редькой занято очко.
      (Народное)
      laughing
  19. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 09:08
    0
    выпускайте кракена,вашу мать.....таких уродов,в плен не надо брать
  20. Кэптен45
    Кэптен45 Сегодня, 09:32
    0
    "- Ну,что,сынку...Помогли тебе твои ляхи?!" (с) "Тарас Бульба" Н.Гоголь,теперь враг окраины, хотя, как мне кажется - никто лучше его не описывал природу своей(его) родной Малороссии.
  21. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:38
    0
    Ну да, ну да...Пошел воевать не по убеждениям, а чтобы военник получить, сам не стрелял, да и не собирался... осталось сказать, что правительство Зеленского его предало, и что сразу собирался сдаться.
    А пошел служить, часом, не поваром?
  22. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 10:03
    0
    Почему нациков в плен берут, а не отправляют на месте в штаб Бандеры?
  23. nordscout
    nordscout Сегодня, 10:36
    0
    Что за СМИ-бред! Или писать не о чем и не о ком? Да, уж, "великая перемога" для ВС РФ.... Пусть он хоть трижды ЧЕМПИОН, в данный момент он враг, служивший в "Кракен". Он такая же фашистская сволочь и мразь, как "азовцы", заслуживающая пули в лоб....
  24. Cannon
    Cannon Сегодня, 10:44
    0
    В итоге получился бой, я шел в конце, не получилось у меня стрелять+++++Конечно не стрелял, оно просто набирало в рот говно и плевало в наших бойцов