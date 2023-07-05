Сегодня стартуют российско-сирийские учения авиации и сил ПВО

Как известно, российские военные с осени 2015 года находятся в Сирийской Арабской Республики, куда они прибыли по приглашению её руководства для борьбы с террористами.
Совместно с сирийскими силами российские военные провели не одну успешную операцию. И сейчас, когда на территории Сирии наблюдается относительное затишье, стороны проводят совместные учения, чтобы быть наготове в случае необходимости.
По словам замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Олега Гуринова, очередные российско-сирийские учения начнутся сегодня, 5 июля. Речь идёт об отработки совместных действий авиации, сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (ПВО).
Сообщается, что военные учения в Сирии продлятся 6 суток.
Напомним, что в отличие от российских сил на территории Сирии без согласия властей находятся американские и турецкие военные. Воздушное пространство страны часто нарушают израильские самолёты и авиация так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США.
Гуринов отметил, что за сутки было зафиксировано девять нарушений безопасности полетов со стороны БПЛА, принадлежащих американцам и их союзникам.