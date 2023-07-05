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«Выглядит как польский боеприпас»: Иран показал дрон-камикадзе Zhubin

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«Выглядит как польский боеприпас»: Иран показал дрон-камикадзе Zhubin

Сухопутные войска Ирана продемонстрировали на выставке, открывшейся 2 июля, новый ударный беспилотник.


Он выглядит как барражирующий боеприпас Warmate польской компании WB Group

- отмечается в издании Janes.

В кадр отснятого местными СМИ видео попала группа старших офицеров, посетивших выставку, которые рассматривали БПЛА с небольшой камерой, встроенной в сменную боеголовку, установленную на его носу, как у Warmate, хотя и с более заметной антенной для управления им с земли, чем у польского оригинала.

Иранские обозреватели идентифицировали данный боеприпас как дрон-камикадзе Zhubin. С их слов, данный БПЛА использовался ВМС страны во время учений в июле 2022 года. На фотографиях с тех маневров видно, что БПЛА, похожий на Warmate, запускают с субмарин [находившихся в надводном положении].

Warmate – барражирующий боеприпас польского производства. Его пусковая установка, антенна канала передачи данных и консоль управления предназначены для переноски и развертывания командой из двух человек. БПЛА имеет взлетную массу 5,7 кг с боевой частью, дальность радиоуправления составляет 30 км.

ВСУ закупали Warmate еще задолго до начала проведения СВО. Вполне допустимо, что несколько экземпляров оказались в итоге в руках иранских инженеров, которые могли сделать его копию.

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2 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:04
    0
    Чего выдающегося, как пример для подражания сделали в Польше!!! Шой то ничего и никак вспомнить не получается...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:07
    0
    Слегка бита,не крашена,производство Англия - Франция.И это только один экземпляр( который разрешили обнародовать)
    .Счас узнаем ,кто летает на " стиральных " машинках.