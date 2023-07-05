Минобороны Британии пытается успокоить Украину: «Россия настолько слаба, что не может вести наступление»

На фоне провальной наступательной операции ВСУ западные кураторы незалежной тешат себя рассуждениями о «критическом уроне», который был якобы нанесен российским войскам и лишил их инициативы на поле боя.
Россия настолько слаба, что не может вести наступление
- заявил адмирал Тони Радакин, представитель Минобороны и главный военный советник премьер-министра Риши Сунака, пытаясь успокоить Украину.
С его слов, за время проведения спецоперации ВС РФ израсходовали 10 млн артснарядов, при том, что производственные мощности позволяют выпускать лишь один млн боеприпасов в год. Аналогичная ситуация, с его слов, наблюдается касательно танков: российские войска якобы лишились 2,5 тыс. ОБТ, в то время как оборонка (опять-таки - якобы) может изготавливать только 200 единиц в год.
Как указывается в издании Financial Times, Радакин выступил с защитой наступательной операции ВСУ, которая в Британии подвергается критике за отсутствие достаточного прогресса. Как он пояснил, постоянные атаки украинских войск приводят к нехватке ресурсов у российской армии, заставляют ее распылять подразделения по линии фронта и лишают ее атакующего потенциала, что в целом «подрывает обороноспособность России».
При этом Радакин указал, что российские мины, а также недостаточная ПВО Украины и отсутствие определенного оборудования, которое она запросила, повлияли на операцию.
Вопрос в том, как взять линию фронта протяженностью более тысячи километров и превратить ее в большую проблему для России, чем для Украины? Вот почему вы видите, как Украина прощупывает несколько направлений и совершает ложные уловки
- заявил главный военный советник премьер-министра.
Во многом благодаря таким советникам в столицах Запада сложилось мнение о возможности в летнюю кампанию 2023 года нанести молниеносное поражение российским войскам, что в итоге и привело к срывающемуся на глазах украинскому «контрнаступу». Ранее, в конце 2022 года, Радакин уже заявлял о том, что ВС РФ испытывают «критическую нехватку снарядов». После этого ВСУ потеряли Соледар и Артёмовск.