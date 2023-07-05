Министр обороны Украины пожаловался на неверие спецпредставителя КНР в перехват ЗРК Patriot российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил в заявления Киева о том, что ПВО ВСУ с помощью ЗРК Patriot смогла перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Глава военного ведомства киевского режима явно попытался пожаловаться на позицию китайского дипломата. Он посетовал, что Ли Хуэй уехал с Украины, не став дожидаться «доказательств» работы ЗРК Patriot по ракете «Кинжал» от украинской стороны.
Нет сомнений, что такой опытный дипломат и политик как Ли Хуэй – не мальчик, чтобы верить в сказки украинской пропаганды. Поэтому заявления украинской стороны о «сверхвозможностях» американской системы противовоздушной обороны он, разумеется, не стал воспринимать всерьез. Да и тратить свое время на ожидание очередного набора псевдодоказательств в геббельсовском стиле Ли Хуэю было не с руки, поэтому он и предпочел уехать и заняться другими делами.
Напомним, что история вокруг ЗРК Patriot и ракеты «Кинжал» разыгралась в начале мая этого года. Украинское командование заявило, будто бы из американского комплекса противовоздушной обороны была сбита российская гиперзвуковая ракета «Кинжал».
Мэр Киева Виталий Кличко даже сфотографировался с обломками ракеты, но, как выяснилось, это были фрагменты явно не ракеты «Кинжал», на что обратила внимание и западная пресса. Но представители украинского руководства, как мы видим, продолжают разыгрывать комедию и утверждать, что американская система ПВО якобы действительно сбила российскую гиперзвуковую ракету.