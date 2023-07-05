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The Telegraph: Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляйен

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The Telegraph: Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляйен

По мере того как приближается саммит НАТО и окончание срока полномочий нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга всё сильнее шли дискуссии относительно того, кто же будет следующим генсеком НАТО. Назывались фамилии и британского министра обороны и премьер-министра Дании и некоторых других лиц. Однако очевидно, что последнее слово в этом вопросе будет за Белым домом.


Подтверждением того, что Вашингтон решает, кто будет возглавлять альянс, стало и недавнее оставление ещё на год Столтенберга на посту генсека, фактически по требованию Байдена. Хотя еще и саммит НАТО не состоялся, и срок у Столтенберга заканчивается только 1 октября 2023 года.

Помимо этого, как отмечает британская газета The Telegraph, американский президент настаивает, чтобы следующим генеральным секретарём НАТО в 2024 году стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом в Вашингтоне пытаются аргументировать это трудностями с поиском преемника Столтенберга. Следует отметить, что кандидатур достаточно, но они просто не удовлетворяют Вашингтон.

Тот же глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес мог без проблем возглавить НАТО, но, по данным The Telegraph, в Вашингтоне отклонили его кандидатуру из-за разногласий по Украине. При этом газета пишет, что якобы Уоллес слишком активно поддерживает Украину, что не нравится администрации Байдена. А фон дер Ляйен поддерживает Украину не так активно?

Британское издание утверждает, что в Вашингтоне уже в этом году хотели видеть фон дер Ляйен на посту генсека альянса, но из-за отсутствия полного консенсуса по ее кандидатуре было решено продлить полномочия нынешнего генсека Столтенберга.
Использованы фотографии:
ec.europa.eu
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19 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 09:54
    +3
    The Telegraph: Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляйен


    Она же ещё во время своей работы по профессии привыкла вглядываться в светлое будущее.
    1. grem
      grem Сегодня, 10:05
      +3
      Цитата: Orange-Bigg
      The Telegraph: Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляйен


      Она же ещё во время своей работы по профессии привыкла вглядываться в светлое будущее.

      Я согласен пусть возглавит нато ,тогда уже точно нато будет по ее бывшей профессии ..))))
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:25
        +2
        Цитата: grem
        Я согласен пусть возглавит нато ,тогда уже точно нато будет по ее бывшей профессии .

        Лучше пусть примата в Нигерии отловят, постригут, побреют в пиджак оденут, вот самая лучшая кандидатура для генсека этой организации.
        1. grem
          grem Сегодня, 11:07
          0
          Цитата: carpenter
          Лучше пусть примата в Нигерии отловят, постригут, побреют в пиджак оденут, вот самая лучшая кандидатура для генсека этой организации.

          Такие уже давно в нату имеются ..))))

          Как только Россию завалят ,они появятся повсеместно по всему миру ..
          А пока боятся падлы . negative
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:56
    +3
    Ни фига, АннаЛена гораздо "круче". И хватит её на дольше)))
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:57
      +4
      Гинеколог и НАТО - это сила ! lol
      Батутница и НАТО - вдвойне сила! wassat
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:48
        +1
        Цитата: Nexcom
        Гинеколог и НАТО - это сила !
        Батутница и НАТО - вдвойне сила!

        Да они такие, очень сильные, энергия так и приет:
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:38
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Ни фига, АннаЛена гораздо "круче". И хватит её на дольше

      Верно, Анналена, в своих выступлениях, даже Виталя Кличко превзошла.

      "Мы надеемся, что именно это будет в плане Китая - призыв к России прекратить воевать. Если Украина прекратит воевать, то это будет означать ее конец", - сказала Бербок. "Мы этого не можем допустить, поскольку это означало бы конец Уставу ООН", - Анналена Бербок -
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:58
    +2
    американский президент настаивает, чтобы следующим генеральным секретарём НАТО в 2024 году стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
    Все понятно и закономерно - чем отвратительнее по своей сущности личность тем более подходящая это кандидатура стать говорящей головой таого же отвратительного по своей сущности блока.
    1. grem
      grem Сегодня, 10:09
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Все понятно и закономерно - чем отвратительнее по своей сущности личность тем более подходящая это кандидатура стать говорящей головой таого же отвратительного по своей сущности блока.

      А у них там на западе прям волна фриков во власть идут ..И такое несут !!!
      Си помнится попытался с НИМИ НОРМАЛЬНО говорить ..Все разнесли тут же на весь мир журналюгам (конфиденциальный разговор) ..Он плюнул и по китайски по слал их ..Больше представителей сша и прочих макронов Не принимает ! Не скем там говорить от слова ВООБЩЕ!
  4. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 10:01
    +1
    Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляйен


    "На свете нет бабы такой,
    Чтобы нас опечалить сумела.
    Важнее душевный покой,
    А бабы последнее дело!"(с) drinks
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:01
    +1
    А ни чего так карьерный рост, после кресла гениколога.Она ответственно подходит к свой работе.Бундесвер- гендерное равенство.ЕС - пустая касса.НАТО- ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:03
      +3
      А у НАТО будут пустые склады под её руководством.....
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:04
    +1
    The Telegraph: Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляйен
    . Зачем им гинеколог.... им пора проктолога подбирать и внедрять!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:05
      +1
      дык видимо им без разницы - что там отверстие, что там.....
  7. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 10:07
    +1
    Урсула фон дер Ляйен идёт. Спасайся кто может. sad
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:10
    0
    Все правильно, тут нюансы, у нее еще срок на посту в ЕС не вышел, при этом зачем ей возглавлять блок когда на окраине идет такой раздрай, пусть стоптанный заканчивает эту бодягу, с него и спрос, глядишь, к 2024 г. чего-то и разродится (падишах/ишак), а вот тут уж и я - белая и пушистая.
  9. Комментарий был удален.
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:28
    0
    Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляйен

    Отлично. Маразматик Бидон этим ускорит деградацию правящих "элит" Запада на пути к их полному краху.
  11. nordscout
    nordscout Сегодня, 10:46
    0
    Даешь гинеколога в руководство НАТО!!!!!!!!!!! А, что, очень современно, толерантно и гендерно - правильно.... И будет НАТО счастье..... Дед Джо, таким образом, продолжает ставить НАТО в одну из "поз" из Камасутры, показывая кто в этом "доме терпимости" хозяин.....