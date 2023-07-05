Украинские боевики попытались решить проблему дефицита средств ПВО, смастерив «зенитку» из АК

С начала боевых действий украинские формирования пытаются преодолеть дефицит определенных видов вооружений в подразделениях за счет «кустарничества». Как и боевики Ближнего Востока и Африки, они используют пикапы с установленными на них орудиями, включая авиационные ракетные установки.
Недавно были опубликованы кадры, на которых демонстрируется очередная «новинка украинского военпрома». Боевики ВСУ смастерили «зенитку» из АК, пытаясь решить проблему дефицита средств противовоздушной обороны. Для этого они соединили несколько автоматов, установив их на специальную подставку. С помощью такой самодельной «зенитной автоматной системы» украинские боевики рассчитывают сбивать российские беспилотные летательные аппараты и вертолеты.
Между тем, подобное «творчество» украинских военных весьма показательно. Ведь даже при огромных поставках вооружений из США и Европы, украинская армия испытывает нехватку целого ряда средств, в том числе и войсковой противовоздушной обороны.
Ситуация усугубляется тем, что из-за низкого уровня подготовки боевиков с одной стороны, и высокой интенсивности боев с другой стороны, ВСУ постоянно теряют вооружение и военную технику, в том числе и поставляемые Западом зенитные ракетные комплексы, не говоря уже о более легких видах вооружений. Во многих украинских формированиях средства ПВО отсутствуют в принципе, из-за этого российские дроны причиняют им большие проблемы.