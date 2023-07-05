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Спикер Госдумы РФ рассказал о причинах нестабильности во Франции

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Спикер Госдумы РФ рассказал о причинах нестабильности во Франции

Во Франции продолжаются народные волнения, вылившиеся в беспорядки, погромы и столкновения с правоохранителями. Началось все с того, что люди вышли на протест после убийства 17-летнего подростка полицейским.


Между тем очевидно, что вероятное превышение французским правоохранителем своих полномочий стало лишь катализатором социального взрыва. Причины же народного недовольства кроются гораздо глубже.

О том, почему Францию сегодня захлестнула волна протестов и беспорядков в своем ТГ-канале рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его мнению, главной причиной происходящего в некогда сильной и стабильной стране стала политика действующего президента Эммануэля Макрона.

Как выразился Володин, французский лидер в последние годы стремился к монополии власти, в связи с чем планомерно снижалась роль профсоюзов, а голлисты и социалисты попросту «выдавливались» из политического поля страны. Спикер Госдумы РФ добавил, что последние играли ключевую роль в обеспечении стабильности Франции на протяжении последних десятилетий.

В итоге, по мнению российского политика, потеряв возможность отстаивать собственные интересы через представителей во власти, простые французы решили взять все в свои руки. В итоге, Володин прогнозирует дальнейшее ухудшение текущей ситуации во Франции.

В то же время председатель российского парламента отметил, что Макрон не делает ничего, чтобы исправить свои ошибки, которые он допустил во внутренней политике. Вместо этого президент Франции пытается отвлечь свой народ сложной международной обстановкой, вмешиваясь в конфликт на Украине.

Рейтинги Макрона опустились до минимальной отметки. И если бы выборы президента проходили сейчас, то их выиграла бы Марин Ле Пен

- подытожил Володин.
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17 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:00
    +7
    Интересно а если поменять название страны?!
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:04
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Интересно а если поменять название страны?!

      Меняй не меняй, а интересней от этого статья не станет.
      Володину лучше домашними делами больше заниматься надо, а не выдавать банальности за политические прогнозы. yes
    2. Комментарий был удален.
    3. Million
      Million Сегодня, 12:19
      +1
      Тогда будет виноват Байден,коллективный Запад,но не лучший человек планеты.
    4. Stas157
      Stas157 Сегодня, 13:24
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Интересно а если поменять название страны?!

      Обвал рубля происходит, а в это время спикер Госдумы РФ рассказывает народу о причинах нестабильности во Франции.
  2. Седов
    Седов Сегодня, 12:00
    +1
    Нам не надо про Францию думать. Не будем отвлекаться. Они сами себя туда загнали и это только начало. Пожелаем удачи Эммануэль с супругой.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 13:29
      0
      Цитата: Седов
      Нам не надо про Францию думать.

      Володин считает по-другому!
  3. Aken
    Aken Сегодня, 12:01
    +4
    простые французы решили взять все в свои руки.

    Оказывается, там французы бунтуют. А то я по роликам думал - негры.
    Спасибо Володину, предостерёг меня от ошибочного толкования событий.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 12:09
      +1
      Цитата: Aken

      Оказывается, там французы бунтуют. А то я по роликам думал - негры.

      Немного отстали от времени.. французы закончились еще в конце 80-х... футбол если смотрите, то понятно,что французы теперь все черные...

    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 12:14
      +2
      Цитата: Aken
      Оказывается, там французы бунтуют. А то я по роликам думал - негры.

      Это коренные французы с самого юга Франции - Африка называется. smile

      "Мечеть Парижской Богоматери" всё ближе.
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:10
    +1
    Рейтинги Макрона опустились до минимальной отметки. И если бы выборы президента проходили сейчас, то их выиграла бы Марин Ле Пен

    - подытожил Володин.
    И очевидное стало бы невероятным... И где ? Во Франции пришёл бы к власти политик олицетворяющий свою страну во всей своей красе как в прямом так и в переносном смыслах !!! Франция - Марин Ле Пен, Марин Ле Пен - Франция !!! Vive le France !!! У Марин Ле Пен несколько отличающиеся взгляды на отношения с Российской Федерацией более продуктивные и созидательные. Жена Макрона может паковать чемоданы и с вещами на выход из Елисейского дворца... good drinks
  5. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 12:10
    +1
    Французы постоянно митингуют, как в "ты был не прав ты все спалил за час. и через час большой огонь угас".
    В Париже тоже все затихнет в течение месяца.
    А пролетарскую ненависть нужно копить годами и направлять нужными, лучше иностранными кураторами в нужное направление. И это не поджоги машин и ограбления магазинов yes
  6. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 12:19
    +2
    Может уже запретить ему, Медведеву и Рогозину давать комментарии? Особенно по вопросам о которых их никто не спрашивал.
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 13:10
      0
      Ну вас же тоже никто не спрашивает, а вы тут чего-то комментируете. Давайте вам запретим.
  7. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 12:19
    +1
    "В итоге, по мнению российского политика, потеряв возможность отстаивать собственные интересы через представителей во власти, простые французы решили взять все в свои руки".
    Хорошо на теплом месте и с миллиардами на счетах жечь глаголом про как все плохо у них. А у нас? Дождетесь и у нас народ может взять все в свои руки.
  8. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 13:08
    0
    Цитата: Ропот 55
    Интересно а если поменять название страны?!


    То будут такие новости.
    Недавно этнический-нелегал, садовник по совместительству зарезал однопартийца Володина.
    Женщина к счастью выжила.
    И смогла отползти, пока мигрант прикапывал труп депутата из Единой России.
    Сначала ударил ножом жену депутата по ХМАО, потом расправился с членом "Едим Россию".

    На свою голову, депутня принимает законы ублажающие мигрантов.
    Пенсия, бесплатное медобслуживание, тотальная бронь от призыва.
    Маструбеки же, за эти блага, убивают, насилуют и заваливают наркотой наши дворы и школы.

    К сожалению, интересы крупного бизнеса, охочего до дешевой рабсилы, выше интересов и благополучия своего народа.

    Да, что говорить, если семьи многих из лоббистов мигрантских орд, живут за бугром, или за 7 (семи) метровыми заборами коттеджей, на Рублево- Успенском шоссе.
  9. SwR9
    SwR9 Сегодня, 13:11
    -1
    Когда уже модераторы и администраторы займутся порядком на сайте? Сидит тут клика явных врагов в высоких погонах которая постоянно дискридитирует все, и в первую очередь высшее политическое и военное руководство России, такие "патриоты" рубящие типа правду-матку, а на самом деле - вредители, ненавистники всего русского.
  10. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 13:16
    0
    Есть понятие разность национальных ценностей народов. Так вот чем больше разница, тем больше отклонений от средней величины. По этому общество мотает в ту или другую сторону, как в политической, так и национальной сфере. Что вызывает раздражение той или иной части общества. В конечном итоге всего общества. И меры принятые непопулярные народами для этой страны и приводят к бунтам. Франция приняла большой процент мигрантов в свое сообщество. Что например вызывает у постоянных жителей обесценивание зарплат. У иммигрантов, зависть к коренным жителям так как занимают более оплачиваемые места. Вот и первый конфликт в обществе, то есть причина. Остался повод, поводом послужило убийство полицейским мальчика. Об этом я например писал когда выступали еще желтые жилеты. Наработки, то есть совместного проживания у данной страны нет. Будет еще не один бунт в данной стране.