Американское издание: Российские системы РЭБ снижают точность управляемого американского оружия на Украине

Американское военное издание The Defense Post пишет, ссылаясь на мнения экспертов, что Россия настолько эффективно глушит сигналы на Украине, что даже управляемое оружие американского производства, отправленное Киеву, может больше не поражать цели точно.
Недавний анализ, проведенный британским Королевским институтом объединенных служб (RUSI), показывает, что совершенствующиеся российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказывают всё большее влияние на точность управляемого оружия. Отмечается, что это происходит несмотря на многочисленные обновления начинки этих боеприпасов для защиты от помех.
Согласно отчету, сложные российские системы радиоэлектронной борьбы просто заглушают сигналы наведения GPS со спутников, влияя на траекторию полета «интеллектуального» оружия.
Издание пишет, что помехи, создаваемые российскими РЭБ, могут также влиять и на характеристики поставляемых США Украине высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.
По словам сотрудника RUSI Томаса Уитингтона, после начала массовых поставок на Украину западных «умных» бомб Россия приняла контрмеры, значительно усовершенствовав свои средства РЭБ. Так, по словам Уитингтона, российская армия эксплуатирует станцию постановки помех Р-330Ж «Житель» для подавления сигналов GPS и спутников в диапазонах волн от 100 МГц до 2 ГГц. При этом сигналы от американских спутников GPS, которые используют в управляемых боеприпасах, передаются в диапазонах волн от 1,164 ГГц до 1,575 ГГц, сказал эксперт, указывая на то, что они попадают в зону действия российской глушилки.
Уитингтон также добавил, что дальность действия «Жителя» была увеличена до 30 километров с подавлением сигнала мощностью 10 киловатт.
Россия увеличивает финансирование разработки технологий противодействия GPS с целью нарушения украинской радиосвязи и операций беспилотных летательных аппаратов, отмечает The Defense Post.