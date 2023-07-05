Командир батальона «Восток» рассказал о смысле атак ВСУ «людскими волнами» на укрепленные позиции ВС РФ

То, что украинское контрнаступление, мягко говоря, не заладилось, сегодня понимают даже западные бенефициары текущего конфликта. Между тем, ВСУ раз за разом продолжают идти в атаку на укрепленные позиции ВС РФ, неся при этом колоссальные потери.На первый взгляд подобная тактика может показаться провальной и даже в какой-то степени «самоубийственно». Однако по мнению командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, которым он поделился у себя в ТГ-канале, непрекращающиеся атаки ВСУ «людскими волнами» имеют смысл и могут быть частью стратегии.Так, со слов военного, методично атакуя на одном направлении, украинская армия пытается, как он выразился, «переутомить металл», что рано или поздно позволит ослабить участок прорыва. Кроме того, прилагая умеренные усилия, противник может весьма серьезно нарушать логистику на данном направлении.В то же время Ходаковский подчеркнул, что подобная тактика имеет и обратную сторону. С его слов, для поддержания морального и боевого духа любой армии нужны хотя бы локальные успехи и победы.Ведь, как выразился военный, металл противника «устает» в неменьшей степени. В итоге, продолжение операции зависит от силы воли солдат ВСУ. Но при условии отсутствия побед последней становится все меньше.