Правительство утвердило постановление о перерасчёте пенсий заключившим контракт с Минобороны военным пенсионерам

Если они заключили контракт на прохождение военной службы или поступили на военную службу по мобилизации, то после её окончания выплата пенсии для них будет возобновлена в прежнем размере либо им по их выбору будет назначена пенсия в большем размере с учётом выслуги и общего стажа на день последнего увольнения с военной службы

Пенсионеры силовых ведомств, заключившие контракт с Минобороны, могут получать пенсию большего размера с учетом нового стажа. Об этом говорится в постановлении правительства, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ будет опубликован в ближайшее время.Согласно утвержденному правительством постановлению о пенсионном обеспечении граждан, заключивших контракт на прохождение военной службы, пенсионеры силовых ведомств, заключившие контракт с Минобороны, после его окончания могут получать как ранее назначенную пенсию, так и пенсию с учетом нового стажа. Для этого необходимо будет подать рапорт с просьбой перерасчета в свое ведомство. Касается это и пенсионеров, попавших под мобилизацию.- говорится в документе.Отмечается, что обладать этим правом будут отдельные категории пенсионеров, в частности, касается это военных, пожарных, милиции - полиции, Росгвардии, судебных приставов, наркоконтроля, ФСИН, работников прокуратуры и следователей.Документ подписан в рамках федерального закона о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников отдельных силовых ведомств.