Раздуваемая Киевом истерия с якобы планами России устроить "маленькую ядерную катастрофу" на Запорожской АЭС подхвачена западной прессой. Особенно стараются британские издания, пытающиеся выставить российского президента в негативном свете. Об этом пишет Financial Times.
По данным британского издания, посетивший в марте Москву китайский лидер Си Цзиньпин якобы предостерег российского президента Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине, поскольку это не выгодно Китаю. В публикации утверждается, что глава КНР "испытывает беспокойство" по данному факту, хотя и поддерживает Россию экономически и политически. Позиция Си Цзиньпина была включена в предложенный Китаем план мирного урегулирования.
Россия никогда не получала и никогда не получит одобрения Китая на применение ядерного оружия
- приводит издание слова одного из китайских чиновников.
Фактически, британцы ни в чем не соврали, когда говорили о позиции Пекина в отношении применения ядерного оружия на Украине. Просто они осветили эту проблему с одной стороны, упомянув в публикации только российского президента. Между тем Си Цзиньпин говорил о запрете применения ядерного оружия в контексте всего украинского кризиса, т.е. в общем, любой стороной конфликта. Но это не помешало Западу сделать акцент именно на России.
Тема якобы угрозы применения ядерного оружия Россией была запущена украинской пропагандой и активно раскручивается Киевом. Зеленский и его клика намерены провести провокацию на Запорожской АЭС, после чего обвинить в этом Россию. В т о же время ни США, ни МАГАТЭ никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия не увидели.