Польская ведомственная пресса: У Польши ещё никогда не было такого сильного, как сейчас, присутствия в совместной корабельной группе НАТО

В предыдущий раз польский офицер возглавлял объединённую группировку кораблей НАТО SNMCMG1 на рубеже 2021 и 2022 годов. А кораблей под бело-красным флагом уже 6 лет не было в составе групп разминирования Североатлантического альянса.

У Польши ещё никогда не было такого сильного, как сейчас, присутствия в совместной корабельной группе НАТО.

Планируется, что группа примет участие в нескольких крупных учениях, в том числе «Северные берега» у побережья Латвии и «Ледяной ветер» у побережья Финляндии, а также в операциях по обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов времен Первой и Второй мировых войн.