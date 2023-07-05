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Военкоры: ВС РФ перешли в контратаку на позиции ВСУ в районе Ровнополя на Южно-Донецком направлении

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Военкоры: ВС РФ перешли в контратаку на позиции ВСУ в районе Ровнополя на Южно-Донецком направлении

По состоянию на утро 5 июля российская армия продолжала отражать попытки украинских формирований вести наступление на Запорожском направлении в сторону Копани и Работино. Артиллерия ВС РФ, как следует из сообщений военных корреспондентов, нанесла удары по позициям ВСУ в Малой Токмачке, Гуляйполе и Белогорье.


Украинские формирования были активны и на Южно-Донецком направлении. Здесь, на Угледарском участке фронта, ВСУ пытались штурмовать российские позиции у населенных пунктов Приютное и Старомайорское. В ответ российская артиллерия вела обстрелы позиций ВСУ в Золотой Ниве, Богоявленке и в самом Угледаре.

Неплохим событием является контратака российских войск в районе Ровнополя на Южно-Донецком направлении, предпринятая после артиллерийских ударов по позициям противника. Об ее успехах пока не сообщается.


Кроме того, российские войска продолжали боевые действия в Марьинке, но без особых продвижений. Кроме того, наносятся удары по позициям украинских формирований в населенных пунктах на данном направлении, а также под Авдеевкой. Но и украинская артиллерия ведет ответный огонь. Вечером украинские формирования сильно обстреляли Макеевку и Донецк.

Отдельно стоит рассказать о ситуации на Артемовском направлении. Здесь тоже довольно сложная ситуация. Украинские боевики пытались атаковать у Курдюмовки, Клещеевки, Озаряновки, а ВС РФ – со стороны Ягодного, а также пытались продвинуться со стороны Берховки в направлении Богдановки и со стороны Дубово-Васильевки в направлении Григоровки. Также артиллерийскому обстрелу подверглись позиции украинских формирований в окрестных населенных пунктах, включая Предтечное, Ивановское и Часов Яр.

На Красно-Лиманском направлении ВС РФ активно атаковали украинские позиции в Серебрянском лесном массиве, обстреливали пункты дислокации ВСУ в Белогоровке, фиксируются и обстрелы позиций ВСУ на Купянском направлении, в том числе в самом Купянске.
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4 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:37
    +1
    Вообщем и целом судя по статье на Западном фронте без перем, наши войска ведут бои местного значения.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 09:03
      -3
      Вот именно -бесперспективная позиционка. Тут как раз и сказывается преимущество в артиллерии -кто у кого быстрее расстреляет позиции. Однако ВСУ тоже не дураки -у них видимо нет фиксированных позиций, они издалека быстро подвозят к ЛБС личный состав и те начинают обстрелы, набеги и корректировку арты, а когда на них переключается наша артиллерия -они уходят куда-то в тыл и вот их уже не видно...
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:11
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Вообщем и целом судя по статье на Западном фронте без перем, наши войска ведут бои местного значения.

      Вторая волна наступления ВСУ уже готова: Цель - Мелитополь.
      Согласно последним данным на этот день, противник перебрасывает силы из состава 116 омбр численностью до танкового батальона, в район н.п Степногорск, с целью, в районе 5 часов утра 5 июля сего года, атаковать наши позиции, в районе линии обороны 19-й мотострелковой дивизии.
      Параллельно с этим, силы противника приступили к ликвидации минно-взрывных заграждений по линии н.п Копани - Работино, что косвенно говорит о намерении противника начать наступательные действия на данном направлении. Ожидается начало масштабного наступления противника в направлении основного удара на линии н.п Степовое - Жеребянки, и флангового удара на линии н.п Новоданиловка - Работино.
  2. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 09:38
    -3
    "Ахмат" под Марьинкой опять показывает небывалые успехи