По состоянию на утро 5 июля российская армия продолжала отражать попытки украинских формирований вести наступление на Запорожском направлении в сторону Копани и Работино. Артиллерия ВС РФ, как следует из сообщений военных корреспондентов, нанесла удары по позициям ВСУ в Малой Токмачке, Гуляйполе и Белогорье.Украинские формирования были активны и на Южно-Донецком направлении. Здесь, на Угледарском участке фронта, ВСУ пытались штурмовать российские позиции у населенных пунктов Приютное и Старомайорское. В ответ российская артиллерия вела обстрелы позиций ВСУ в Золотой Ниве, Богоявленке и в самом Угледаре.Неплохим событием является контратака российских войск в районе Ровнополя на Южно-Донецком направлении, предпринятая после артиллерийских ударов по позициям противника. Об ее успехах пока не сообщается.Кроме того, российские войска продолжали боевые действия в Марьинке, но без особых продвижений. Кроме того, наносятся удары по позициям украинских формирований в населенных пунктах на данном направлении, а также под Авдеевкой. Но и украинская артиллерия ведет ответный огонь. Вечером украинские формирования сильно обстреляли Макеевку и Донецк.Отдельно стоит рассказать о ситуации на Артемовском направлении. Здесь тоже довольно сложная ситуация. Украинские боевики пытались атаковать у Курдюмовки, Клещеевки, Озаряновки, а ВС РФ – со стороны Ягодного, а также пытались продвинуться со стороны Берховки в направлении Богдановки и со стороны Дубово-Васильевки в направлении Григоровки. Также артиллерийскому обстрелу подверглись позиции украинских формирований в окрестных населенных пунктах, включая Предтечное, Ивановское и Часов Яр.На Красно-Лиманском направлении ВС РФ активно атаковали украинские позиции в Серебрянском лесном массиве, обстреливали пункты дислокации ВСУ в Белогоровке, фиксируются и обстрелы позиций ВСУ на Купянском направлении, в том числе в самом Купянске.