Для защиты от дронов украинские военные буквально «посадили в металлическую клетку» американскую САУ M109L

Потеряв большое количество бронетехники, в том числе предоставленной западными союзниками, в первые дни так называемого контрнаступления, украинское командование теперь вообще старается придерживать бронемашины глубоко в тылу. Правда, и там ее достают наши дальнобойные средства поражения.
Что касается американских «Брэдли» и немецких «Леопардов», то украинские вояки всеми правдами и неправдами стараются не идти в бой на этих машинах, жалуясь в частных беседах даже с западными журналистами, что особенно при появлении на поле боя танков с крестами со стороны российских позиций в них «летит все, что можно».
В последнее время российские военные для поражения вражеских целей все чаще используют беспилотники различного типа, как относительно недорогие FPV-дроны, так и более мощные высокоточные барражирующие боеприпасы отечественного производства «Ланцет». Последние способны нанести существенные повреждения не только бронетехнике, артиллерийским орудиям, но и зенитным комплексам.
Еще летом прошлого года в сети стали появляться кадры как украинской, так и российской бронетехники с установленными дополнительными средствами защиты от дронов-камикадзе и сбрасываемых с БПЛА боеприпасов. Представляют они из себя козырьки-решетки, которые крепятся, к примеру, над башней танка. Металлические решетки устанавливаются и на боковых нижних частях бронетехники для минимизации ущерба от попадания кумулятивных снарядов и других средств поражения.
Но и в этом деле украинские воины оказались впереди всех. В соцсетях распространяется видео, на котором американская 155-мм САУ M109L, несколько десятков которых, сняв с хранения, ранее Украине поставили итальянцы, буквально заключена в своеобразную клетку из самодельных металлических конструкций.
Как едко пишут российские пользователи, комментируя изобретение украинских умельцев, конструкция сильно напоминает целую большую беседку для шашлыков. Искусство «мангалостроения» для бронетехники на Украине приобретает все более причудливые формы, заключают комментаторы.