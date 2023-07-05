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Молдавский вице-премьер: «Закон о сепаратизме вовсе не препятствует поддержанию отношений с Тирасполем»

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Молдавский вице-премьер: «Закон о сепаратизме вовсе не препятствует поддержанию отношений с Тирасполем»

Вице-премьер по реинтеграции Республики Молдова (РМ) Олег Серебрян утверждает, что поправки в Уголовный кодекс республики, принятые не так давно молдавским законодательным органом, более известные как «закон о сепаратизме», вовсе не являются препятствием на пути к поддержанию конструктивных отношений с Приднестровьем. Об этом он заявил в программе на телеканале TV8.


Так, в качестве примера Серебрян привёл ситуацию с присутствием делегации с левого берега Днестра на недавнем приёме, устроенном одним из посольств в Кишинёве. Более того, отметил молдавский политический деятель, этот случай – не единственный в своём роде.

Всё это явно демонстрирует тот факт, что они [представители Тирасполя] чувствуют себя в полной безопасности, не признавая, однако, этого. В ответ они требуют от нашего правительства предоставить им некие гарантии того, что их не арестуют. В то же время мы не можем выполнить подобное требование с их стороны, поскольку всё это противоречило бы закону

– считает молдавский дипломат.

Вместе с тем, отмечает вице-премьер по вопросам реинтеграции, между Кишинёвом и Тирасполем с августа 2022 года действуют некие договорённости, согласно которым представители администрации непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обязаны известить руководство Молдовы, когда им требуется покинуть страну. Как уточнил он, это связано, главным образом, с тем, что у них нет других возможностей выехать из Молдавии, кроме как через молдавскую столицу.

Тем временем спикер парламента РМ Игорь Гросу в очередной раз подчёркивает необходимость укрепления обороноспособности страны, связывая это вновь с пресловутым «вторжением России на Украину». Об этом председатель молдавского законодательного органа заявил на совместной пресс-конференции с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ. В этом контексте как раз таки и возникает вопрос, а против кого обороняться республике, у которой, кстати говоря, в Конституции закреплён нейтралитет?
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3 комментария
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  1. grem
    grem Сегодня, 12:46
    +1
    «Закон о сепаратизме вовсе не препятствует поддержанию отношений с Тирасполем»

    Ну как сказать молдоване ..Там Россия не будет бьольше кокетничать и выражать настороженность..
    Если что "Калибры" полетят молчаливо и со свистом ..
    Генерал Лебедь с вами четко разговаривал в те времена ,но увы ..Обманули Генерала и убили ..Но такие у нас еще есть и не мало !

    И ведь успогоились СРАЗУ !!!! Там склады вооружений ,еще с времен СССР огромные НЗ ..
    Вот это им всем нужно было ..И сейчас опять копошится начали уже укросаксы ..
    Если рванут на Приднестрвье бесы ..Ракетные удары будут массированные и плевать ,точечно или нет . soldier
    Это уже утверждено все и цели скорректированы
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:50
      +1
      Знаем, проходили уже, сначала типа это просто закон, потом запреты на все, на язык, на систему образования, местный госаппарат......... идут по пути Украины подначиваемые Румынией. Кстати Лебедя никто не обманывал, просто политика это грязное дело и двум медведям не жить в одной берлоге.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:09
    0
    В этом контексте как раз таки и возникает вопрос, а против кого обороняться республике, у которой, кстати говоря, в Конституции закреплён нейтралитет?

    А это как раз новый анекдот про молдаван.
    "Судья: - Вы знаете, что вас ожидает за дачу ложных показаний? - Да, мне обещали три штуки баксов!"