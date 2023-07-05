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Сегодня стартуют российско-сирийские учения авиации и сил ПВО

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Сегодня стартуют российско-сирийские учения авиации и сил ПВО



Как известно, российские военные с осени 2015 года находятся в Сирийской Арабской Республики, куда они прибыли по приглашению её руководства для борьбы с террористами.

Совместно с сирийскими силами российские военные провели не одну успешную операцию. И сейчас, когда на территории Сирии наблюдается относительное затишье, стороны проводят совместные учения, чтобы быть наготове в случае необходимости.

По словам замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Олега Гуринова, очередные российско-сирийские учения начнутся сегодня, 5 июля. Речь идёт об отработки совместных действий авиации, сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (ПВО).

Сообщается, что военные учения в Сирии продлятся 6 суток.

Напомним, что в отличие от российских сил на территории Сирии без согласия властей находятся американские и турецкие военные. Воздушное пространство страны часто нарушают израильские самолёты и авиация так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США.

Гуринов отметил, что за сутки было зафиксировано девять нарушений безопасности полетов со стороны БПЛА, принадлежащих американцам и их союзникам.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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3 комментария
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:09
    0
    Воздушное пространство страны часто нарушают израильские самолёты и авиация так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США.
    Неужто начнут сбивать после учений? Но, сдается мне, как летал супостат в воздушном пространстве САР, так и будет.
    1. ev23
      ev23 Сегодня, 09:23
      -2
      евреи с территории Ливана бомбят, в САР они не залетают
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:13
    0
    Речь идёт об отработки совместных действий авиации, сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (ПВО).
    Как я понимаю это пока такой ответ на нарушение договоренностей со стороны Сша об испльзовании воздушного пространства в Сирии.