Военное обозрение
Войти Регистрация

Появилось визуальное подтверждение выхода на испытания атомного подводного ракетоносца «Император Александр III» проекта «Борей-А»

28
Появилось визуальное подтверждение выхода на испытания атомного подводного ракетоносца «Император Александр III» проекта «Борей-А»

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" находится на этапе заводских ходовых испытаний, которые автоматически перейдут в государственные. Как заявили ранее в ОСК, ввести в боевой состав российского флота ракетоносец планируется до конца этого года.


Подводный ракетный крейсер вышел на испытания в середине июня, такая информация появлялась в открытых источниках, но официального сообщения об этом не было, как и других подтверждений. Единственное упоминание о подводном ракетоносце было в заявлении главы ОСК Алексея Рахманова, рассказавшего о планах передачи субмарин флоту в этом году. По его словам, АПРКСН "Император Александр III" передадут военным до конца года.

И вот, в начале июля, в Сети появляется первое визуальное подтверждение вышедшего на заводские ходовые испытания атомного "Борея-А". Об этом пишет блог bmpd со ссылкой на ТГ-канал "Фото флота" Олега Кулешова.


"Император Александр III" проекта 955А ("Борей-А")


АПРКСН "Император Александр III" - четвертый подводный ракетоносец проекта "Борей-А", построенный по модернизированному проекту. Соответственно является третьим серийным после головного ракетоносца "Князь Владимир", первого и второго серийных "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов". Заложен на Севмаше 18 декабря 2015 года, спущен на воду 29 декабря 2022 года. Предназначен для Тихоокеанского флота, но это предварительная информация.

Учитывая три стратега базового проекта "Борей", новый подводный ракетоносец станет седьмым атомным подводным крейсером стратегического назначения в составе российского флота.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
28 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 09:25
      -6
      Победитель в Отечественной войне русский крепостной мужик, а не царь отцеубийца,предводитель рабовладельцев- захребетников.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 09:42
        +2
        В своё царствование Александр III ни с кем не воевал. Уж тем более, в Отечественную. За что и прозван Миротворцем.
        А отца его - царя - Освободителя, убили демократы. Бонбой.
        Вы, наверное, в цифрах запутались.
        1. Region-25.rus
          Region-25.rus Сегодня, 10:16
          +1
          отца его - царя - Освободителя, убили демократы
          Убили его "ЭсЭры" (социалисты-революционеры) практиковавшие индивидуальный террор против знати
          Вы, наверное, в цифрах запутались
          вы наверное в партиях того времени запутались hi
          1. Aken
            Aken Сегодня, 10:48
            0
            вы наверное в партиях того времени запутались

            Партии могут именовать себя как угодно. Людишки-то одни и те же. Тогда боролись с тиранией, сейчас борются с диктатурой. И все за русский народ радеют. А что современные террор не применяют, так с тех пор охрана первых лиц далеко шагнула. Максимум дверь военкомата поджечь. Если бы не это, да не камеры повсюду, порезвились бы.
            Так что разбираться в сортах считаю малополезным для себя занятием.
            Хотя то, что в школе учил помню.
        2. Region-25.rus
          Region-25.rus Сегодня, 10:19
          -2
          А отца его - царя - Освободителя
          ну да.. освободил .. Без земли. Которую, крестьяне брали у того же помещика за "выкупные платежи" на десятки лет вперед (типа современной ипотеки). Причем лучшую землю помещики оставляли себе как бы.
          1. Aken
            Aken Сегодня, 10:51
            -1
            Вы, прямо, глаза мне открыли. То есть, царь не Освободитель? И был убит своим сыном?
    2. flSergius
      flSergius Сегодня, 09:25
      +1
      Зато царь консерватор и русификатор. Что он, виноват, что в его царствование войн не было?
    3. Кэптен45
      Кэптен45 Сегодня, 09:26
      +4
      Цитата: AlexGa
      Есть же Александр Второй, за ним Победа в Отечественной войне 1812 года.

      belay request Войну 1812 года дедушка Александра II выиграл Александр I, а Второму и русско-турецкой 1877-78 года хватило - Плевна, Шипка и проч.Как-то так мне историю в советской школе преподавали... Хотя соровская история, она такая иЗТория lol
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 09:33
        +2
        Цитата: Кэптен45
        Войну 1812 года дедушка Александра II выиграл Александр I

        Не дедушка, а дядя! Александр 2-й сын Николая 1-го, брата Александра.
        Сами знания подтяните.
        1. Кэптен45
          Кэптен45 Сегодня, 09:42
          +2
          Цитата: Anarchist
          Не дедушка, а дядя! Александр 2-й сын Николая 1-го, брата Александра.

