Польская ведомственная пресса: У Польши ещё никогда не было такого сильного, как сейчас, присутствия в совместной корабельной группе НАТО

Ведомственное издание вооружённых сил Польши с зашкаливающим воодушевлением пишет о том, что «Польша встаёт у руля группы кораблей НАТО». Сообщается, что впервые с момента вступления Польши в НАТО ВМС Польши делегируют в штат объединённой группировки SNMCMG1 три своих корабля и командира.
Три польских корабля, которые войдут в состав объединённой группировки сил – командное судно противоминной обороны «Контрадмирал Ксаверий Черницкий» и два тральщика «Дружно» и «Ганьча».
Из материала издания «Польска Збройна»:
В предыдущий раз польский офицер возглавлял объединённую группировку кораблей НАТО SNMCMG1 на рубеже 2021 и 2022 годов. А кораблей под бело-красным флагом уже 6 лет не было в составе групп разминирования Североатлантического альянса.
Издание пишет о том, что вместе с командующим группировки в совместную натовскую миссию будет направлен и его штаб:
У Польши ещё никогда не было такого сильного, как сейчас, присутствия в совместной корабельной группе НАТО.
Названо и имя польского командующего. Это Пётр Бартосевич, офицер 8 флотилии береговой охраны Польши. Начальником штаба группировки назначен офицер из Германии. В составе штаба – офицеры из Нидерландов.
Сообщается о том, что в штаб группировки войдут также и шведские офицеры, несмотря на то, что Швеция не входит в состав НАТО.
Польское военное командование:
Планируется, что группа примет участие в нескольких крупных учениях, в том числе «Северные берега» у побережья Латвии и «Ледяной ветер» у побережья Финляндии, а также в операциях по обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов времен Первой и Второй мировых войн.