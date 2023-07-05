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Минобороны Британии пытается успокоить Украину: «Россия настолько слаба, что не может вести наступление»

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Минобороны Британии пытается успокоить Украину: «Россия настолько слаба, что не может вести наступление»

На фоне провальной наступательной операции ВСУ западные кураторы незалежной тешат себя рассуждениями о «критическом уроне», который был якобы нанесен российским войскам и лишил их инициативы на поле боя.


Россия настолько слаба, что не может вести наступление

- заявил адмирал Тони Радакин, представитель Минобороны и главный военный советник премьер-министра Риши Сунака, пытаясь успокоить Украину.

С его слов, за время проведения спецоперации ВС РФ израсходовали 10 млн артснарядов, при том, что производственные мощности позволяют выпускать лишь один млн боеприпасов в год. Аналогичная ситуация, с его слов, наблюдается касательно танков: российские войска якобы лишились 2,5 тыс. ОБТ, в то время как оборонка (опять-таки - якобы) может изготавливать только 200 единиц в год.

Как указывается в издании Financial Times, Радакин выступил с защитой наступательной операции ВСУ, которая в Британии подвергается критике за отсутствие достаточного прогресса. Как он пояснил, постоянные атаки украинских войск приводят к нехватке ресурсов у российской армии, заставляют ее распылять подразделения по линии фронта и лишают ее атакующего потенциала, что в целом «подрывает обороноспособность России».

При этом Радакин указал, что российские мины, а также недостаточная ПВО Украины и отсутствие определенного оборудования, которое она запросила, повлияли на операцию.

Вопрос в том, как взять линию фронта протяженностью более тысячи километров и превратить ее в большую проблему для России, чем для Украины? Вот почему вы видите, как Украина прощупывает несколько направлений и совершает ложные уловки

- заявил главный военный советник премьер-министра.

Во многом благодаря таким советникам в столицах Запада сложилось мнение о возможности в летнюю кампанию 2023 года нанести молниеносное поражение российским войскам, что в итоге и привело к срывающемуся на глазах украинскому «контрнаступу». Ранее, в конце 2022 года, Радакин уже заявлял о том, что ВС РФ испытывают «критическую нехватку снарядов». После этого ВСУ потеряли Соледар и Артёмовск.

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15 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:34
    +5
    Россия настолько слаба, что не может вести наступление
    Конечно на это даже и нечем ответить наблюдая за огромными потерями ВСУ в л/с и б/т. Лондон очнись, Но судя по всему очнется когда сам получит.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:39
      +2
      rotmistr60, если пошла такая риторика значит у ВСУ с моралкой всё хужее, биться месяц теряя всё и людей и технику и не продвигаться это не просто и видать что то начинает подгибаться, теперь глпвное не дать им и шанса на прорыв.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 10:39
      +1
      Окраинцы утверждают, что их потери в технике втрое меньше, чем наши. Даже табличку ихнюю видел.
      То есть у них всё хорошо, всё по плану.
      А с таким подходом надо всего лишь подождать, пока в России техника закончится вообще. К осени.
      Вот тут-то они и начнут победное шествие. Главное, не останавливаться.
    3. freddyk
      freddyk Сегодня, 10:44
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Россия настолько слаба, что не может вести наступление
      Конечно на это даже и нечем ответить наблюдая за огромными потерями ВСУ в л/с и б/т. Лондон очнись, Но судя по всему очнется когда сам получит.

      Я бы не был столь оптимистичным. Украина за ценой не стоит, потери их не смущают. Это тот случай, когда могут взять количеством(да, закидать трупами) . Качество там впрочем тоже не плохое.
    4. кредо
      кредо Сегодня, 10:50
      0
      В уголовном деле одно из самых сложных мероприятий это найти заказчика и подстрекателя преступления.
      В случае же с Украиной, основным заказчиком и подстрекателем сначала госпереворота в 2014 году, а потом и геноцида населения Донбасса, являются США и Англия и они этого даже не скрывают.

      Так что с заказчики и подстрекатели практически всех последних войн в мире определились осталось только понять каким способом их унять.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:37
    +5
    Да... да... старая песня о главном... и ракеты у нас закончились... wassat кранты.... crying
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:37
    +3
    Тони Радаки, к вам очень подходит цитата одного героя из фильма"Даун Хаус", - "Сказочный(цензура) зачем его только из больницы выпустили." Жаль что данный организм не услышит.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:37
    +2
    Не, пусть гутарит, хероям под такие речи легче в землю уходить, пусть гутарит.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:45
      0
      Uprun, в Телеге полно видео где тем "героям" очень страшно и ни капли не легко и даже вера в то что они умирают за свою идею им не помогает.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:38
    0
    Россия настолько слаба, что не может вести наступление

    Украина может начинать праздновать победу Главоса Риши Сунака над здравым смыслом.
  6. БойКот
    БойКот Сегодня, 10:38
    0
    Прям иллюстрация к Сунь Цзы: "если ты слаб, притворись сильным, если ты силен, притворись слабым" Ну или просто сотрясение воздуха, похоже мем про английских учёных распространился на все английские профессии.
  7. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 10:41
    +2
    То что мы не кричим на каждом углу о масштабном наступлении, не анонсируем его ещё не значит что ВС РФ слабы.
  8. Krilion
    Krilion Сегодня, 10:42
    -2
    стараниями министра обороны российские войска просто не обладают достаточной численностью для наступательных действий.. результат политики отрицания очевидного - необходимости мобилизационных мероприятий.. а победить противника сидя в обороне в окопах - невозможно.. так что англы в чем то правы.. полтора года стоялова на месте о чем то да говорят..
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:45
    0
    спецоперации ВС РФ израсходовали 10 млн артснарядов, при том, что производственные мощности позволяют выпускать лишь один млн боеприпасов в год.

    Если переходить на снаряды высокой точности, то хватит и пары сот. тыс. в год и исчезнут поля и луга, перепаханные воронками в эллипсах рассеяния. .
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:01
    0
    Минобороны Британии пытается успокоить Украину: «Россия настолько слаба, что не может вести наступление»
    . Какие/ чьи критерии самые верные... время покажет