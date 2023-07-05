Военное обозрение
Войти Регистрация

Премьер Эстонии назвала членство в НАТО единственной дешёвой и рабочей гарантией безопасности для Украины

13
Премьер Эстонии назвала членство в НАТО единственной дешёвой и рабочей гарантией безопасности для Украины

Вопреки громким заявлениям некоторых западных лидеров, чиновников ЕС и генсека НАТО по поводу небывалого единства всех членов альянса вокруг помощи Украине и в противостоянии с Россией, на самом деле, раскол в военном блоке уже произошел и, скорее всего, будет усиливаться. Речь идет о достаточно неоднородном, а порою и полярном, отношении лидеров стран, входящих в военный блок, к так называемым гарантиям безопасности Киеву, а в особенности по вопросу ускоренного вступления Украины в НАТО.


Наиболее яростно эту идею ожидаемо поддерживают самые русофобские страны, такие как республики Прибалтики, Польша и Великобритания. В то время как страны Западной Европы, разве что за исключением Франции, опасаются принятия в альянс полуразвалившегося государства, да еще ведущего боевые действия с ядерной державой.

Кстати, довольно сдержанную позицию по этому поводу занимают и в Белом доме. Венгерское руководство, продолжая самую независимую среди стран НАТО и ЕС политику, открыто против принятия Украины в альянс до момента окончания военного конфликта. Да и Йенс Столтенберг, продливший свои полномочия главы альянса на новый срок, неоднократно заявлял, что для Киева двери в НАТО будут открыты только при сохранении суверенитета и достижении мира в стране.

Очевидно, что данные противоречия и дискуссии обострятся во время ближайшего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

В очередной раз свою позицию по этому вопросу в беседе с журналистом Financial Times озвучила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая считает членство Украины в НАТО не только единственной рабочей, но и самой дешевой гарантией безопасности.

Единственная гарантия безопасности, которая действительно будет работать и обойдется дешевле, чем что-либо еще, — это членство в НАТО

— уверена Каллас.

По ее мнению, поддерживаемая некоторыми умеренными членами НАТО идея о гарантиях «вечной» финансовой и военной помощи Киеву недостаточна, чтобы обеспечить Украине полную безопасность. Более того, не унимается Каллас, в альянс следует принять вообще все государства, которые этого хотят. К слову, в свое время не только Российская Федерация, но и СССР вели переговоры о вступлении в НАТО, но тогда этот процесс по инициативе Запада, что называется, был спущен на тормозах. Впрочем, знание даже новейшей истории не очень свойственно большинству западных политиков.

По сути, эстонский премьер призывает НАТО вступить в прямое военное противостояние с Россией ради «защиты» Украины. Видимо, плохо понимая, что случись такое, одними из первых, кто получит ответный удар от российской армии, станут как раз прибалты.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:55
    -3
    Пусть лучше Россию принимают в НАТО, нам нужны железные гарантии, а не как в 90-х на словах, о не расширении НАТО на восток.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 11:58
      0
      Что-то премьер Эстонии запоздал. Все уже высказались об Украине в нате. Даже латыши, не говоря уже о более весомых членах блока, её там не хотят. А до Кая Калласа ещё не дошло.
      Эстонец - одним словом.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:01
        +1
        Цитата: Anarchist
        Эстонец - одним словом.

        Ее папа Сийм Каллас эстанец, а Кая его дочь.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:00
      +1
      НАТО надо распустить, а не расширять, а прибалтийским горлопанам, исполняющим роль шпаны подзаборной, давно пора заткнуть "фонтан" от греха подальше. angry
  2. Комментарий был удален.
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 12:04
    +1
    Вот же коза дурная! Повоевать не терпится?
  4. Седов
    Седов Сегодня, 12:06
    +1
    Премьер Эстонии назвала членство в НАТО единственной дешёвой и рабочей гарантией безопасности для Украины
    Кайя стала сильно хуже выглядеть после начала дружбы с Владимиром Зеленским. На фото - она теперь седовласый мужчина в очках. Вот, что делают с людьми "дороги" в НАТО..
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:08
    0
    обойдется дешевле, чем что-либо еще

    скупой платит дважды... или ещё поболее... yes
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:11
    0
    Кто то очень не внимательно читал заявление нашего Президента от 24 февраля 2022г.Там ни слова об ядерном оружии,только предупреждение для США.Если наше СЯС и так находятся в повышенной боевой готовности.Они только говорят ,что не видят наши приготовления к ядерному удару.Всё они видят,только ссут сказать ,что удар будет нанесён сразу если они попытаются это сделать первыми.Они видят самолётный отряд на котором летает Президент России из космоса.Мы этим и пользуемся ,мы знаем что вы это знаете.Так получи фашист гранату во Франции.Но это не мы ,это вы сами.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:05
      0
      Цитата: tralflot1832
      Кто то очень не внимательно читал заявление нашего Президента от 24 февраля 2022г.
      Как они могут внимательно читать заявление нашего Президента, если они свой собственный Устав НАТО, ту самую 5-ю статью, не читали? Вступили не знамо куда и радуются, как идиёт прянику.
      О каких гарантиях эта тормозуха говорит для Украины, если для них самих никаких гарантий нет? 5-я статья прямо и честно говорит о ВОЗМОЖНОСТИ оказать любую помощь, включая военную, а не о ГАРАНТИИ или ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ оказания этой помощи.
      Щас прям, сочинят американцы что-то такое, что обяжет их впрягаться за какую-то Трибалтику или Польшу... Ага...

      К сожалению для них, убогих, всю цену этой 5-й статьи, которую они не читали и на которую они молятся, может показать только наш удар по Трибалтике или Польше. Иначе не поверят, пока сами не увидят, как американцы "кинутся" их защищать. На CNN. И ещё пятнадцатью пакетами санкций против России.

      Есть же, блин, онлайн-переводчики! Хоть бы с ними это дерево Устав НАТО почитало, если английский только в эстонском транслите освоила.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:12
    +2
    Еще три правительства в изгнании? Случись заваруха с натой - эти будут зачищаться по земле в первую очередь, Калининград дороже. А если серьезно, то такую интригу нагнали на этот саммит наты, у одного истерика, другим по фиг, третьим это на фиг не нужно.... (слова фиг можно заменять по предпочтениям).
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:50
    0
    Премьер Эстонии назвала членство в НАТО единственной дешёвой и рабочей гарантией безопасности для Украины
    Премьер Эстонии знает о чем говорит. Сами вступали по дешевке и с ходу. В этом случае главное на Россию громко лаять.
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:51
    0
    идея о гарантиях «вечной» финансовой и военной помощи Киеву недостаточна, чтобы обеспечить Украине полную безопасность.

    Скажи мадам проще - "берём Украину на полное содержание и на все времена".
    Только вопрос - "а потяните ли вы, этот воз без колёс".
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:07
      0
      Она то возьмет, но только не ей тащить. К примеру, в Эстонии в армии нет танков, от слова совсем, да и в стране чего только нет......