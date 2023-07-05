Минобороны Китая обвинило США в превращении Тайваня в «пороховую бочку»

Китай потребовал от США прекратить накачивать Тайвань оружием и нагнетать обстановку в регионе. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй.
Пекин обвинил Вашингтон в намеренном раскачивании ситуации в регионе, вмешательстве во внутренние дела КНР и не соблюдении принципа "одного Китая". В Минобороны страны потребовали от США прекратить поставки вооружений Тайваню и выполнять обязательства не поддерживать так называемую "независимость" острова.
По словам представителя китайского военного ведомства, США превращают Тайвань в "пороховую бочку", которая может рвануть в любой момент. Кроме того, своими действиями США вселяют в тайваньский народ ложную уверенность в американской поддержке, тем самым подталкивая его к катастрофе. В Пекине подчеркнули, что Китай не допустит "независимости" Тайваня, НОАК готова к решительным действиям по сохранению суверенитета страны.
Американская сторона, не принимая в расчёт ключевые озабоченности Китая, грубо вмешивается во внутренние дела КНР, пытаясь повысить степень напряжённости в Тайваньском проливе, и, по сути, ускоряет превращение Тайваньского пролива в пороховую бочку
- говорится в заявлении Минобороны КНР.
В США пока никак не прокомментировали заявление Китая, ранее в Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что не поддерживают независимость Тайваня, но это никак не мешает американцам поставлять оружие на остров. Двуличность Вашингтона уже давно не секрет, США могут говорить все что угодно, но делать они будут только то, что им выгодно. А Тайвань - это мировой лидер по производству полупроводников, упускать такой куш в Вашингтоне не намерены, тем более в руки потенциального противника. Так что поставки вооружений продолжатся, несмотря на все протесты официального Пекина.