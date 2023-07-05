The Telegraph: Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляйен

По мере того как приближается саммит НАТО и окончание срока полномочий нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга всё сильнее шли дискуссии относительно того, кто же будет следующим генсеком НАТО. Назывались фамилии и британского министра обороны и премьер-министра Дании и некоторых других лиц. Однако очевидно, что последнее слово в этом вопросе будет за Белым домом.Подтверждением того, что Вашингтон решает, кто будет возглавлять альянс, стало и недавнее оставление ещё на год Столтенберга на посту генсека, фактически по требованию Байдена. Хотя еще и саммит НАТО не состоялся, и срок у Столтенберга заканчивается только 1 октября 2023 года.Помимо этого, как отмечает британская газета The Telegraph, американский президент настаивает, чтобы следующим генеральным секретарём НАТО в 2024 году стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом в Вашингтоне пытаются аргументировать это трудностями с поиском преемника Столтенберга. Следует отметить, что кандидатур достаточно, но они просто не удовлетворяют Вашингтон.Тот же глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес мог без проблем возглавить НАТО, но, по данным The Telegraph, в Вашингтоне отклонили его кандидатуру из-за разногласий по Украине. При этом газета пишет, что якобы Уоллес слишком активно поддерживает Украину, что не нравится администрации Байдена. А фон дер Ляйен поддерживает Украину не так активно?Британское издание утверждает, что в Вашингтоне уже в этом году хотели видеть фон дер Ляйен на посту генсека альянса, но из-за отсутствия полного консенсуса по ее кандидатуре было решено продлить полномочия нынешнего генсека Столтенберга.