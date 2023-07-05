Премьер Эстонии назвала членство в НАТО единственной дешёвой и рабочей гарантией безопасности для Украины

Единственная гарантия безопасности, которая действительно будет работать и обойдется дешевле, чем что-либо еще, — это членство в НАТО

Вопреки громким заявлениям некоторых западных лидеров, чиновников ЕС и генсека НАТО по поводу небывалого единства всех членов альянса вокруг помощи Украине и в противостоянии с Россией, на самом деле, раскол в военном блоке уже произошел и, скорее всего, будет усиливаться. Речь идет о достаточно неоднородном, а порою и полярном, отношении лидеров стран, входящих в военный блок, к так называемым гарантиям безопасности Киеву, а в особенности по вопросу ускоренного вступления Украины в НАТО.Наиболее яростно эту идею ожидаемо поддерживают самые русофобские страны, такие как республики Прибалтики, Польша и Великобритания. В то время как страны Западной Европы, разве что за исключением Франции, опасаются принятия в альянс полуразвалившегося государства, да еще ведущего боевые действия с ядерной державой.Кстати, довольно сдержанную позицию по этому поводу занимают и в Белом доме. Венгерское руководство, продолжая самую независимую среди стран НАТО и ЕС политику, открыто против принятия Украины в альянс до момента окончания военного конфликта. Да и Йенс Столтенберг, продливший свои полномочия главы альянса на новый срок, неоднократно заявлял, что для Киева двери в НАТО будут открыты только при сохранении суверенитета и достижении мира в стране.Очевидно, что данные противоречия и дискуссии обострятся во время ближайшего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.В очередной раз свою позицию по этому вопросу в беседе с журналистом Financial Times озвучила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая считает членство Украины в НАТО не только единственной рабочей, но и самой дешевой гарантией безопасности.— уверена Каллас.По ее мнению, поддерживаемая некоторыми умеренными членами НАТО идея о гарантиях «вечной» финансовой и военной помощи Киеву недостаточна, чтобы обеспечить Украине полную безопасность. Более того, не унимается Каллас, в альянс следует принять вообще все государства, которые этого хотят. К слову, в свое время не только Российская Федерация, но и СССР вели переговоры о вступлении в НАТО, но тогда этот процесс по инициативе Запада, что называется, был спущен на тормозах. Впрочем, знание даже новейшей истории не очень свойственно большинству западных политиков.По сути, эстонский премьер призывает НАТО вступить в прямое военное противостояние с Россией ради «защиты» Украины. Видимо, плохо понимая, что случись такое, одними из первых, кто получит ответный удар от российской армии, станут как раз прибалты.