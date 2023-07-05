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Британское издание: Си Цзиньпин предостерёг Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине

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Британское издание: Си Цзиньпин предостерёг Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине

Раздуваемая Киевом истерия с якобы планами России устроить "маленькую ядерную катастрофу" на Запорожской АЭС подхвачена западной прессой. Особенно стараются британские издания, пытающиеся выставить российского президента в негативном свете. Об этом пишет Financial Times.


По данным британского издания, посетивший в марте Москву китайский лидер Си Цзиньпин якобы предостерег российского президента Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине, поскольку это не выгодно Китаю. В публикации утверждается, что глава КНР "испытывает беспокойство" по данному факту, хотя и поддерживает Россию экономически и политически. Позиция Си Цзиньпина была включена в предложенный Китаем план мирного урегулирования.

Россия никогда не получала и никогда не получит одобрения Китая на применение ядерного оружия

- приводит издание слова одного из китайских чиновников.

Фактически, британцы ни в чем не соврали, когда говорили о позиции Пекина в отношении применения ядерного оружия на Украине. Просто они осветили эту проблему с одной стороны, упомянув в публикации только российского президента. Между тем Си Цзиньпин говорил о запрете применения ядерного оружия в контексте всего украинского кризиса, т.е. в общем, любой стороной конфликта. Но это не помешало Западу сделать акцент именно на России.

Тема якобы угрозы применения ядерного оружия Россией была запущена украинской пропагандой и активно раскручивается Киевом. Зеленский и его клика намерены провести провокацию на Запорожской АЭС, после чего обвинить в этом Россию. В т о же время ни США, ни МАГАТЭ никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия не увидели.
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31 комментарий
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:41
    +5
    Россия никогда не получала и никогда не получит одобрения Китая на применение ядерного оружия
    - приводит издание слова одного из китайских чиновников.
    А британская пресса не задумывалась о том,что в случае принятия Россией решения о применении ЯО одобрения Китая не потребуется. К российскому "ядерному чемоданчику" другие государства отношения не имеют от слова совсем.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 10:27
      0
      Цитата: rotmistr60
      Россия никогда не получала и никогда не получит одобрения Китая на применение ядерного оружия
      - приводит издание слова одного из китайских чиновников.
      А британская пресса не задумывалась о том,что в случае принятия Россией решения о применении ЯО одобрения Китая не потребуется. К российскому "ядерному чемоданчику" другие государства отношения не имеют от слова совсем.

      Только вот если Китай будет недоволен действиями России и объявит торговое эмбарго, то на этом вся экономика России и закончится. Всё импортозамещение фактически замена Западного на Китайского, из-за чего зависимость от Китайских товаров сейчас колоссальная
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 10:29
        -1
        Это тоже вам Си сообщил? Британцы столько всего узнают через 4 месяца после переговоров, видимо запись голубиной почтой отправили.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:45
    0
    Тупые ,если на то пошло,китайский "запрет" на применение ядерного оружия косается не только России ,но и стран запада вместе с Украиной.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:58
      -3
      Мы опираемся на доктрину применения ЯО.И тут никакие уговоры и предупреждения действовать не могут.В настоящее время просто нет причины на примение этого оружия.
      1. slavake
        slavake Сегодня, 10:16
        0
        А какие должны быть причины для его применения , можешь назвать ?
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 10:35
        0
        Мы опираемся на диваны, а те, кто нами правит, опираются на мнение своих партнёров по бизнесу.
      3. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 10:35
        0
        Лишь бы с пунктами этой доктрины не вышло как с красными линиями.
      4. Погоны
        Погоны Сегодня, 10:36
        -1
        Цитата: dmi.pris1
        настоящее время просто нет причины на примение этого оружия


        Вы, наверное, забыли, что областной центр России - Херсон, находится под вражеской оккупацией. Что ежедневно под обстрелами западного оружия гибнут и калечатся граждане России. Что Запад своим оружием и наёмниками убивает наших военных. И что останавливаться они не собираются.

        Но основания для применения я/о, разумеется, нет.
  3. wanna
    wanna Сегодня, 09:46
    +3
    Если Китай выступал посредником в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией, американцы не знали даже малой толики информации заранее
    Так почему же западные люди знают, о чем говорили Путин и Си Цзиньпин?
  4. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 09:48
    +5
    А что кто-то из британских журналюг присутствовал на встрече Си и Путина?
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:48
    +1
    Нравиться мне такие неназванные источники, а ещё источники пожелавшие остаться неизвестными, или вот источник близкий к окружению, а можно и так из достоверных источников нам стало известно. А потом фантазируй сколь влезет за свист не привлекут.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:48
    0
    Получается, вроде как Си Цзиньпин повелся на поводу британской прессы, чёт как-то не верю......
  7. A2AD
    A2AD Сегодня, 09:49
    0
    Си Цзиньпин якобы предостерег российского президента Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине,
    О как! А Си то и не в курсе. Ну хоть так его просвятили. А то б так и не знал, без британской то прессы. laughing
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:49
    -1
    Походу писать больше не о чем, вот из пальца и высасывают.... Брешут, как всегда.
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:52
    0
    Британские журналисты не отстают от британских ученых. Всасывают новости, и хорошо если только из пальца.
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:54
    0
    Британское издание: Си Цзиньпин предостерёг Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине

    Они что? На переговорах свечку держали?
  11. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 09:55
    +2
    1. А почему Россия будет спрашиват Китай о применения ядерного оружия? То же самое о самой СВО - Россия не спрашивала Китай и не получала его одобрения о проведения СВО.
    Ето и не надо. Китай как и ряд других стран не одобряли проведения СВО, но в тоже время они понимают озабоченост России о ее безопасност, не просоединяются к антирусским блоком держав и к санкции и предлагают свои услуги для прекращения боев.
    2. Применение ЯО единственное что пугает и сдерживает НАТО от прямого вмешательства на Украину. У России десятикратное превосходство в тактическое ЯО и средств его доставки над НАТО.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 10:39
      0
      Цитата: Костадинов
      А почему Россия будет спрашиват Китай о применения ядерного оружия?


      Потому что иначе её экономика попадёт в ещё большую изоляцию. Наверняка - в полную.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:00
    0
    Россия никогда не получала и никогда не получит одобрения Китая на применение ядерного оружия
    . Н-да с, наглы, чего с них взять... анализы и те будут убойно ядовитые.
    А так, если/когда начнётся применение ядерных аргументов, а не пофиг ли будет, кто чего там одобрял/не одобрял?
  13. немо9
    немо9 Сегодня, 10:06
    -1
    Что-то не верится в ТАКОЕ заявления Си Цзинпиня! Если бы он сказал именно ТАК,то я посчитал ба его... неумным человеком,а это,надеюсь, НЕ ТАК!!!
  14. Задира
    Задира Сегодня, 10:08
    0
    Си Цзиньпин якобы предостерег российского президента Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине, поскольку это не выгодно Китаю

    Почему то данная позиция совсем не удивляет и лишний раз подчеркивает, что Китай очень мутный союзник. В свое время коммунистический Китай был ярым противником СССР, но при этом поддерживал прекрасные отношения с фашистским режимом Пиночета в Чили. Загадка объяснялась тем, что в Чили были открыты большие месторождения меди, на которую претендовало руководство Китая
  15. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:17
    0
    В т о же время ни США, ни МАГАТЭ никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия не увидели.

    Но и не увидели признаков подготовки к радиационной провокации Украиной на ЗАЭС.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 10:32
      0
      А кто-то из наших партнёров по ОДКБ, ШОС или БРИКС - увидел?
  16. Qas
    Qas Сегодня, 10:19
    0
    То есть мы сейчас у Китая подобные разрешения будем спрашивать?
  17. Dekimen
    Dekimen Сегодня, 10:24
    -1
    Как только войска НАТО официально вступят в конфликт, даже той же Польши, вступит в действие военная доктрина РФ - Обеспечение безопасности территории страны и ее граждан любыми средствами, включая все виды ядерного оружия. По другому быть не может. Блок НАТО имеет преимущества в авиации, морских флотилиях, в разведке и связи и т.д. и сражаться с ними на кулачках себе дороже. Цель заявления дядюшки Си имеет два варианта: первое - он переоценивает свои полномочия в уровне влияния на Путина, и второе - это простая игра слов, ни к чему не обязывающая. В конфликте Китая с Тайванем Путин может заявить Си то же самое.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 10:31
      0
      вступит в действие военная доктрина РФ

      Сочувствую Вам и радуюсь за себя - мне не предстоит испытать жесточайшего разочарования по этому поводу.
  18. Million
    Million Сегодня, 10:25
    0
    Ну сказал и сказал,ему по должности положено так говорить.
  19. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:28
    0
    Хороший, надёжный и верный партнёр, прямо чуть ли даже не союзник, всегда готов поддержать в трудную минуту, и словом и делом, да.
  20. К-50
    К-50 Сегодня, 10:32
    0
    Британское издание: Си Цзиньпин предостерёг Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине

    Лишь бы какую х рень ляпнуть.
    Никто и не собирался на, по сути русской земле ядрён-батон применять! fool
    Это для тех соседей, ближних и дальних, кто не понимает, что к России лучше не лезть, а свою землю мы точно марать не будем. request
  21. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 10:35
    0
    Раздуваемая Киевом истерия с якобы планами России устроить "маленькую ядерную катастрофу" на Запорожской АЭС подхвачена западной прессой.
    Очередная "сенсация" из дурдома, если бы Россия этого хотела, то "маленькую ядерную катастрофу" надо устраивать не на Запорожской АЭС находящейся на территории России, а на Чернобыльской, но в Киеве "тупых" уже видимо столько, что адекватно мыслить уже не получается.
    Да и вообще, проукраинские СМИ напоминают деревенских собак, одна собака залаяла, остальные подхватили.