          Виноват. От уж точно - поспешишь людей насмешишь (с)поговорка.Да и потом, в советской школе не особо рассказывали про царей кто там кому дядей или свояком приходится. Все были сатрапы и деспоты без разбора.
    4. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 09:27
      +2
      Цитата: AlexGa
      А почему четвертый ракетоносец носит имя Александр Третий? Он же "Миротворец"?

      Угадайте:)))) Самое подходящее имя РПКСН. И да, как император, Александр III был одним из лучших, а то, что он очень многого достиг не воюя, говорит о нем только положительно.
    5. makmak
      makmak Сегодня, 09:31
      0
      Для ответа на этот вопрос, Вы можете изучить историю русско-турецкой войны 1877—1878.
    6. _просто
      _просто Сегодня, 09:36
      +3
      Император Александр 3 не вёл ни одной войны, потому и назван Миротворцем. По вашему, Император должен был вести кровавые войны, да? Разве плохо не вести воины, а концентрировать свои усилия на внутренней политике? Конечно, Он укреплял позиции России и за рубежом... Без этого никак. Было понимание того, что представляет из себя Англия. Большие заслуги его и перед флотом. В общем, делал благо для России, как мог. Так, аксиос? Достоин ли он?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:19
    +1
    А вот предложение что АПРКСН " Император Александр 3" станет седьмым в серии могли бы и не писать.От таких адских формулировок ,англицкий мозг разведчика должен взорваться.Могла бы повториться история с броненосцем " 12 апостолов". bully
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:20
    +4
    Хорошая новость ! В Добрый путь , как говорится !
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:23
    0
    такая информация появлялась в открытых источниках, но официального сообщения об этом не было, как и других подтверждений.
    Я вот не пойму одного - МО РФ, что обязано каждому СМИ, а тем более блогеру сообщать о своих планах? Может вам сразу выдавать всю секретную информацию, чтобы вы на перегонки спешили ее опубликовать? А некоторые ребята точно "зазвездились".
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 09:28
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Я вот не пойму одного - МО РФ, что обязано каждому СМИ, а тем более блогеру сообщать о своих планах?

      И что Вы тут секретного увидели?
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 09:49
        -1
        Трудно некоторым увидеть то, что не понимаешь. Вы в хотя бы в армии служили я уже не справшиваю имели ли когда-то отношения к гос тайне?
  5. glk63
    glk63 Сегодня, 09:29
    +2
    "Император Александр III" - а приличных людей не осталось? Не, я понимаю, что сейчас мода на монархию и "духоскрепность"... Но нельзя же доводить до абсурда.
    1. Анатолий Попов
      Анатолий Попов Сегодня, 09:35
      +2
      согласен с вами.название "И.Сталин" был бы уместнее
      1. Aken
        Aken Сегодня, 09:47
        +2
        Имя Сталина стоит приберечь для чего -либо выдающегося, глобального.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 09:46
      -1
      а приличных людей не осталось?

      Перовская с Желябовым в последние десятилетия не в тренде.
    3. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 10:24
      0
      "Император Александр III"
      к тому же, предыдущий военный корабль (броненосец) с таким названием геройски погиб со всем экипажем во время дневного боя в Цусимском проливе 14 Мая 1905 года. Ни каких намеков - просто исторический факт soldier
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:36
    +2
    3×16,4×20 = 128 ,а если ещё умножить на кол- во боеголовок ,это уже хорошо.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:45
    +4
    Приятно читать хорошие новости... yes побольше таких новостей! fellow
  8. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 09:47
    +2
    Николашкой 2-ым надеюсь никакой корабль не назовут. Или уже есть?
    1. glk63
      glk63 Сегодня, 10:00
      -2
      И я о том же. Хотя... всё к тому и идет. К сожалению...
  9. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 10:16
    +2
    Новость хорошая, Северодвинские корабелы подтверждают свои компетенции. РПКСН будет служить РФ, да же если здесь разгорелся спор из-за личности императора Российской империи. Главное появится, еще одна боевая единица укрепляющая обороноспособность страны.