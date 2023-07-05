Спикер Госдумы РФ рассказал о причинах нестабильности во Франции

Рейтинги Макрона опустились до минимальной отметки. И если бы выборы президента проходили сейчас, то их выиграла бы Марин Ле Пен

Во Франции продолжаются народные волнения, вылившиеся в беспорядки, погромы и столкновения с правоохранителями. Началось все с того, что люди вышли на протест после убийства 17-летнего подростка полицейским.Между тем очевидно, что вероятное превышение французским правоохранителем своих полномочий стало лишь катализатором социального взрыва. Причины же народного недовольства кроются гораздо глубже.О том, почему Францию сегодня захлестнула волна протестов и беспорядков в своем ТГ-канале рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его мнению, главной причиной происходящего в некогда сильной и стабильной стране стала политика действующего президента Эммануэля Макрона.Как выразился Володин, французский лидер в последние годы стремился к монополии власти, в связи с чем планомерно снижалась роль профсоюзов, а голлисты и социалисты попросту «выдавливались» из политического поля страны. Спикер Госдумы РФ добавил, что последние играли ключевую роль в обеспечении стабильности Франции на протяжении последних десятилетий.В итоге, по мнению российского политика, потеряв возможность отстаивать собственные интересы через представителей во власти, простые французы решили взять все в свои руки. В итоге, Володин прогнозирует дальнейшее ухудшение текущей ситуации во Франции.В то же время председатель российского парламента отметил, что Макрон не делает ничего, чтобы исправить свои ошибки, которые он допустил во внутренней политике. Вместо этого президент Франции пытается отвлечь свой народ сложной международной обстановкой, вмешиваясь в конфликт на Украине.- подытожил Володин.