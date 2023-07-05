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Врио губернатора Херсонской области: ВСУ обстрелами препятствуют восстановлению плотины Каховской ГЭС

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Врио губернатора Херсонской области: ВСУ обстрелами препятствуют восстановлению плотины Каховской ГЭС

Разрушение дамбы Каховской ГЭС украинскими военными привело к тяжелым экологическим, гуманитарным и экономическим последствиям сразу для ряда российских регионов. В частности, колоссальный урон был нанесен Херсонской и части Запорожской области. Кроме того, пострадало и водоснабжение Крыма.


В то же время ВСУ продолжают обстрел территории Каховской ГЭС, препятствуя восстановлению разрушенной плотины, о чем в ходе интервью ТАСС заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Со слов чиновника, нет никаких сомнений, что объект будет восстановлен рано или поздно. Ведь Каховское водохранилище все это время оказывало прямое влияние на экономику Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.

Вопрос о восстановлении или не восстановлении даже не будет ставиться: плотина однозначно будет восстановлена

- подчеркнул Сальдо.

Между тем, как заявил чиновник, на данный момент не удается даже провести обследование всей площади разрушенного объекта, так как ВСУ ведут регулярный артиллерийский обстрел территории Каховской ГЭС.

Таким образом, со слов Сальдо, восстановление важного для региона объекта может быть начато лишь тогда, когда враг будет отогнан на такое расстояние, с которого он не сможет вести обстрел данной территории.
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:00
    +2
    Сначала надо победить,восстанавливать потом будем
    1. maksbazhin
      maksbazhin Сегодня, 09:27
      +1
      Проект на восстановление надо заранее делать, можно какие то конструкции начать изготавливать. Так что дефектовку нужно проводить. Если мы остаемся навсегда заниматься надо, чем раньше тем лучше.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:00
    +1
    Со слов чиновника, нет никаких сомнений, что объект будет восстановлен рано или поздно. Ведь Каховское водохранилище все это время оказывало прямое влияние на экономику Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.
    Понятно, что сейчас нет смысла ее восстанавливать. укронацики все равно не дадут СЕЙЧАС восстановить. Придет время, и спросим за все!
  3. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 09:05
    +1
    Врио губернатора Херсонской области: ВСУ обстрелами препятствуют восстановлению плотины Каховской ГЭС

    Я не понял, а что , местные власти пытаются проводить работы по восстановлению, а укрофашисты своим огнем мешают проведению работ?
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 09:12
      +2
      Врио губернатора Херсонской области: ВСУ обстрелами препятствуют восстановлению плотины Каховской ГЭС
      Тоже слегка в недоумении от прочитанного. Сюрреализм какой то.
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:12
    +2
    ВСУ обстрелами препятствуют восстановлению плотины Каховской ГЭС
    вот утомили такими бреднями, он хотел, что бы шумеры стройматериалы подвозили?
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:17
    0
    Сейчас об этом рано говорить , в ситуации неопределённости
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:24
    +1
    Врио губернатора Херсонской области: ВСУ обстрелами препятствуют восстановлению плотины Каховской ГЭС

    Не для того они её разрушали, чтобы дать кому-то её починить. Обстрелы, кстати и есть доказательство причастности к её разрушению. Запад ведя войны против других стран и народов, никогда не стеснялся применять любые грязные и бесчеловечные методы. То что происходит с гражданами окраины лишнее подтверждение, что они не являются для запада людьми первого сорта, их проблемой стало, что для русских они тоже потеряли статус родственной крови и продолжают его терять. В общем "молдцы"!
  7. сталевар
    сталевар Сегодня, 10:22
    +1
    "препятствуют восстановлению плотины Каховской ГЭС"
    Что, "шланги" горят? Так хочется бюджетные деньги разворовать!! Быстрей, быстрей. Главное отчитаться, что потратили! А кто их проверит, стреляют то сейчас.