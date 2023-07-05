После заявления советника гендиректора «Росатома» ряд европейских лидеров ночью вели консультации с Зеленским по ситуации на ЗАЭС

Украинская пропаганда продолжает нагнетать ситуацию вокруг якобы готовящейся Россией провокации на Запорожской АЭС, в которой, как убеждают киевские вещатели свою и мировую общественность, Москва обвинит Украину.
Накануне украинский минздрав разместил в своем телеграм-канале инструкции для населения, что делать в случае поступления сигналов о радиоактивном заражении. Ранее войска РХБЗ Вооруженных сил Украины провели учения, на которых отрабатывались действия на случай техногенной аварии на ЗАЭС.
Вся эта информационная шумиха вполне укладывается в не раз отработанные киевским режимом сценарии подготовки террористических акций, в том числе против собственных граждан, в которых затем при активном содействии Запада обвиняется российская сторона. В свою очередь, Москва неоднократно предупреждала мировую общественность, ООН и МАГАТЭ о намерениях украинских военных и спецслужб устроить масштабную провокацию на ЗАЭС.
Вчера советник гендиректора АО «Концерн Росэнергоатом» Ренат Карчаа, курирующий в госкорпорации работу ЗАЭС, выступил с официальным заявлением, предупредив, что в ночь на 5 июня ВСУ попытаются атаковать Запорожскую АЭС с использованием дронов-камикадзе и высокоточного оружия большой дальности. По данным российской разведки, украинские террористы намеревались нанести удар по станции в том числе ракетой «Точка-У», начинив ее боевую часть радиоактивными элементами («грязная бомба»).
В результате атомной катастрофы пострадают не только Запорожье, другие регионы Украины и России, но и такие страны, как Турция, Польша, другие государства причерноморского побережья и Восточной Европы, предупредили в «Росэнергоатоме».
Данное предупреждение было распространено по всем доступным информационным каналам, доведено до мировой общественности, ООН и МАГАТЭ. Следует отметить, что активная информационная кампания России возымела последствия. По данным на сегодняшнее утро, никаких инцидентов на Запорожской атомной станции в ночное время не произошло. В частности, отсутствие превышения радиационного фона в прилегающих к ЗАЭС районах официально подтвердил и Укргидрометцентр.
Сегодня Карчаа сообщил ТАСС, что в ночь на среду ряд лидеров европейских стран, после заявления «Росэнергоатома» о готовящейся украинской стороной провокации на ЗАЭС, провели интенсивные телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По моим данным, ночью шли очень интенсивные консультации европейских лидеров с Зеленским, убеждали, чтобы ничего непоправимого не произошло
— рассказал советник главы «Росэнергоатома», добавив, что напряженность вокруг ЗАЭС сохранится как минимум до саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
В телеграм-канале коллектива ЗАЭС сообщается, что по состоянию на 5 июня 2023 года пределы безопасности на станции не нарушены. Оперативный персонал полностью контролирует состояние энергоблоков, находящихся в состоянии останова. Изменений радиационного состояния в Запорожской области России не зафиксировано, радиационный фон находится в пределах нормальных показателей.
Персонал ЗАЭС находится в безопасности, от украинских террористов нас защищают русские солдаты
— пишут сотрудники станции.
Между тем, отмечается в посте, повышенная опасность украинских обстрелов и терактов на Запорожской АЭС сохраняется. Кроме того, не имея успехов в так называемом контрнаступлении на других участках фронта, киевский режим, подначиваемый Великобританией и США, может предпринять попытки штурма Энергодара и ЗАЭС. Продолжает работу и украинская пропаганда, нагнетающая ситуацию вокруг «планируемого Россией» теракта на станции.