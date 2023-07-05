Вооруженными силами Российской Федерации были отбиты очередные атаки украинских боевиков на Запорожском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
По сообщению источника, российские войска отбили атаки ВСУ на Ореховском участке Запорожского направления, уничтожив вражескую бронетехнику. В результате боевых действий на этом участке было уничтожено не менее 10 единиц военной техники противника.
Как рассказал один из российских военнослужащих, все атаки противника были отражены. Сейчас по позициям украинских формирований активно работает российская артиллерия. Отметим, что вчера в районе села Работино российским войскам удалось обратить в бегство украинских боевиков. Они бежали с ранее занятых позиций, бросив оружие и боеприпасы.
Мы видим, что на Запорожском направлении ВСУ уже месяц терпят неудачу. Это начали признавать и на Западе. Например, власти Румынии запросили у Германии размещение немецких солдат на территории страны, объяснив это именно провалом украинского контрнаступления на Запорожском направлении.
Интересно, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, будто бы ВСУ «ежедневно продвигаются» на южном фронте, но подчеркнула, что не будет говорить, где именно происходит это «продвижение».
Из такого заявления украинской чиновницы можно сделать вывод, что в реальности никакого особого продвижения украинских формирований на Запорожском направлении нет, а те периодические «прорывы», которые все же удается предпринять, затем отражаются российскими военными и ВСУ откатываются на исходные позиции.