Молдавский вице-премьер: «Закон о сепаратизме вовсе не препятствует поддержанию отношений с Тирасполем»

Всё это явно демонстрирует тот факт, что они [представители Тирасполя] чувствуют себя в полной безопасности, не признавая, однако, этого. В ответ они требуют от нашего правительства предоставить им некие гарантии того, что их не арестуют. В то же время мы не можем выполнить подобное требование с их стороны, поскольку всё это противоречило бы закону

Вице-премьер по реинтеграции Республики Молдова (РМ) Олег Серебрян утверждает, что поправки в Уголовный кодекс республики, принятые не так давно молдавским законодательным органом, более известные как «закон о сепаратизме», вовсе не являются препятствием на пути к поддержанию конструктивных отношений с Приднестровьем. Об этом он заявил в программе на телеканале TV8.Так, в качестве примера Серебрян привёл ситуацию с присутствием делегации с левого берега Днестра на недавнем приёме, устроенном одним из посольств в Кишинёве. Более того, отметил молдавский политический деятель, этот случай – не единственный в своём роде.– считает молдавский дипломат.Вместе с тем, отмечает вице-премьер по вопросам реинтеграции, между Кишинёвом и Тирасполем с августа 2022 года действуют некие договорённости, согласно которым представители администрации непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обязаны известить руководство Молдовы, когда им требуется покинуть страну. Как уточнил он, это связано, главным образом, с тем, что у них нет других возможностей выехать из Молдавии, кроме как через молдавскую столицу.Тем временем спикер парламента РМ Игорь Гросу в очередной раз подчёркивает необходимость укрепления обороноспособности страны, связывая это вновь с пресловутым «вторжением России на Украину». Об этом председатель молдавского законодательного органа заявил на совместной пресс-конференции с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ. В этом контексте как раз таки и возникает вопрос, а против кого обороняться республике, у которой, кстати говоря, в Конституции закреплён нейтралитет?