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Министр обороны Украины пожаловался на неверие спецпредставителя КНР в перехват ЗРК Patriot российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

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Министр обороны Украины пожаловался на неверие спецпредставителя КНР в перехват ЗРК Patriot российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил в заявления Киева о том, что ПВО ВСУ с помощью ЗРК Patriot смогла перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.


Глава военного ведомства киевского режима явно попытался пожаловаться на позицию китайского дипломата. Он посетовал, что Ли Хуэй уехал с Украины, не став дожидаться «доказательств» работы ЗРК Patriot по ракете «Кинжал» от украинской стороны.

Нет сомнений, что такой опытный дипломат и политик как Ли Хуэй – не мальчик, чтобы верить в сказки украинской пропаганды. Поэтому заявления украинской стороны о «сверхвозможностях» американской системы противовоздушной обороны он, разумеется, не стал воспринимать всерьез. Да и тратить свое время на ожидание очередного набора псевдодоказательств в геббельсовском стиле Ли Хуэю было не с руки, поэтому он и предпочел уехать и заняться другими делами.

Напомним, что история вокруг ЗРК Patriot и ракеты «Кинжал» разыгралась в начале мая этого года. Украинское командование заявило, будто бы из американского комплекса противовоздушной обороны была сбита российская гиперзвуковая ракета «Кинжал».

Мэр Киева Виталий Кличко даже сфотографировался с обломками ракеты, но, как выяснилось, это были фрагменты явно не ракеты «Кинжал», на что обратила внимание и западная пресса. Но представители украинского руководства, как мы видим, продолжают разыгрывать комедию и утверждать, что американская система ПВО якобы действительно сбила российскую гиперзвуковую ракету.
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34 комментария
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:19
    +7
    Зря не верят китайцы .Кличко сам сбил с балкона ,банкой огурцов
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 11:31
      +4
      Кличко "Кинжал" не сбивал, там "Пэтриот" об него убился laughing
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 12:54
      0
      Цитата: APASUS
      Кличко сам сбил с балкона ,банкой огурцов

      Что называется, почувствуй себя китайцем. Я тоже не верю. Вот головой - мог бы!
  2. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 11:20
    +4
    А про бабку , сбившей банкой огурцов , ракету он ему не поведал?...Вот тогда бы точно поверил wassat...или про "призрака Киева" laughing
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:57
      0
      Рассказывали по весне, что жительница Рублёвки сбила Окраинский беспилотник банкой чёрной икры.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:20
    +6
    представители украинского руководства, как мы видим, продолжают разыгрывать комедию

    что можно ожидать от страны, где президент- комик.....
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 11:27
      +5
      Цитата: Mouse
      представители украинского руководства, как мы видим, продолжают разыгрывать комедию

      что можно ожидать от страны, где президент- комик.....

      ..а вице-президент - .омик)))
      1. кредо
        кредо Сегодня, 11:33
        +4
        Цитата: ЛМН
        Цитата: Mouse
        представители украинского руководства, как мы видим, продолжают разыгрывать комедию

        что можно ожидать от страны, где президент- комик.....

        ..а вице-президент - .омик)))

        ...а министр обороны подрабатывает продажей "золотых" яиц своим подчинённым yes
      2. Mouse
        Mouse Сегодня, 11:34
        +2
        .
        Цитата: ЛМН
        .омик

        первая буква потерялась? lol hi ....................
  4. Сочи
    Сочи Сегодня, 11:24
    +1
    Ну, она ж АМЕРИКАНСКАЯ... Значит может даже кушать мороженное. Министр 404 так сказал, а доказательст ненадо, ибо неполживый.
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 11:25
    +2
    Хуэю было не с руки
    Неприлично как-то звучит. laughing
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:17
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      Специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй

      Думаю, что если скажу: "Специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй "забил" на украинские доказательства", то меня могут забанить за мат.

