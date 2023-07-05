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Правительство утвердило постановление о перерасчёте пенсий заключившим контракт с Минобороны военным пенсионерам

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Правительство утвердило постановление о перерасчёте пенсий заключившим контракт с Минобороны военным пенсионерам

Пенсионеры силовых ведомств, заключившие контракт с Минобороны, могут получать пенсию большего размера с учетом нового стажа. Об этом говорится в постановлении правительства, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ будет опубликован в ближайшее время.


Согласно утвержденному правительством постановлению о пенсионном обеспечении граждан, заключивших контракт на прохождение военной службы, пенсионеры силовых ведомств, заключившие контракт с Минобороны, после его окончания могут получать как ранее назначенную пенсию, так и пенсию с учетом нового стажа. Для этого необходимо будет подать рапорт с просьбой перерасчета в свое ведомство. Касается это и пенсионеров, попавших под мобилизацию.

Если они заключили контракт на прохождение военной службы или поступили на военную службу по мобилизации, то после её окончания выплата пенсии для них будет возобновлена в прежнем размере либо им по их выбору будет назначена пенсия в большем размере с учётом выслуги и общего стажа на день последнего увольнения с военной службы

- говорится в документе.

Отмечается, что обладать этим правом будут отдельные категории пенсионеров, в частности, касается это военных, пожарных, милиции - полиции, Росгвардии, судебных приставов, наркоконтроля, ФСИН, работников прокуратуры и следователей.

Документ подписан в рамках федерального закона о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников отдельных силовых ведомств.
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12 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:31
    0
    Вопрос... а вопросов нет, каждый сам решает, как ему поступить.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:45
      +2
      Однако нет, вопросы есть. На период мобилизации/контракта ранее назначенная пенсия будет выплачиваться одновременно с денежным довольствием или нет? По окончанию контракта/мобилизации правительство оставляет странный выбор за пенсионером- получать пенсию в прежнем размере или в ином? Каком?
      Например, пенсионера МВД (офицера) мобилизовали по ВУС (рядовой состав). Здесь как?
      Пенсионер ФСИН (старший начсостав) мобилизовали по ВУС (средний начсостав). А тут?
    2. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 11:59
      0
      Ну как нет вопросов.
      Есть как минимум 1:
      Если они заключили контракт на прохождение военной службы или поступили на военную службу по мобилизации, то после её окончания выплата пенсии для них будет возобновлена в прежнем размере

      У человека уже есть заработанная пенсия. То есть после мобилизации его лишили честно заработанной пенсии?
      А почему? Как у них так ловко получается?
      Если пенсионер был призван по мобилизации или добровольцем пришел, его нельзя лишать уже заработанной пенсии.
      Хотя у нас можно все...
      1. bandabas
        bandabas Сегодня, 12:10
        0
        У нас все законы и постановления составляются с такой казуистикой, в которой без опытного юриста не разобраться. Все для "блага" граждан и в пользу власть придержащих. В любом случае государство и, кормящиеся рядом с ним в убытке не останутся. Согласно старой пословицы- "Закон как дышло. Как повернешь, так и вышло". hi
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:34
    +1
    А разве не было такого раньше? Вон генералы Шаманов, Евкуров, Матовников уходили на гражданку, естественно с военной пенсией и потом возвращались. Им пенсия пересчитывается тем более они более высокие звания получили во второй призыв так сказать.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:41
    -1
    Полковник Баранец утверждает, что в РФ 40 тыс. бездомных военных пенсионеров.
    1. Игорь_Сергеевич
      Игорь_Сергеевич Сегодня, 12:08
      +1
      Интересное утверждение. Видимо бывшим своим подарили или пропили, или ждут новостроя в центре Москвы.
  4. Кэптен45
    Кэптен45 Сегодня, 11:44
    0
    30.06 Премьер Мишустин подписал Постановление правительства РФ, согласно которого с 01.10.2023 на 10,5% повышаются оклады по должности и оклады по званию действующих "силовиков".Соответственно пенсионерам пересчитают пенсии, это было указано отдельной строкой, а выслугу считать будут по фактической выслуге лет на 01.10.2023. Поживём-увидим, прошлый год тоже много чего обещали, а на поверку....
  5. Комментарий был удален.
  6. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 11:55
    0
    -А не обманут?
    -Да не должны.
    -Ну а если как всегда...?
    -Ну а что мы сможем сделать?
  7. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 11:56
    +1
    как не увеличивай, а пенсия военного пенсионера медленно, но верно сравнивается с обычной... В начале века моя была в 2 с лишним раза больше гражданской, теперь - больше процентов на 15...
    1. Сергей250455
      Сергей250455 Сегодня, 13:32
      0
      Я не дослужил до военной пенсии два года. Надо было детей учить. Зарплата была в 8 раз больше чем пенсия военная. Сейчас пенсия на равне с пенсией сослуживцев.
  8. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 12:38
    +2
    Пацаны, вы просто не поняли в чём речь. Если находящегося в запасе военнослужащего призывают на службу, то его выслуга лет продолжается, выплата пенсии приостанавливается так как он снова получает денежное довольствие, а после увольнения в запас вновь назначается пенсия с учётом возросшей выслуги лет.
    А теперь в чём фокус, вернее скотство нашего руководства. Во времена СССР, офицер которому осталось совсем ничего до увольнения мог добровольно уйти на нижестоящую должность. При этом, хоть он и терял в текущем денежном довольствии, пенсия ему назначалась из предыдущей, более высокой должности.
    Кроме того, в формирование денежного довольствия во времена СССР выслуга лет оказывала куда большее значение, чем оклад по должности. Простой пример, разница в денежном довольствии молодого сверхсрочника и министра обороны СССР была примерно 6-8 раз. Сейчас денежное довольствие министра обороны превосходит таковое молодого контрактника раз так в 60.
    Что же происходит сейчас?
    Офицеров призывают из запаса и волевым решением назначают на куда более нижестоящие должности.
    Вот и получается, что даже с учётом возросшей выслуги лет, вследствие более низкого должностного оклада, размер пенсии уменьшается.
    По совести, следовало поступать как в СССР, если офицер по служебной необходимости был назначен на нижестоящую должность, то пенсию рассчитывать из предыдущей, более высокой должности.
    Но где вы видели совесть у нашего правительства?
    Всё на что они способны, это заявить, - ну раз ваша новая пенсия получается меньше, то великодушно разрешаем не проводить перерасчёт, оставить прежнюю.
    Хотя, сдаётся мне, всё же кинут. Постановление где-то зависнет, а в пенсионных отделах военкоматов поступят строго по закону и срежут пенсии.