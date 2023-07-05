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На Сахалине задержан сторонник украинского неонацизма, готовивший теракты на объектах энергетики острова

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На Сахалине задержан сторонник украинского неонацизма, готовивший теракты на объектах энергетики острова

Сотрудники ФСБ продолжают выявлять и задерживать украинскую агентуру и сторонников националистов по всей территории России. Очередное задержание было совершено на Сахалине, силовики нейтрализовали россиянина, готовившего теракты по заданию СБУ. Об этом говорится в сообщении ЦОС.


Согласно сообщению, силовики вышли на след россиянина, готовившего террористические акты на объектах энергетики Сахалина, после чего задержали его. Как оказалось, задержанный является сторонником украинского неонацизма и работал на СБУ, выполняя задания кураторов из Киева. Данные несостоявшегося террориста не раскрываются в интересах следствия, известно, что он 1980 года рождения и является гражданином России.

Федеральной службой безопасности в городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма

- говорится в сообщении.

При обыске у задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, инструкции, а также переписка с куратором из украинских спецслужб. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (Приготовление к теракту) и ст. 275 УК РФ (Государственная измена).

Сам задержанный находится под стражей и дает признательные показания, пытаясь смягчить наказание. Оперативные и следственные действия по делу продолжаются.
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3 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:47
    0
    Под эти организмы скоро отдельную крытку придется строить где нибудь за Сев. Поляр. кругом.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:49
    +1
    В Екатеринбурге ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене. Областное управление Федеральной службы безопасности вместе с пограничным управлением ведомства по Челябинской области предъявили обвинения уроженцу Украины с российским паспортом. Он финансировал ВСУ, считают следователи. В релизе сказано, что он живет за рубежом, а задержали его при попытке пересечения границы.

    — Гражданину предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Гражданин России, проживающий за рубежом, задержан при попытке пересечения государственной границы Российской Федерации, — рассказали в пресс-службе свердловской ФСБ.

    https://www.e1.ru/text/criminal/2023/07/05/72464126/

    зы Очень хорошо что ловят и садят. Значит работают как надо. good
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:51
    0
    Как же метастазы укронацизма расползлись по России. Неужели не пришла еще пора чисток? Будем ждать когда очередной, но крепкий петух клюнет?