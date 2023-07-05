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Командир батальона «Восток» рассказал о смысле атак ВСУ «людскими волнами» на укрепленные позиции ВС РФ

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Командир батальона «Восток» рассказал о смысле атак ВСУ «людскими волнами» на укрепленные позиции ВС РФ

То, что украинское контрнаступление, мягко говоря, не заладилось, сегодня понимают даже западные бенефициары текущего конфликта. Между тем, ВСУ раз за разом продолжают идти в атаку на укрепленные позиции ВС РФ, неся при этом колоссальные потери.


На первый взгляд подобная тактика может показаться провальной и даже в какой-то степени «самоубийственно». Однако по мнению командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, которым он поделился у себя в ТГ-канале, непрекращающиеся атаки ВСУ «людскими волнами» имеют смысл и могут быть частью стратегии.

Так, со слов военного, методично атакуя на одном направлении, украинская армия пытается, как он выразился, «переутомить металл», что рано или поздно позволит ослабить участок прорыва. Кроме того, прилагая умеренные усилия, противник может весьма серьезно нарушать логистику на данном направлении.

В то же время Ходаковский подчеркнул, что подобная тактика имеет и обратную сторону. С его слов, для поддержания морального и боевого духа любой армии нужны хотя бы локальные успехи и победы.

Ведь, как выразился военный, металл противника «устает» в неменьшей степени. В итоге, продолжение операции зависит от силы воли солдат ВСУ. Но при условии отсутствия побед последней становится все меньше.
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19 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:52
    +3
    Это верно заметили.Атакуя малыми группами,постоянно меняя выбывших бойцов.Проводя постоянную ротацию-некую "карусель",стараются вымотать.Другое дело-насколько они выматываются сами,в том числе и морально-выгорая
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:58
      +2
      У всушников выбора нет, надо кормить семьи, а хорошие деньги платят только в зоне БД. В тылу или на лечении им вроде как по минималке платят. Наверно неплохо придумано, для мотивировки этой.
      И кстати, кто в курсе, у них за гибель военнослужащего, родне, сколько платят?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:00
        +3
        вроде писали что их там обманывают с выплатами и заставляют начальству отдавать часть, а то типа вообще ничего не получат...
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 10:09
        +6
        Копчёный hi, судя по видео с той стороны там по улицам городов ходит ну очень много мужчин призывного возраста, транспортный поток в городах высокий и это частные машины значит проблем на что заправить нет, кафе, рестораны, магазины всех сортов работают значит у людей есть средства на это всё. С учётом смертности в рядах ВСУ долго прокомишь семью если грохнут? Или ещё хуже станешь инвалидом и обузой?
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 10:14
          +2
          Как долго, наверно как повезёт. Вон же смотришь даже здесь новости, типа "в очередной раз отразили атаку всу...", на видео едет колонна ББМ, её кроют артой/птурами, кого то подбивают, но и из неё выбегают люди отходя в тыл с остальными. Редко когда в пыль превращают цель или все остаются лежать вокруг подбитой машины. На счёт что там с инвалидами, я лично не видел. Вернее видел в начале этого всего как на камеру выдавали импортные протезы, но как сейчас не знаю. Как у нас тоже.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:03
      +6
      dmi.pris 1, такая "карусель" имеет смысл если сторона продвигается вперед и войска можно подбодрить этим фактом, а тут если верить нашим источникам с утра ВСУ заняли населенный пунк к вечеру наши выбивают, с утра все по новой, напоминает битье головой о железобетонную плиту, процесс есть а результата нет да и череп рано или поздно откажет.
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 10:08
        +2
        Черепа у них отказали в тот момент, когда они на них кастрюли водрузили.
      2. swzero
        swzero Сегодня, 10:11
        -3
        А с другой стороны ресурсы стволов не бесконечный как и боеприпасы у нас. А людей у них много.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:35
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Это верно заметили.Атакуя малыми группами,постоянно меняя выбывших бойцов.Проводя постоянную ротацию-некую "карусель",стараются вымотать.Другое дело-насколько они выматываются сами,в том числе и морально-выгорая

      "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи
      Вместе с Олей - дамой треф,
      Но судьба пока не хочет
      Мне двух карт открыть секрет..."

      И где здесь прикуп у ВСУ от этой "феноменальной стратегии" под названием "людские волны".
      Я ещё понимаю страны с численностью населения как у Индии или Китая, которые могут десятилетиями нагонять такие "волны" в сторону противника, при условии что внутри страны народ на это будут смотреть как гениальную военную мысль, но Украина то со своими людскими ресурсами не такая полноводная и при такой тактике через год или два мужское население Украины можно будет лицезреть на кладбищенских погостах, в инвалидных колясках или психбольницах, кроме тех кто вовремя уехал за бугор.
  2. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 10:23
    +1
    Скользкий тип, этот Ходаковский. То ему грустно смотреть, как погибает много украинских военных, то "стратегия гнет металл". Лучше бы промолчал
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:23
    +1
    по мнению командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, которым он поделился у себя в ТГ-канале, непрекращающиеся атаки ВСУ «людскими волнами» имеют смысл и могут быть частью стратегии
    Спасибо образумил. И все таки командира или бывшего и уже блогера? Вы каждый раз сами его по разному определяете. Да все на сегодняшний день является "стратегией" ВСУ это и потери в л/с, и в б/т , и отмазки перед западными кураторами и ни кто не ожидает, что завтра они вдруг сдуются. Опять нашли истину в последней инстанции?
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 10:31
      0
      Что-то он на себя роль стратега-аналитика примерил. Комбат, рассуждающий на уровне командарма.
  4. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 10:28
    0
    Осознание, что для войне самое главное пехота, превосходящая по числености и мотивации, врага очень бавно но неуклонно пробивает себе путь в сознание експертов, полководцев и руководителей которие еще год с небольшим назад рассуждали о разних хипер вундервафе, о всепобедной мощи авиации и о рещающей роли авианосцев для морских битв за Днепр.
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 10:49
      0
      Вообще-то перед самым началом СВО западные эксперты в один голос уверяли, что у России много техники, но очень мало пехоты, потому потерпит поражение. Как оказалось - были во многом правы. Поражения не случилось, но и успехов особых нет
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:34
    0
    Потери в десятки тыс. для укрофашистов мизерные при огромном их мобрезерве + наёмники. Мяса им не жалко и хватит не на один год.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 10:42
      +1
      это критические потери т.к. новое мясо надо обучить а это время, сколько уже бригад отозваны из за больших потерь
      1. Ghost1
        Ghost1 Сегодня, 10:56
        0
        А когда эти критические потери скажутся им? вангователи давали до конца 2022г.
  6. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 10:48
    0
    Цитата: swzero
    А с другой стороны ресурсы стволов не бесконечный как и боеприпасы у нас. А людей у них много.

    Ресурс стволов и количество беоприпасов никогда не бесконечно, но его можно увеличит в несколько раз, при существующих заводов, если 90 % артиллерия перейдет с 152-203 мм на 76-100 мм пушек и 82-120 мм минометов. И от дорогих управляемих боеприпасов к дешевих управляемих боеприпасов. Но для етой цели надо менят ориентацию производителей от максимальной прибили к лучшее удовлетворение потребностей фронта. А ето уже другая економическая система.
  7. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 10:54
    0
    Читаю постоянно такое с прошлого года, но если противник проводит контратаки, значит потери эти далеко не критические и такие волны по их мнению оправданы.