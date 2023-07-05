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Американское издание: Российские системы РЭБ снижают точность управляемого американского оружия на Украине

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Американское издание: Российские системы РЭБ снижают точность управляемого американского оружия на Украине

Американское военное издание The Defense Post пишет, ссылаясь на мнения экспертов, что Россия настолько эффективно глушит сигналы на Украине, что даже управляемое оружие американского производства, отправленное Киеву, может больше не поражать цели точно.


Недавний анализ, проведенный британским Королевским институтом объединенных служб (RUSI), показывает, что совершенствующиеся российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказывают всё большее влияние на точность управляемого оружия. Отмечается, что это происходит несмотря на многочисленные обновления начинки этих боеприпасов для защиты от помех.

Согласно отчету, сложные российские системы радиоэлектронной борьбы просто заглушают сигналы наведения GPS со спутников, влияя на траекторию полета «интеллектуального» оружия.

Издание пишет, что помехи, создаваемые российскими РЭБ, могут также влиять и на характеристики поставляемых США Украине высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

По словам сотрудника RUSI Томаса Уитингтона, после начала массовых поставок на Украину западных «умных» бомб Россия приняла контрмеры, значительно усовершенствовав свои средства РЭБ. Так, по словам Уитингтона, российская армия эксплуатирует станцию постановки помех Р-330Ж «Житель» для подавления сигналов GPS и спутников в диапазонах волн от 100 МГц до 2 ГГц. При этом сигналы от американских спутников GPS, которые используют в управляемых боеприпасах, передаются в диапазонах волн от 1,164 ГГц до 1,575 ГГц, сказал эксперт, указывая на то, что они попадают в зону действия российской глушилки.

Уитингтон также добавил, что дальность действия «Жителя» была увеличена до 30 километров с подавлением сигнала мощностью 10 киловатт.

Россия увеличивает финансирование разработки технологий противодействия GPS с целью нарушения украинской радиосвязи и операций беспилотных летательных аппаратов, отмечает The Defense Post.
Использованы фотографии:
Википедия/Денис Абрамов
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10 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 12:10
    +1
    Уже так в наглую заявляют и все это нормально ..Нужно кончать с этими шакалами в мире .
    Вы англосаксы еще в ООН пожалуйтесь на Русских и в СПЧ angry
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 12:23
      +1
      Что они заявили "уже так в наглую" такого, чего раньше не заявляли?
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 12:30
        0
        Видимо, что поставляют высокоточное оружие, до этого-то тайной было
  2. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:27
    0
    Видимо списывать промахи на "рукожопость" исполнителей-бандерогеев уже не получается. А в общем хорошая новость. Раз уж не можем накрывать сами химеры, то хотя бы сводить на нет запуски.
  3. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 12:31
    0
    Это вам не афганцев по горам гонять, развлекаясь.
  4. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 12:32
    +1
    Возможно все проще, заявленные натовцами параметры точности не соответствуют реальным параметрам оружия НАТО. Уж как возвеличивали Леопарды? А в итоге куча обгорелого железа, не вступившего в реальный бой.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 13:21
      0
      Все у них нормально: пакет Химарса 6шт попадал в пролет Антоновского моста очень кучно.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 13:33
        0
        Все 6 в одно отверстие диаметром в один метр? Больше попаданий не видно, тогда да, это просто невиданная точность, нам до такого КВО РСЗО лет 100 тренироваться надо, и не факт, что получится
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:51
    0
    Российские системы РЭБ снижают точность управляемого американского оружия на Украине
    До чего же коварна Россия.
  6. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 13:03
    +1
    Этот Томас Уитингтон своим нытьем пытается сдвинуть акценты на Р-330Ж «Житель»:
    https://topwar.ru/98467-stanciya-postanovki-pomeh-r-330zh-zhitel.html
    Типа все бабло в неё валите. А на самом деле им скорей всего больше «Поле-21» мешает:
    https://topwar.ru/182196-kompleksy-rjeb-pole-21-v-rossijskoj-armii.html
    P.S. разумеется это имхо.