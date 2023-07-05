С начала текущего года транзит газа через Украину со стороны «Газпрома» был увеличен

Объём газа, подаваемый ПАО «Газпром» для транзита через территорию Украины, вырос до рекордных показателей с начала этого года.
Прокачка голубого топлива достигла 41,3 млн кубометров в сутки, о чём со ссылкой на данные российской энергетической компании сообщает газета «Ведомости». Стоит отметить, что ещё в мае этот показатель составлял 40,2 млн м3.
В начале 2023 года было зафиксировано падение транзита этого вида топлива через Украину, что было обусловлено сокращением спроса на газ. Основными факторами, приведшими к такой ситуации – довольно тёплые погодные условия вкупе с более выгодными ценовыми предложениями на европейском спотовом рынке, к которым привязаны экспортные контракты с «Газпромом». Тогда поставки снизились до минимума – 24,2 млн кубометров в сутки, ну а по итогам января этот показатель закрепился в среднем на уровне 31,5 млн м3.
Но, начиная с февраля, крупнейший российский поставщик природного газа начал постепенно увеличивать транзит, хотя по итогам прошлого месяца уровень поставок оказался ниже по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Для сравнения, по состоянию на декабрь прошлого года объёмы поставленного газа Киеву компанией составляли 41,9 млн кубометров в сутки, а в ноябре – 42,3 млн.
Кстати говоря, несмотря на изначальное падение цен на голубое топливо в Европе немного ранее (а его стоимость опускалась до 300 долларов за 1 тыс кубометров впервые с мая 2021), из-за жаркой погоды в регионе и повысившегося спроса на электроэнергию, стоимость топлива перевалила за 500 долларов за 1 тыс м3. Таким образом, поставки из РФ стали более привлекательными, что сделает российский газ более конкурентоспособным, исходя из того, что январские фьючерсы на газ в ЕС торгуются даже по 600 долларов и выше.
Хотя многие европейские чиновники без устали твердят о снижении «зависимости» от российского голубого топлива, около половины всего импорта ПГ в странах Европейского Союза по-прежнему приходится на нашу страну.
В этом контексте не лишним было бы упомянуть и о недавнем высказывании министра энергетики Украины Германа Галущенко о том, что поставки газа из России могут прекратиться уже к следующему году ввиду истечения контракта между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом». Как утверждает глава украинского энергетического ведомства, несмотря на готовность европейских политиков выступить в качестве посредников в переговорном процессе по этому вопросу, шансы договориться о продлении 5-летнего транзитного контракта довольно малы. Не стоит забывать и о том, что киевский режим получает довольную внушительную ежегодную прибыль от транзита, а стало быть, все заявления на этот счёт Галущенко – голословные.