The Telegraph: Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляйен

По мере того как приближается саммит НАТО и окончание срока полномочий нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга всё сильнее шли дискуссии относительно того, кто же будет следующим генсеком НАТО. Назывались фамилии и британского министра обороны и премьер-министра Дании и некоторых других лиц. Однако очевидно, что последнее слово в этом вопросе будет за Белым домом.
Подтверждением того, что Вашингтон решает, кто будет возглавлять альянс, стало и недавнее оставление ещё на год Столтенберга на посту генсека, фактически по требованию Байдена. Хотя еще и саммит НАТО не состоялся, и срок у Столтенберга заканчивается только 1 октября 2023 года.
Помимо этого, как отмечает британская газета The Telegraph, американский президент настаивает, чтобы следующим генеральным секретарём НАТО в 2024 году стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом в Вашингтоне пытаются аргументировать это трудностями с поиском преемника Столтенберга. Следует отметить, что кандидатур достаточно, но они просто не удовлетворяют Вашингтон.
Тот же глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес мог без проблем возглавить НАТО, но, по данным The Telegraph, в Вашингтоне отклонили его кандидатуру из-за разногласий по Украине. При этом газета пишет, что якобы Уоллес слишком активно поддерживает Украину, что не нравится администрации Байдена. А фон дер Ляйен поддерживает Украину не так активно?
Британское издание утверждает, что в Вашингтоне уже в этом году хотели видеть фон дер Ляйен на посту генсека альянса, но из-за отсутствия полного консенсуса по ее кандидатуре было решено продлить полномочия нынешнего генсека Столтенберга.