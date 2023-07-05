Минобороны Британии пытается успокоить Украину: «Россия настолько слаба, что не может вести наступление»

Россия настолько слаба, что не может вести наступление

Вопрос в том, как взять линию фронта протяженностью более тысячи километров и превратить ее в большую проблему для России, чем для Украины? Вот почему вы видите, как Украина прощупывает несколько направлений и совершает ложные уловки