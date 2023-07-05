В районе Времевского выступа Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение во время движения вражескому бронеавтомобилю западного производства. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.
По утверждению источника, бронемашина противника была поражена в результате высококачественной работы российской армейской авиации, задействованной для отражения попыток контрнаступления противника на данном направлении.
На опубликованных кадрах мы видим, как бронеавтомобиль ВСУ движется по степной открытой местности. В это время экипаж армейской авиации наводит на него средства поражения. Затем следует удар, взрыв, и бронеавтомобиль уже уничтожен метким попаданием российских летчиков.
Таким образом, мы видим, что в последнее время растет число поражений украинской военной техники во время ее движения на линии фронта. В результате работы российских военных, украинские формирования несут значительные потери в военной технике, в том числе и в переданных странами Запада танках и бронемашинах. Известно, что уже есть уничтоженные и подбитые танки Leopard немецкого производства, уничтожено значительное количество переданных США боевых машин пехоты Bradley.
Западные эксперты считают, что киевский режим сделал слишком большую ставку на американскую и европейскую бронетехнику, считая ее чуть ли не «чудо-средством» против российских войск, однако она продемонстрировала далеко не лучшие качества во время боев на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.