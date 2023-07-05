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Украинские боевики попытались решить проблему дефицита средств ПВО, смастерив «зенитку» из АК

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Украинские боевики попытались решить проблему дефицита средств ПВО, смастерив «зенитку» из АК

С начала боевых действий украинские формирования пытаются преодолеть дефицит определенных видов вооружений в подразделениях за счет «кустарничества». Как и боевики Ближнего Востока и Африки, они используют пикапы с установленными на них орудиями, включая авиационные ракетные установки.


Недавно были опубликованы кадры, на которых демонстрируется очередная «новинка украинского военпрома». Боевики ВСУ смастерили «зенитку» из АК, пытаясь решить проблему дефицита средств противовоздушной обороны. Для этого они соединили несколько автоматов, установив их на специальную подставку. С помощью такой самодельной «зенитной автоматной системы» украинские боевики рассчитывают сбивать российские беспилотные летательные аппараты и вертолеты.

Между тем, подобное «творчество» украинских военных весьма показательно. Ведь даже при огромных поставках вооружений из США и Европы, украинская армия испытывает нехватку целого ряда средств, в том числе и войсковой противовоздушной обороны.


Ситуация усугубляется тем, что из-за низкого уровня подготовки боевиков с одной стороны, и высокой интенсивности боев с другой стороны, ВСУ постоянно теряют вооружение и военную технику, в том числе и поставляемые Западом зенитные ракетные комплексы, не говоря уже о более легких видах вооружений. Во многих украинских формированиях средства ПВО отсутствуют в принципе, из-за этого российские дроны причиняют им большие проблемы.

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27 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 09:25
    +6
    Такая установка не даст ни должной кучности, ни должного прицеливания. Так что сделали исключительно для самоуспокоения в том духе. что вот , " щось зробылы!"
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 09:35
      +2
      Такая установка не даст ни должной кучности, ни должного прицеливания.
      О какой кучности и прицеливании можно говорить при отсутствии даже специального прицела для стрельбы по воздушным целям, а тем более адаптированного для стрельбы из "пакета" АК.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:51
        +2
        У них там белым скочем стволы калашей друг к другу примотаны. Надо было синей изолентой приматывать - кучность была бы выше.... lol
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:30
    +1
    от це дило - хлопци запрацювалы гарну пушку! belay laughing

    зы Пора теперь из десяти двухстволок охотничьих 12го калибра такую же хреноту сбацать - а что, картечью как даст из всех стволов залпом - 20 стволов! Во будет! good wassat Одна засада, вручную патроны засовывать в каждый ствол при перезарядке.....

    Не ну надо же было додуматься до такого?! такое только с бодуна придумается, чес слово. А спусковые крючки наверно все к одной веревочке привязали lol ... Да еще и наверно 5.45х39.....Самим то не срамно ??
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:36
      +2
      Я бы предположил, что автор когда-то видел на картинке картечницу Гатлинга
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:38
        0
        Дык картечница то вращаются стволы - от ручного привода. А тут то - все стационарно.
        Интересно, по какому стволу они прицеливаются в цель????
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 09:59
      +2
      А спусковые крючки наверно все к одной веревочке привязали lol
      Да зачем? Вот он сейчас курнет чего нибуть позабористей, у него еще три пары рук отрастет. И как он всем этим начнет сбивать летающих вокруг чертей.
      Потом все спишут на прилетевшего Иранского сторукого шахед-джина с калашами. Которого они конечно же сбили, но от него остался лишь пустой бутыль из под самогона. laughing
  3. Aken
    Aken Сегодня, 09:34
    0
    Это кто ж у них там такой головастый - рукастый?
    Ждём когда изобретение пойдёт в серию. Я бы им предложил устанавливать такое на шихад-мобили.
    Против стального ливня никто не удержится.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:37
      +1
      Ну так то вроде на Ил-2 в бомбо-отсек кучу ППШ в ВОВ устанавливали - против пехоты немецкой. было дело. там чуть ли не 40 ППШ запихивали с общим приводом на 1 кнопку. Лень фото искать....

      если это только не фотошоп был....
      1. Aken
        Aken Сегодня, 09:50
        0
        Вы правы, было такое, припоминаю. И фото то видел.
        А вот видел ли его тот хитромудр - большой вопрос.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:54
          0
          Он не хитромудр - он МЕГА хитромудр.... Я поначалу как увидел фото думал что это стёб адский.
          Но нет - пишут что типа правда.
      2. PPD
        PPD Сегодня, 10:30
        0
        Не устанавливали.
        Предлагали. На ту 2.
        Первопроходцы- американцы.
        На какой то перелац Томпсон устанавливали.
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 10:53
          0
          Цитата: PPD
          Не устанавливали.
          Предлагали. На ту 2.
          Первопроходцы- американцы.
          На какой то перелац Томпсон устанавливали.

          Были фото смонтированных на самолете.И писали что мол эффективность крайне низкая оказалась...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:38
    0
    Если подумать, прикинуть... спарка из "максимов" гораздо эффективнее будет.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:39
      +1
      Дык похоже у них и максимы кончились, раз такой ужос мастырят....
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:06
      0
      Цитата: rocket757
      Если подумать, прикинуть... спарка из "максимов" гораздо эффективнее будет.

      "Счетверенка" времен ВОВ для мелких БПЛА- будет смерть.Особенно если это будет стационарное прикрытие обьектов типа ЗАЭС - водопровод+бесконечные ленты.
      Да и финская пехота - крайне не одобряла lol счетверенки на полуторках у наших окруженцев
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:40
    0
    Да автору надо ПАТЕНТ выдать и продать сие творение Локхид Мартин(пардон за орфографию) за сиксилион долларов.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:42
      +1
      Инженеров Локхид Мартин кондрат сразу хватит когда они такой шедевр увидят.... Не откачать потом.
  6. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 09:42
    -1
    Плотность нормальная.Перезаряжать можно не все сразу....Залп 6х30 патронов...В поинцыпе простенько и не плохо.Не фантастик конечно.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 10:04
      0
      Можно ещё от РПК-74 магазины ставить, 6х45 или 6х75, хотя не уверен что у них РПК остались, продали, небось, все давно, иначе из РПК такую красоту собрали-бы
  7. Everevil
    Everevil Сегодня, 09:43
    +1
    Скоро майданные катапульты с консервации снимут... yes
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:51
    0
    Для этого они соединили несколько автоматов, установив их на специальную подставку

    А что? Старые пушки с дульным заряжанием уже закончились? Если использовать картечь, то достаточно выстрелить в сторону беспилотника и его судьба будет предрешена. Главное дёшево и сердито, и эффективность будет выше чем у этой трещётки.
  9. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 09:51
    0
    "Миниган", блин. wassat
    "История повторяется дважды, второй раз как фарс"(с)
  10. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:59
    0
    А вот смотрится занятно! Именно смотрится! wink
  11. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:11
    +1
    Украинские боевики попытались решить проблему дефицита средств ПВО, смастерив «зенитку» из АК

    what Идей то много, ешшо с ПМВ, результаты спорные:



  12. glk63
    glk63 Сегодня, 10:17
    0
    Как там, "по-умному": при создании сей установки использовался дендрофекальный метод...
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:21
    +1
    С десяток горячих гильз ртом словит, на этом все практические опыты и закончатся.