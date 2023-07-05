Российская армия взяла в плен чемпиона Украины по боксу Приходько

Нам нужно было свернуть, а мы пошли прямо и уперлись в позиции ваших ребят. В итоге получился бой, я шел в конце, не получилось у меня стрелять, меня ранили и я начал катиться в яму

В плен к российским войскам попал известный украинский боксер, чемпион Украины по боксу Андрей Приходько. Об этом сообщает РИА Новости , корреспондент агентства побеседовал с пленным спортсменом.Как рассказал о себе Приходько, он 15 лет профессионально занимался боксом, завоевав такие титулы как чемпион Украины и чемпион кубка Украины. Мужчина является мастером спорта по боксу, также он участвовал в соревнованиях по кикбоксингу, а служить в ВСУ отправился из-за конфликта с тренером и для того, чтобы получить военный билет.Нацистское формирование, в котором служил Приходько, было переброшено на Артемовское направление. В наступление украинские боевики пошли из города Часов Яр. Группа двигалась на 4 БМП-1 в сторону российских позиций. Когда украинские боевики высадились с бронемашин, рассказал Приходько, командир отделения был убит почти сразу. После этого боевики начали отходить в сторону, был ранен медик подразделения. Всю ночь они сидели в кустах и затем выдвинулись к эвакуационной группе.- рассказал Приходько РИА Новости По словам военнопленного, в итоге три человека в его формировании прямо на том месте, где его пленили, были убиты, еще один ранен, но он смог выйти, а где находятся остальные боевики, Приходько не знает. Захват в плен такого боевика, несмотря на то, что он не является офицером, представляет собой довольно значимое событие для наших войск.