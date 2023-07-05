Военное обозрение
Войти Регистрация

Польская ведомственная пресса: У Польши ещё никогда не было такого сильного, как сейчас, присутствия в совместной корабельной группе НАТО

7
Польская ведомственная пресса: У Польши ещё никогда не было такого сильного, как сейчас, присутствия в совместной корабельной группе НАТО

Ведомственное издание вооружённых сил Польши с зашкаливающим воодушевлением пишет о том, что «Польша встаёт у руля группы кораблей НАТО». Сообщается, что впервые с момента вступления Польши в НАТО ВМС Польши делегируют в штат объединённой группировки SNMCMG1 три своих корабля и командира.


Три польских корабля, которые войдут в состав объединённой группировки сил – командное судно противоминной обороны «Контрадмирал Ксаверий Черницкий» и два тральщика «Дружно» и «Ганьча».

Из материала издания «Польска Збройна»:

В предыдущий раз польский офицер возглавлял объединённую группировку кораблей НАТО SNMCMG1 на рубеже 2021 и 2022 годов. А кораблей под бело-красным флагом уже 6 лет не было в составе групп разминирования Североатлантического альянса.

Издание пишет о том, что вместе с командующим группировки в совместную натовскую миссию будет направлен и его штаб:

У Польши ещё никогда не было такого сильного, как сейчас, присутствия в совместной корабельной группе НАТО.

Названо и имя польского командующего. Это Пётр Бартосевич, офицер 8 флотилии береговой охраны Польши. Начальником штаба группировки назначен офицер из Германии. В составе штаба – офицеры из Нидерландов.

Сообщается о том, что в штаб группировки войдут также и шведские офицеры, несмотря на то, что Швеция не входит в состав НАТО.

Польское военное командование:

Планируется, что группа примет участие в нескольких крупных учениях, в том числе «Северные берега» у побережья Латвии и «Ледяной ветер» у побережья Финляндии, а также в операциях по обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов времен Первой и Второй мировых войн.
Использованы фотографии:
Википедия/Марк Харкин - 511 ORP Czernicki
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:25
    +2
    Паны надувают щеки .... Дальше больше
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:28
    +1
    «Польша встаёт у руля группы кораблей НАТО».
    С этим?
    Флот Польши:
    Тип Бортовой номер Наименование В составе флота Состояние Примечания
    Подводные лодки
    подводная лодка проекта 877Э
    291
    ORP «Ожел»
    «Orzeł» с 29 апреля 1986 года
    в строю
    В бессрочном ремонте с июня 2014 г.
    http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/dts/877/291.htm

    подводная лодка типа «Коббен»
    295
    ORP «Семп»
    «Sęp» с 16 августа 2002 года
    в строю
    бывший Норвегия KNM «Skolpen» (S306)
    подводная лодка типа «Коббен»
    296
    ORP «Белик»
    «Bielik» с 8 сентября 2003 года
    в строю
    бывший Норвегия KNM «Svenner» (S309) списывается в 2020
    Фрегаты
    фрегат типа «Оливер Хазард Перри»
    272
    ORP «Генерал Казимир Пулавский»
    «Generał Kazimierz Pułaski» с 15 марта 2000 года[8]
    в строю
    бывший Флаг США USS «Clark» (FFG-11). Подписанно соглашение о ремонте и модернизации фрегата в США. Должен быть возвращен ВМС Польши до конца 2015 года.[9]
    фрегат типа «Оливер Хазард Перри»
    273
    ORP «Генерал Тадеуш Костюшко»
    «Generał Tadeusz Kościuszko» с 28 июня 2002 года[8]
    в строю
    бывший Флаг США USS «Wadsworth» (FFG-9)
    Корветы
    сторожевой корабль проекта 620 (польск.)рус.
    240
    ORP «Кашу́б»
    «Kaszub» с 15 марта 1987 года[10]
    в строю
    Корветы типа «Гаврон»
    241
    ORP Slązak
    2016
    в строю
    Ракетные катера
    ракетный катер проекта 660
    421
    ORP «Оркан»
    «Orkan» с 18 сентября 1992 года[11]
    в строю
    ракетный катер проекта 660
    422
    ORP «Пёрун»
    «Piorun» с 11 марта 1994 года[11]
    в строю
    ракетный катер проекта 660
    423
    ORP «Гро́м»
    «Grom» с 28 апреля 1995 года[11]
    в строю
    Тральщики
    проект 258 (Корморан II) (англ.)рус.
    601
    ORP Kormoran
    2017
    в стр

    Если бы не Польша, то флоту НАТО было бы очень трудно.
  3. Aken
    Aken Сегодня, 09:31
    0
    Здорово. Теперь поляки могут спать спокойно.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:37
    +2
    Во.... теперь запануют... куда деваться.... wassat
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:42
    +1
    "надувают щёки"... да хоть лопнуть, нам оно не пофиг.
    Польский гонор до добра их не доводил никогда.
  6. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 10:06
    0
    Польская ведомственная пресса: У Польши ещё никогда не было такого сильного, как сейчас, присутствия в совместной корабельной группе НАТО
    Теперь понятно почему Украину в НАТО не берут, ещё одной "Польши" НАТО не выдержит. Руководство Польши спит и видит как присоединит к своей территории западную Украину, а тем временем идёт полным ходом украинизация самой Польши.laughing
  7. nordscout
    nordscout Сегодня, 11:01
    0
    Прямо имперский флот, гроза всего и всех на морях и в океанах.... Еще, надо бы, петушиные перья ввести в повседневную форму одежды л\с этого "флота" и будет полный порядок (как у польских уланов в войсках Наполеона). Что - то мне интуиция подсказывает, что не будет пшекам счастья на морях и океанах, даже в составе "имперского флота" НАТО.