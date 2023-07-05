Военное обозрение
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Для защиты от дронов украинские военные буквально «посадили в металлическую клетку» американскую САУ M109L

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Для защиты от дронов украинские военные буквально «посадили в металлическую клетку» американскую САУ M109L

Потеряв большое количество бронетехники, в том числе предоставленной западными союзниками, в первые дни так называемого контрнаступления, украинское командование теперь вообще старается придерживать бронемашины глубоко в тылу. Правда, и там ее достают наши дальнобойные средства поражения.


Что касается американских «Брэдли» и немецких «Леопардов», то украинские вояки всеми правдами и неправдами стараются не идти в бой на этих машинах, жалуясь в частных беседах даже с западными журналистами, что особенно при появлении на поле боя танков с крестами со стороны российских позиций в них «летит все, что можно».

В последнее время российские военные для поражения вражеских целей все чаще используют беспилотники различного типа, как относительно недорогие FPV-дроны, так и более мощные высокоточные барражирующие боеприпасы отечественного производства «Ланцет». Последние способны нанести существенные повреждения не только бронетехнике, артиллерийским орудиям, но и зенитным комплексам.

Еще летом прошлого года в сети стали появляться кадры как украинской, так и российской бронетехники с установленными дополнительными средствами защиты от дронов-камикадзе и сбрасываемых с БПЛА боеприпасов. Представляют они из себя козырьки-решетки, которые крепятся, к примеру, над башней танка. Металлические решетки устанавливаются и на боковых нижних частях бронетехники для минимизации ущерба от попадания кумулятивных снарядов и других средств поражения.

Но и в этом деле украинские воины оказались впереди всех. В соцсетях распространяется видео, на котором американская 155-мм САУ M109L, несколько десятков которых, сняв с хранения, ранее Украине поставили итальянцы, буквально заключена в своеобразную клетку из самодельных металлических конструкций.



Как едко пишут российские пользователи, комментируя изобретение украинских умельцев, конструкция сильно напоминает целую большую беседку для шашлыков. Искусство «мангалостроения» для бронетехники на Украине приобретает все более причудливые формы, заключают комментаторы.

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17 комментариев
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  1. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 11:11
    +13
    украинские военные буквально «посадили в металлическую клетку» американскую САУ M109L


    А у нас, это что, по другому выглядит?

    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 11:22
      +8
      Всё, что может спасти жизни, надо применять. Стыдиться тут нечего. Пока что меч побеждает щит, по аналогии с вековым противостоянием оных.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:26
      +7
      На войне известная фраза - "Захочешь жить, ещё не так раскорячишься.", совершенно не вызывает смех, потому что она актуальна как нигде.
      Это для гражданских и не нюхавших пороха компьютерных игроманов война представляется этакой лёгкой прогулкой под бравурный марш, а по факту всё иначе.
      Так что к этой конструкции надо относится с пониманием того, что ВСУшники тоже жить хотят.
      1. Морской Кот
        Морской Кот Сегодня, 12:08
        +2
        Я помню эту фразу, она вполне себе актуально звучит. Но впервые она прозвучала не на войне, а очень хорошем и правдивом фильме "Особенности национальной охоты".
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:34
      +4
      У нас это появилось на год раньше чем а некоторых.Кто то этим озаботился,честь ему хвала.Пройти такую бюракратию не каждому дано.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:12
    -9
    Селянский тюнинг- курятник приварить к самоходке.
    1. ian
      ian Сегодня, 11:21
      +2
      То ли дело мы- никаких курятников. Только мангалы. Не то что селюки
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:22
    +2
    Для защиты от дронов украинские военные буквально «посадили в металлическую клетку» американскую САУ M109L
    Был бы толк, а как оно сделано уже не важно.
  4. Дмитрий356
    Дмитрий356 Сегодня, 11:25
    +3
    Вспоминается нетленное: Жить захочешь - не так раскорячеся
  5. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 11:33
    +1
    Самоходки, всё же, работают с удаленных позиций где становятся жертвами "Ланцетов". Такая конструкция от "Ланцета" вряд ли убережет, но может помочь от FPV дрона или кассетных боеприпасов. Скорее всего, эффективность такой защиты в районе 20-35%. В тоже время, маскировочную сеть на такую конструкцию натянуть проще, чем на увешанную аксессуарами машину.
    Для уверенного поражения таких машин надо увеличивать точность крупно и среднекалиберной артиллерии, или шире применять высокоточные ракеты к системам залпового огня.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:46
    +2
    Желательно применять БПЛА типа Герань дооборудованные камерой. Пробьёт любой такой мангал.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 11:49
      +1
      Сколько смотрел, Герани бьют в борт. Прикрытая крыша не спасёт.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:51
    0
    То есть когда наши кулибинством занимаются - нормально.
    А когда хохвосилы - то они клоуны,
    Жить то всё хотят.
    Интересно, а на Украине тоже на складах всё есть для личного состава? Хабешки, обувь, зимнее, защ снаряжение, патронов "хоть пятой точкой жуй"?
    Или у них всё растащено ещё в пятнадцатом?
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 12:28
      0
      У вас принципиально неверный подход. Сложно и дорого это про вооружение. Всё, что связано с обмундированием и экипировкой, стоит дешево и может быть заказано где угодно по низким ценам.
      Проблемы с этим, у нас, связаны со своеобразным мышлением и соблюдением статуса и поддержанием иерархии. Грубо говоря, у нас рядовому составу, из принципа, не положены удобное обмундирование и обувь. И мало что меняется на протяжении десятилетий.
      Например, одежда из конопли раза в четыре прочнее хлопчатобумажных тканей, но нет. Нас приучили, что конопля только наркотик и для одежды её выращивать нельзя! У меня были конопляные джинсы из "хемпа", они были вечные, просто вечные.
  8. MariaHess
    MariaHess Сегодня, 12:06
    +3
    И как из этой клетки выбегать - когда танк подбили и в нём горят пороха? Там же счёт идёт на секунды. Так и останутся висеть на этой клетке в назидание.
  9. uralex
    uralex Сегодня, 12:09
    0
    Вот когда наши "колхозят" - это "смекалка", "креатив", "модернизация", а как враг - "беседка для шашлыков"... Зачем уж так предвзято... если эти конструкции позволят сохранить врагу жизнь - это не повод для насмешек.
  10. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:26
    0
    Но и в этом деле украинские воины оказались впереди всех. В соцсетях распространяется видео, на котором американская 155-мм САУ M109L, несколько десятков которых, сняв с хранения, ранее Украине поставили итальянцы, буквально заключена в своеобразную клетку из самодельных металлических конструкций.
    Помнится сколько было насмешек над Т-72Б3 с козырьком на башне объекта, но как оказалось козырёк оказался козырной картой в "игре" с противником применяющего управляемые средства поражения, а именно ПТРК "Javelin". Оказалось то, что смеялись сами над собой в виду мягко говоря невоспитанности winked