      Я ж не виноват, что его так зовут... feel
  6. Седов
    Седов Сегодня, 11:25
    +3
    Министр обороны Украины пожаловался на неверие спецпредставителя КНР в перехват ЗРК Patriot российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
    Будь мужчиной, не плачь. Привыкай, что нормальные люди в ваши сказки не верят
  7. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 11:25
    +3
    так они Черное море выкопали, а тут про кинжал какие-то китайцы не верят
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:26
    +2
    Специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил в заявления Киева о том, что ПВО ВСУ с помощью ЗРК Patriot смогла перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
    . Если вспомнить, какую тогда пальбу устроили!!! Там тесно было, просто между ними проскочить и то суметь надо было!!!
    Если посчитать расходы, там и пары, тройки ракет не так уж жалко было!!! Цена вопроса уж точно не в пользу пэтриотов получилась.
    Понятно, что кукуевским это пофиг, они халявщики... а кто другой должен подумать, а стоит ли заказывать, при таких то расходах??? без гарантии сохранить охраняемых объект в целостности!
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 12:22
      +2
      Когда один кинжал сбили вообще никакой пальбы не было, тупо заявили что вон на стадионе сбитый кинжал лежит. Неделю его везли до Педалика. А когда потом сбили разом 6, а потом ещё 6, то пруфов вообще никаких не было. Испарились кинжалы, даже Резников в единственном числе говорит
  9. wanna
    wanna Сегодня, 11:30
    +1
    Зачем "специальному представителю Китая" и министру обороны Украины спорить о профессиональном вопросе, если у обоих разные сферы деятельности?
    Если вы хотите спорить с китайцами, то спорьте с Министерством обороны Китая.
    1. Lemur2023
      Lemur2023 Сегодня, 11:53
      0
      Зачем "специальному представителю Китая" и министру обороны Украины спорить о профессиональном вопросе


      Резников поспорил с ним на 100 баксов. Проиграл а отавать не хочет вот и ушел в отрицалово: "Мол было дело, сбили Кинжал. Гони бабки. А посол требует доказательств" .
  10. A2AD
    A2AD Сегодня, 11:30
    +1
    Видимо китаец оказался не нариком, и рассказы обдолбышей о своих глюках, его совсем не заинтересовали.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:30
    +1
    Чего ж он так: хороших людей обидел, они кино снимали, сколько банок с огурцами перебили, когда дубли делали.
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:32
    +2
    А дипломат является военным экспертом по ракетному вооружению? Ну, к примеру, покажите Лаврову вырезанный кусок ржавой трубы из теплотрассы и скажите, что это от ракеты LGM-30 Minuteman. Он дипломатично отошлет к МО, а вот АннаЛенка или Урсулка конечно поверят на слово, красиво делая пассажи руками. Это говорит об уровне дипломатии и дипломатов.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: Uprun
      А дипломат является военным экспертом по ракетному вооружению? Ну, к примеру, покажите Лаврову вырезанный кусок ржавой трубы из теплотрассы и скажите, что это от ракеты LGM-30 Minuteman. Он дипломатично отошлет к МО, а вот АннаЛенка или Урсулка конечно поверят на слово, красиво делая пассажи руками. Это говорит об уровне дипломатии и дипломатов.

      В Вашем, в целом, верном комментарии одна ошибка.
      Цитата: Uprun
      Он дипломатично пошлет. К МО.
      А так - всё правильно.
      lol
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:38
    +3
    Цитата: wanna
    Зачем "специальному представителю Китая" и министру обороны Украины спорить о профессиональном вопросе, если у обоих разные сферы деятельности?
    Если вы хотите спорить с китайцами, то спорьте с Министерством обороны Китая.

    Господин Резников не специалист в области ПВО и даже не профессиональный военный: он юрист, в 2017 году отвечал за провидение песенного конкурса Евровидения в Киеве со стороны КГГА.
    1. Alex_Bora
      Alex_Bora Сегодня, 11:49
      0
      Юристы, маркетологи, "историки", "журнашлюхи", политолухи и прочая - великие специалисты "языком болтать".

