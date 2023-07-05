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Минобороны Китая обвинило США в превращении Тайваня в «пороховую бочку»

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Минобороны Китая обвинило США в превращении Тайваня в «пороховую бочку»

Китай потребовал от США прекратить накачивать Тайвань оружием и нагнетать обстановку в регионе. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй.


Пекин обвинил Вашингтон в намеренном раскачивании ситуации в регионе, вмешательстве во внутренние дела КНР и не соблюдении принципа "одного Китая". В Минобороны страны потребовали от США прекратить поставки вооружений Тайваню и выполнять обязательства не поддерживать так называемую "независимость" острова.

По словам представителя китайского военного ведомства, США превращают Тайвань в "пороховую бочку", которая может рвануть в любой момент. Кроме того, своими действиями США вселяют в тайваньский народ ложную уверенность в американской поддержке, тем самым подталкивая его к катастрофе. В Пекине подчеркнули, что Китай не допустит "независимости" Тайваня, НОАК готова к решительным действиям по сохранению суверенитета страны.

Американская сторона, не принимая в расчёт ключевые озабоченности Китая, грубо вмешивается во внутренние дела КНР, пытаясь повысить степень напряжённости в Тайваньском проливе, и, по сути, ускоряет превращение Тайваньского пролива в пороховую бочку

- говорится в заявлении Минобороны КНР.

В США пока никак не прокомментировали заявление Китая, ранее в Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что не поддерживают независимость Тайваня, но это никак не мешает американцам поставлять оружие на остров. Двуличность Вашингтона уже давно не секрет, США могут говорить все что угодно, но делать они будут только то, что им выгодно. А Тайвань - это мировой лидер по производству полупроводников, упускать такой куш в Вашингтоне не намерены, тем более в руки потенциального противника. Так что поставки вооружений продолжатся, несмотря на все протесты официального Пекина.
Использованы фотографии:
https://t.me/china3army
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15 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:40
    +2
    Самоходный дед обозвал китайского императора тираном и тут же готовиться визит не менее злобной тетки из США, интересное кино.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 09:43
      0
      В Минобороны страны потребовали от США прекратить



      А то что? Озабоченность выразите?
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 08:42
    +1
    Китайцы молодцы,постоянно создают информационный фон дипломатично подчеркивая свою главную идею:"что Китай не допустит "независимости" Тайваня, НОАК готова к решительным действиям по сохранению суверенитета страны."
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:48
      0
      АlexGa hi, только вопрос-вопросов пойдут ли они дальше чем слова и грозные заявления, вон трибалты положили на их пугачки и в обход блокады слетали куда надо, следом за хозяином не боясь последствий со стороны Пекина.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:44
    0
    Тайвань, в результате действий полосатых, однозначно беднее и в дальнейшем станет НИЩИМ!!!
    Они что, такие же скакуасы как гейропейские, головой подумать не, не можно???
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:45
    0
    Так выкрутите руки старушки Йелен,что она просто так едет к вам в пасть ,на поклон.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:45
    0
    Ждём когда взорвётся: ибо, если в первом акте пьесы на стене повесить ружья, то в третьем оно выстрелит.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:47
    0
    Дождутся, как и мы, 8 лет ждали...., получат аля-окраину-2 под боком.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:51
      0
      Uprun hi, Китаю не надо ждать, Тайвань изначально не считает себя частью Китая и тайваньци не считают себя китайцами, но и островитяне не претендуют ни на что на материке.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 09:01
        0
        Таки и жители о. Сахалин ни на что на материке не претендуют, а враз туда полосатые захотят свои абрашки поставить, при этом островитяне, со слов запада, стали считать себя японцами, ну и ...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:52
    +1
    Китай потребовал от США прекратить накачивать Тайвань оружием и нагнетать обстановку в регионе
    О том же самом Россия просила Сша и Европу до 24.02.22 г. Так может наконец КНР поймет, что ни с Сша, ни с теми кого они поддерживают мирных переговоров, а тем более во вред себе быть не может? Все познается в сравнении и пока это не коснулось тебя все видится в другом свете.
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:05
    -1

    Пекин обвинил Вашингтон в намеренном раскачивании ситуации в регионе, вмешательстве во внутренние дела КНР и не соблюдении принципа "одного Китая".
    Не первое, и не последнее надеюсь. Пока в действии только дипломатия. Пока.
  9. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 09:07
    -1
    А сами китайцы в этом не виноваты? Чего они ждут? Чтобы тайваньцам еще и ядерное оружие дали?
  10. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:24
    -1
    А как же право наций на самоопределение ? Ну хочет Тайвань жить отдельно от Китая? Ну и пусть живет. Тем более столько десятилетий успешно существует и развивается , пусть КНР признает Тайвань , Абхазию , Осетию , Крым , ЛНР и ДНР
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:13
      0
      А Запорожье с Херсоном куда дели?..........................