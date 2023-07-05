Федеральной службой безопасности в городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма

Сотрудники ФСБ продолжают выявлять и задерживать украинскую агентуру и сторонников националистов по всей территории России. Очередное задержание было совершено на Сахалине, силовики нейтрализовали россиянина, готовившего теракты по заданию СБУ. Об этом говорится в сообщении ЦОС.Согласно сообщению, силовики вышли на след россиянина, готовившего террористические акты на объектах энергетики Сахалина, после чего задержали его. Как оказалось, задержанный является сторонником украинского неонацизма и работал на СБУ, выполняя задания кураторов из Киева. Данные несостоявшегося террориста не раскрываются в интересах следствия, известно, что он 1980 года рождения и является гражданином России.- говорится в сообщении.При обыске у задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, инструкции, а также переписка с куратором из украинских спецслужб. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (Приготовление к теракту) и ст. 275 УК РФ (Государственная измена).Сам задержанный находится под стражей и дает признательные показания, пытаясь смягчить наказание. Оперативные и следственные действия по делу продолжаются.