      Дело замполитов не умрёт!
      "Рот закрыл - матчасть в исходное!"©
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 12:10
        0
        Дело замполитов не умрёт!

        Замполит замполиту рознь.
        Вот у нас в артбригаде замполит был артиллерист-десантник.
        Говорят за какой-то залет замполитом назначили.
        Раз в месяц писал рапорт что б за речку отправили.
        Своего добился....
  14. Комментарий был удален.
  15. grem
    grem Сегодня, 11:39
    +1
    Специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил в заявления Киева о том, что

    Я согласен с Хуэй !!!!! Еврею МО украины нацистской верить себя не уважать ..!!!
    Молодец Хуэй ,я прям поплыл hi
    Русские поддерживают Хуэйя Всей русского душой ..
  16. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:39
    +1
    Батарея Пэдриот - это 6...10 машин, разнесённых на значительное расстояние. Какую именно именно поразил Кинжал до сих пор не совсем ясно. Скорее всего радар.
  17. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 11:42
    +1
    Скорее всего китайский дипломат с неблагозвучной фамилией, вообще отказался говорить на эту тему. Это Резников так вывернул в СМИ, что не верят
  18. Eug
    Eug Сегодня, 11:48
    +1
    Сильно похоже на ранее раскрученный и в итоге протухший пропагандистский сюжет с "киевским соколом". Те же лекала, та же сказка о сверхумелых (такие наверняка есть,
    но про них вряд ли столь громко рассказывают), хотя адресат сАААААвсем другой.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:33
      0
      Цитата: Eug
      Сильно похоже на ранее раскрученный и в итоге протухший пропагандистский сюжет с "киевским соколом". Те же лекала

      Вчера по телевизору про новую "легенду Украины" рассказали - на Запорожском направлении "неутомимый контрбатарейщик" на импортной САУ завёлся. Практически "Белый тигр" (знал бы К.Шахназаров!)

      Цитата: Eug
      такие наверняка есть, но про них вряд ли столь громко рассказывают

      Если нет, то надо придумать. Дальше - Человек-паук и Супермен.
      Вера в "супергероя" и "одним махом семерых побивахом" в человеке неистребима. И чем ниже интеллект, тем вера сильнее - потому у меня сын где-то в пять лет перестал в супергероев верить. Украина верит до сих пор.
  19. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 11:52
    +2
    Министр обороны Украины пожаловался на неверие спецпредставителя КНР в перехват ЗРК Patriot российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

    И приложил фото доказательства, а то Кличко им длинный, либо КинДжал короткий.
    Киев на фото есть? Кличко в натуральную величину есть? Ракета есть? Написано же на ней?
    Чего Вам еще надо?! /министр брехни..., ой обороны Резников/ laughing

    Пы.Сы. А Патриот живой, слово пацана, сказал Резников...
  20. Табель
    Табель Сегодня, 11:53
    +2
    Ли Хуэй 26 апреля 2023 года назначен главой делегации Китая по урегулированию российско-украинского конфликта.
    Делегация Китая в рамках урегулирования (т.е. прекращения) СВО побывала в Киеве.
    О чем и с кем китайцы говорили?
    Где об этом писалось в СМИ?
    Каков итог переговоров?
    Итог переговоров озвучил министр обороны Украины. Мол, на осколки кинжала смотреть не стали.
    Китаец уехал побыстрее и не попрощавшись. Значит Киев не идет на уступки.
    Вот главная новость, о которой мы бы и не узнали, если бы наши СМИ не распиарили речь министра обороны Украины.
  21. Романенко
    Романенко Сегодня, 12:06
    +2
    Если считать "встречу" Кинжала и пускового контейнера Patriot в точке попадания перехватом, то тогда конечно можно и так истолковать.
    Типа они же встретились и Кинжал дальше не полетел.
  22. HAM
    HAM Сегодня, 12:12
    0
    Чё так скромно то?? Они же то ли 6 штук уже "перехватили", то ли 60.... и сами засчитались.....