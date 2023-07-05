К большому сожалению, мы все являемся свидетелями того, как в стране, некогда внёсшей свой вклад в разгром фашистской Германии приветствуют наследников Гитлера и Бандеры. Это в первую очередь является предательством по отношению к тем американским гражданам, которые ценою своих жизней сокрушали нацистских захватчиков и их пособников. Так что открытая поддержка украинских нацистов – несмываемое пятно позора в истории Соединённых Штатов Америки

В этой связи, напрашивается вопрос о том, какое видение мира власти этой страны хотят привить не только молодым американцам, но и иностранцам, проходящим здесь обучение? Ведь как мы все знаем, основной долг всего мира – ни в коем случае не допустить героизации нацизма. Именно к этому мы и призываем постоянно руководство Штатов. Однако с большим сожалением приходится констатировать, что даже на наше предложение по проведению памятных мероприятий, таких как возложение венков к мемориалу «Дух Эльбы» нам ответили отказом, что является абсурдом

США показали своё истинное лицо, даже не скрывая своей поддержки по отношению к украинским нацистам. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, высказавшись о присутствии в этой стране представителей националистического полка «Азов»* (признан террористической организацией, запрещён на территории РФ) и встречи с ними в Конгрессе.– отметил российский посол.В то же время глава дипмиссии РФ в США возмутился тем фактом, что в стенах некогда авторитетного Стэнфордского университета теперь выступают террористы, от рук которых погибло множество русскоязычных мирных жителей Донбасса.Анатолий Антонов:Напомним, что у бойцов вышеупомянутого полка впервые состоялась встреча со студентами американских вузов, в том числе и Стэнфордского университета в октябре 2022 года. В конце июня это же высшее учебное заведение вновь приняла делегацию нацформирования. Всё это явно демонстрирует стремление США пойти на любые шаги, лишь бы выставить нашу страну в плохом свете, в том числе и путём восхваления нацизма, против которого народы наших стран отчаянно сражались во времена Второй мировой войны.