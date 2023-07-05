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Посол России в Вашингтоне: США продемонстрировали свою безоговорочную поддержку украинским нацистам

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Посол России в Вашингтоне: США продемонстрировали свою безоговорочную поддержку украинским нацистам

США показали своё истинное лицо, даже не скрывая своей поддержки по отношению к украинским нацистам. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, высказавшись о присутствии в этой стране представителей националистического полка «Азов»* (признан террористической организацией, запрещён на территории РФ) и встречи с ними в Конгрессе.


К большому сожалению, мы все являемся свидетелями того, как в стране, некогда внёсшей свой вклад в разгром фашистской Германии приветствуют наследников Гитлера и Бандеры. Это в первую очередь является предательством по отношению к тем американским гражданам, которые ценою своих жизней сокрушали нацистских захватчиков и их пособников. Так что открытая поддержка украинских нацистов – несмываемое пятно позора в истории Соединённых Штатов Америки

– отметил российский посол.

В то же время глава дипмиссии РФ в США возмутился тем фактом, что в стенах некогда авторитетного Стэнфордского университета теперь выступают террористы, от рук которых погибло множество русскоязычных мирных жителей Донбасса.

Анатолий Антонов:

В этой связи, напрашивается вопрос о том, какое видение мира власти этой страны хотят привить не только молодым американцам, но и иностранцам, проходящим здесь обучение? Ведь как мы все знаем, основной долг всего мира – ни в коем случае не допустить героизации нацизма. Именно к этому мы и призываем постоянно руководство Штатов. Однако с большим сожалением приходится констатировать, что даже на наше предложение по проведению памятных мероприятий, таких как возложение венков к мемориалу «Дух Эльбы» нам ответили отказом, что является абсурдом

Напомним, что у бойцов вышеупомянутого полка впервые состоялась встреча со студентами американских вузов, в том числе и Стэнфордского университета в октябре 2022 года. В конце июня это же высшее учебное заведение вновь приняла делегацию нацформирования. Всё это явно демонстрирует стремление США пойти на любые шаги, лишь бы выставить нашу страну в плохом свете, в том числе и путём восхваления нацизма, против которого народы наших стран отчаянно сражались во времена Второй мировой войны.
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20 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:12
    +3
    Так уже 9 лет как США в открытую кормит неонаци причем делает это настолько демонстративно что только слепо-глухой не замечает.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 10:21
      +4
      Тогда стоит объявить США страной спонсирующей фашизм и терроризм.
      Тем более, что "Азов" (и не только) признан у нас террористами...
      А так в пустую можно громогласить сколько угодно.
    2. grem
      grem Сегодня, 10:27
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Так уже 9 лет как США в открытую кормит неонаци причем делает это настолько демонстративно что только слепо-глухой не замечает.

      Берите выше с 1946 года как минимум ,все началось ..Да и Гитлера мировой капитал взростил и направил против СССР ..А сейчас они это уже в открытую говорят и какая у них цель окончательная во всем этом Россия без русских !
      Помните об этом мужики и не поддавайтесь всяким нытикам и всепропало ..
      А еще Веру берегите !!! И помните ,как говорили наши деды прадеды в окопах НЕТ атеистов ! Идет противостояние страшное на грани ..Война нервов !
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:13
    +4
    Надо не забывать,что перед тем,как "внести вклад в разгром фашизма",амерзский крупный бизнес этот фашизм и вскармливал
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:17
      +1
      dmi.pris 1, так и второй фронт открыли не для того чтоб нацизм победить, а чтоб не дать СССР законтролить ВСЮ Европу.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 10:22
      0
      Не только "перед тем", а почти всю войну американскую собственность в Германии не бомбили. И поставки топлива шли. Бизнес, он такой... А вот заводы перед нашими наступающими войсками разносили в щебень. Пример - Ораниенбаум с заводом по производству тяжёлой воды. Геополитика, она такая...
  3. Умник
    Умник Сегодня, 10:17
    +4
    Зачем вообще нам посол в США? Зачем он выражает озабоченность? Кому она интересна?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:24
      0
      Умник hi, тут следующая ситуация, молчит МИД его пинают за молчание, говорит пинают что МИД никто не слушает, не боится, не уважает.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 10:31
        +1
        Цитата: Ропот 55
        молчит МИД его пинают за молчание, говорит пинают что МИД никто не слушает, не боится, не уважает.

        Говорить должен не МИД, а заявлять ТАСС по поручению российского правительства. "Работают все радиостанции".
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 10:20
    +1
    Первый раз? Они еще в 1945 году с распростертыми объятиями приняли всех коллаборционистов и особенно украинцев.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:26
      0
      alexoff hi, не всех, а наиболее полезных для себя и последующей борьбе с СССР некоторых отдали на заклание.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 10:31
        0
        Наиболее полезными оказались почти все. Выдали РОА и сербов-коллаборционистов, потом много огорчались что выдали
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:21
    +4
    Посол России в Вашингтоне: США продемонстрировали свою безоговорочную поддержку украинским нацистам

    Мистер очевидность? Прошло каких-то девять лет и он заметил очевидные вещи. fool
  6. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 10:28
    +3
    А сам Антонов дрожит, наверное, как бы лишнего не ляпнуть, чтоб в родной Омск не выслали yes
    Единственный посол в мире, находящийся под санкциями целого ряда стран laughing
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:29
    0
    США показали своё истинное лицо
    Спасибо Анатолию Антонову, а то не кому было раскрыть глаза на происходящее. Или может это сайт повторяет из раза в раз прописные истины преследуя свои цели?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:33
      +1
      rotmistr60 hi, до 2022 года и начала "дипломатических войн" я лично и не знал насколько МНОГО у нас дипломатов и пристяжных в Е. С. и мире а с учетом что получали они не минималку и содержались за бюджет диву даешся как МНОГО у нас "свободных" средств.
      1. Alister Kroulegg
        Alister Kroulegg Сегодня, 10:36
        +1
        В одной только Румынии было около четырех десятков дипломатических работников на начало этого года, без учёта техперсонала. Так что деньги есть hi
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 10:37
    0
    ... в том числе и путём восхваления нацизма, против которого народы наших стран отчаянно сражались во времена Второй мировой войны

    Ну, судя по истории послевоенных лет и до современности, кто-то там в штатах может и сражался с фашизмом, а кто-то у власти планировал варианты дальнейшей фашизации мира.
    Борцы с фашизмом в США явно проиграли и остались в меньшинстве.
  9. Red Hunter
    Red Hunter Сегодня, 10:46
    +1
    Зачем вообще нужны дипотношения с США? Они уже не скрывают, что хотят стереть Россию с политической карты мира. Дипломатия в таких ситуациях бессильна, поэтому не вижу никакого смысла содержать огромный штат чиновников во враждебном государстве. Работники посольства/консульств находятся под круглосуточным наблюдением ФБР, что делает практически невозможной разведывательную деятельность на территории США.
    Иран с 1979 года не имеет дипотношений с амерами, что никак не мешает ему жить и даже развивать высокотехнологичное производство. Пора уже, наконец, понять, что нас не любят и готовы терпеть лишь в качестве вассала
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:50
    0
    И ни одной фамилии...
    Американцы сражались с немецким национал-социализмом и японским империализмом. А чуть позднее с коммунистами в Корее, с ракетами на свободной Кубе, с развивающимся Египтом, с социалистическим строем Вьетнама, с афганцами, боровшимся за свою культуру...