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«Попала точно в яблочко»: ВМС Индии показали стрельбы тяжелой торпедой Varunastra

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«Попала точно в яблочко»: ВМС Индии показали стрельбы тяжелой торпедой Varunastra

ВМС Индии и Организация оборонных исследований и разработок страны (DRDO, примерный аналог «Ростеха») провели первые испытательные стрельбы тяжелой торпедой Varunastra.


Как сообщается в издании The Hindu, отстрел нового изделия осуществлялся с корвета противолодочной обороны класса Kamorta (Project 28) по целям, установленным БДК Jalashwa (бывший USS Trenton).

Торпеда точно попала в яблочко

- отмечается в прессе.

Varunastra разрабатывалась компанией Bharat Dynamics с середины 2000-х годов и формально принята на вооружение ВМС Индии в 2016 году. Однако ранее торпеда испытывалась только с инертными боеголовками (муляжами). В ходе новых учений по боевым стрельбам боеприпас был впервые протестирован с боевой боеголовкой, начиненной взрывчатым веществом.

Varunastra является противолодочной торпедой корабельного базирования калибра 533 мм с проводным наведением. Торпеда с электрическим приводом имеет активно-пассивное наведение и оснащена 250 кг ВВ. Возможен выбор режима скорости – 27 или 40 узлов. Максимальная рабочая глубина торпеды составляет 600 м, дальность стрельбы – 20 км. Она оснащена автономными передовыми алгоритмами самонаведения и системами навигации.

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2 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:34
    +2
    Помню 1986 ,наша БМРТ " Планета" стояла у Кильдина .Как стрельбы, подходил торпедолов ,после того что поймал или нашёл все торпеды.Рыбы от нас получали ящиками.А я даже и не знал ,что на корме у него лежат торпеды просто торпеды и ужасно секретные ,размера всякого ,но почему-то надводных кораблей не наблюдалось. hi Одна была такая манюсенькая.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:45
      +2
      Не стал бы поддерживать бурную радость индусов по поводу "яблочка", одно дело попасть на полигоне при штиле в неподвижную мишень и совсем другое в боевой корабль в реальном бою, который тоже умеет защищаться, у них много разношерстного вооружения много чего слямзили из нашего (преимущественно покупают при наличии передачи техдокументации), но нет единой системы стандартов. Китай в этом отношении их на голову превосходит, а как я понимаю они заклятые "друзья" и торпеды против них создаются.