Врио губернатора Херсонской области: ВСУ обстрелами препятствуют восстановлению плотины Каховской ГЭС

Разрушение дамбы Каховской ГЭС украинскими военными привело к тяжелым экологическим, гуманитарным и экономическим последствиям сразу для ряда российских регионов. В частности, колоссальный урон был нанесен Херсонской и части Запорожской области. Кроме того, пострадало и водоснабжение Крыма.
В то же время ВСУ продолжают обстрел территории Каховской ГЭС, препятствуя восстановлению разрушенной плотины, о чем в ходе интервью ТАСС заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Со слов чиновника, нет никаких сомнений, что объект будет восстановлен рано или поздно. Ведь Каховское водохранилище все это время оказывало прямое влияние на экономику Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.
Вопрос о восстановлении или не восстановлении даже не будет ставиться: плотина однозначно будет восстановлена
- подчеркнул Сальдо.
Между тем, как заявил чиновник, на данный момент не удается даже провести обследование всей площади разрушенного объекта, так как ВСУ ведут регулярный артиллерийский обстрел территории Каховской ГЭС.
Таким образом, со слов Сальдо, восстановление важного для региона объекта может быть начато лишь тогда, когда враг будет отогнан на такое расстояние, с которого он не сможет вести обстрел данной территории.