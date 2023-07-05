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С начала текущего года транзит газа через Украину со стороны «Газпрома» был увеличен

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С начала текущего года транзит газа через Украину со стороны «Газпрома» был увеличен

Объём газа, подаваемый ПАО «Газпром» для транзита через территорию Украины, вырос до рекордных показателей с начала этого года.


Прокачка голубого топлива достигла 41,3 млн кубометров в сутки, о чём со ссылкой на данные российской энергетической компании сообщает газета «Ведомости». Стоит отметить, что ещё в мае этот показатель составлял 40,2 млн м3.

В начале 2023 года было зафиксировано падение транзита этого вида топлива через Украину, что было обусловлено сокращением спроса на газ. Основными факторами, приведшими к такой ситуации – довольно тёплые погодные условия вкупе с более выгодными ценовыми предложениями на европейском спотовом рынке, к которым привязаны экспортные контракты с «Газпромом». Тогда поставки снизились до минимума – 24,2 млн кубометров в сутки, ну а по итогам января этот показатель закрепился в среднем на уровне 31,5 млн м3.

Но, начиная с февраля, крупнейший российский поставщик природного газа начал постепенно увеличивать транзит, хотя по итогам прошлого месяца уровень поставок оказался ниже по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Для сравнения, по состоянию на декабрь прошлого года объёмы поставленного газа Киеву компанией составляли 41,9 млн кубометров в сутки, а в ноябре – 42,3 млн.

Кстати говоря, несмотря на изначальное падение цен на голубое топливо в Европе немного ранее (а его стоимость опускалась до 300 долларов за 1 тыс кубометров впервые с мая 2021), из-за жаркой погоды в регионе и повысившегося спроса на электроэнергию, стоимость топлива перевалила за 500 долларов за 1 тыс м3. Таким образом, поставки из РФ стали более привлекательными, что сделает российский газ более конкурентоспособным, исходя из того, что январские фьючерсы на газ в ЕС торгуются даже по 600 долларов и выше.

Хотя многие европейские чиновники без устали твердят о снижении «зависимости» от российского голубого топлива, около половины всего импорта ПГ в странах Европейского Союза по-прежнему приходится на нашу страну.

В этом контексте не лишним было бы упомянуть и о недавнем высказывании министра энергетики Украины Германа Галущенко о том, что поставки газа из России могут прекратиться уже к следующему году ввиду истечения контракта между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом». Как утверждает глава украинского энергетического ведомства, несмотря на готовность европейских политиков выступить в качестве посредников в переговорном процессе по этому вопросу, шансы договориться о продлении 5-летнего транзитного контракта довольно малы. Не стоит забывать и о том, что киевский режим получает довольную внушительную ежегодную прибыль от транзита, а стало быть, все заявления на этот счёт Галущенко – голословные.
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15 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:49
    +6
    Слова, если только МАТЕРНЫЕ
    . Знаю, знаю текст моего комментария.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:52
      +3
      Что позволено Юпитеру не позволено быку. Это про финансирование ВСУ, если чо.
    2. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 10:54
      +3
      С языка сняли мои слова ))—————————
  2. Погоны
    Погоны Сегодня, 10:52
    +6
    А некоторые тут ещё глотку дерут за возобновление мобилизации... Вот после подобных новостей только один вопрос - зачем?
    1. Комментарий был удален.
  3. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 10:52
    +5
    Вот это и есть реальная власть так называемой олигархии. Всё остальное дымовая завеса.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:53
    +2
    Даже не знаю... ликовать или материться?
    На втором году "экзистенциальной" битвы с супостатом Россия умудряется увеличить с ним это... как его?...О! - "товарооборот" (любимое слово Путина).
    Я думаю, она (Россия) вечерами ещё бы и шить по-немногу могла!.. (Мойша Майзель меня поймёт)
  5. mag nit
    mag nit Сегодня, 10:53
    +2
    Неужели Европа с хрюклами в очередной раз замёрзнут?
  6. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 10:54
    +2
    Это новость открытое признание в предательстве, и не нужно искать оправдания что якобы откуда бюджету деньги если не продавать, копейки доходят до народа, если бы это касалось народа и государства, то давно перестали бы продавать стратегические ресурсы врагу. Жидоолигархи рубят бабло, пока простые россияне гибнут в окопах
  7. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 10:56
    -2
    Это же хорошие новости. Разве нет ? request ...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:58
      +2
      Конечно.Бизнес на крови.Ничего личного yes
  8. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:58
    +2
    Я понимаю, что от продажи газа во многом зависит наш бюджет.
    Но и воюющая сторона против нас тоже получает денежку от нас!
    Как то это плохо в голове укладывается!
    Неужели наши "эффективные менеджеры" не смогли за год с лишним ничего придумать? За что им тогда бешеные деньги платят?
    Взорвали потоки, а эти манагеры сидят ровно на попе, и их все устраивает! А там гибнут наши ребята, но манагерам это до одного места! Они еще и наверно считают, что делают благое дело для страны!!!
    Эх, нет на вас настоящего руководителя страны! Давно бы все эти манагеры в лучшем случае пилили лес в Коми или мыли золото на Колыме, в худшем - лоб зеленкой!
  9. Сеpгей
    Сеpгей Сегодня, 10:59
    0
    Это настоящее предательство русского народа. Еще в Болгарии завод лукойла производит топливо для украинской армии, а наши солдаты за это в окопах погибают.
  10. Damir_N
    Damir_N Сегодня, 11:00
    0
    Бабло рулит,все остальное не важно. Грустно.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:03
      0
      Нет, не грустно. У нас капиталистический строй и отношения/порядки соответствующие ему. Это как в природе, вы же не переживаете как лев убивает антилопу для пропитания себя и потомства, это тупо природа.
  11. kostik1301
    kostik1301 Сегодня, 11:04
    0
    Кому война а кому мать родная. Деньги не пахнут. Не чего личного просто бизнес.......... и ЭТО РОССИЯ. Правительство РФ - вы кому служите.......?