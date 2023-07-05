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Растет число поражений украинской военной техники во время ее движения

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Растет число поражений украинской военной техники во время ее движения

В районе Времевского выступа Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение во время движения вражескому бронеавтомобилю западного производства. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.


По утверждению источника, бронемашина противника была поражена в результате высококачественной работы российской армейской авиации, задействованной для отражения попыток контрнаступления противника на данном направлении.

На опубликованных кадрах мы видим, как бронеавтомобиль ВСУ движется по степной открытой местности. В это время экипаж армейской авиации наводит на него средства поражения. Затем следует удар, взрыв, и бронеавтомобиль уже уничтожен метким попаданием российских летчиков.


Таким образом, мы видим, что в последнее время растет число поражений украинской военной техники во время ее движения на линии фронта. В результате работы российских военных, украинские формирования несут значительные потери в военной технике, в том числе и в переданных странами Запада танках и бронемашинах. Известно, что уже есть уничтоженные и подбитые танки Leopard немецкого производства, уничтожено значительное количество переданных США боевых машин пехоты Bradley.


Западные эксперты считают, что киевский режим сделал слишком большую ставку на американскую и европейскую бронетехнику, считая ее чуть ли не «чудо-средством» против российских войск, однако она продемонстрировала далеко не лучшие качества во время боев на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.
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13 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:55
    +6
    Это хорошо, но вороги кажуть, что там были пшеки-волонтеры с гуманитаркой. А вот нефиг.....
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:02
      +4
      А надо в том же стиле им отвечать - так это тоже была гуманитарная бомбардировка...
    2. Пуз Большой
      Пуз Большой Сегодня, 09:10
      +2
      На передовой, в броне, волонтёры, с гуманитаркой...
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:12
      +6
      Кубанские Казаки из «Барс-11» показали фото первой затрофеенной ими англо-французской ракеты Storm Shadow за $2,5 млн.Кадры опубликовали краснодарские тг-каналы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». Фото ракеты по ссылке ниже.

      По словам «барсов», ракету «заметили и очень удачно сбили». При этом, несмотря на то, что повреждён корпус, целым осталось самое ценное – боевая часть и почти вся электроника. В ближайшее время части отправят в одно из российских конструкторских бюро для анализа и изучения.

      https://www.politnavigator.net/prakticheski-celaya-kubanskie-kazaki-zatrofeili-raketu-storm-shadow.html
      1. Прихлоп
        Прихлоп Сегодня, 10:00
        0
        Если не ошибаюсь, эти "бованки" еще в Сирии наши приземляли вполне удачно. Но и эта лишней не будет.
    4. роман66
      роман66 Сегодня, 09:16
      +2
      Пшеки? И с гуманитаркой? Шутить изволите?
    5. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:32
      0
      Цитата: Uprun
      Это хорошо, но вороги кажуть, что там были пшеки-волонтеры с гуманитаркой. А вот нефиг.....

      С каких пор гуманитарку стали развозить на линии боевых столкновений? Обычно гуманитарные организации предупреждают о своей деятельности обе стороны и работают в тылу. Так что там "волонтёры" с "гуманитаркой" просто поймали "привет" и благословение на реинкарнацию, для дальнейшей гуманитарной деятельности на просторах ада. Какая "гуманитарка", такой и "привет".
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:08
    -3
    Это хорошо пока есть возможность реализовывать своё преимущество в технике. Жаль со временем стороны потихоньку выравниваются в возможностях.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:18
    0
    Западные эксперты считают, что киевский режим сделал слишком большую ставку на американскую и европейскую бронетехнику, считая ее чуть ли не «чудо-средством»
    Ну раз уже об этом заговорили западные "эксперты", то понятно, что их надежды тоже рушатся. Кто, как не они уверяли Киев, что западная техника даст преимущества и поможет "победить Россию".
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:19
    +1
    Как авторам без подписей критика то не нравиться, ну давай удали комментарий laughing
  6. monetam
    monetam Сегодня, 09:23
    +1
    Тут главное - темпа не сбавлять, и по возможности - увеличивать. Все эти НАТОвские "партнеры"должны привыкнуть к мысли , что Украина - это черная яма для все х военной техники, сколько ни дашь - все равно русские искорёжат.
  7. astepanov
    astepanov Сегодня, 09:29
    +3
    Растет число поражений украинской военной техники во время ее движения
    нанесли поражение во время движения вражескому бронеавтомобилю западного производства.
    Таким образом, мы видим, что в последнее время растет число поражений украинской военной техники во время ее движения на линии фронта.

    Факт поражения бронемашины не может не радовать. Но вот только, вопреки заголовку, из него ровным счетом ничего не следует. Следовало бы, если бы было написано, что на прошлой неделе уничтожено столько-то машин, на этой - на столько-то больше. Пустая статья.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:31
      0
      astepanov hi, тоже самое написал в первом комментарии подчистили.