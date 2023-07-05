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Американский эксперт: У России нет причин взрывать АЭС, это может сделать Украина с согласия США

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Американский эксперт: У России нет причин взрывать АЭС, это может сделать Украина с согласия США

С самого начала российской военной спецоперации на Украине, когда Запорожская АЭС оказалась под контролем российских сил, в Киеве заявляют о готовящихся якобы Москвой провокациях на ней.


Вот и сейчас из Киева звучат обвинения в адрес России о якобы готовящемся на АЭС взрыве. В частности, ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Однако всё меньше людей на Западе верят официальным заявлениям нынешних властей Украины. Так, по словам американского политического обозревателя Бенни Джонсона, Москве нет смысла взрывать Запорожскую АЭС, которая находится под её контролем. А вот Киеву как раз таки выгодно подобное развитие событий. Украина может организовать взрыв атомной станции для усиления конфликта «до полномасштабного объявления войны и втягивания иностранных сил», отметил Джонсон.

Мнение о вероятном подрыве Украиной АЭС в Запорожье после неудачного контрнаступления разделяет и другой американский эксперт Клинт Рассел. При этом он отмечает, что это будет сделано с согласия США.

Для России нет никакой причины уничтожать ЗАЭС. Но в правительстве США есть люди, считающие, что только так они смогут поставить Путина на место

- отметил Рассел.
Использованы фотографии:
Официальный сайт ООН
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9 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 12:16
    +4
    Для России нет никакой причины уничтожать ЗАЭС. Но в правительстве США есть люди, считающие, что только так они смогут поставить Путина на место

    Откровенно так и цинично об этом говорят ,типо как в Африке базу базу боевиков взорвать ..
    Мы вам Ийхелустоун подорвем ,одной ракетой сверхзвуком сразу И забурлит у вас там ,ну и у нас конечно А что делать ?
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 12:43
      0
      Вы меня немного опередили. hi . Насколько отразится на нас еще вопрос. Но у Зели источник попрошайства канет в небытие. Освободится территория для потомков древних укров.
    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 13:31
      0
      Намерениния Киева (Вашингтона) взорвать ЗАЭС весьма серьёзны!
      Вашингтону в Украине - как и везде американцам и странам НАТО - в принципе вообще нужна только именно территория - без тамошнего коренного украинского населения вообще!

      Однако при этом нужно учитывать и ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ сионистский аспект. А именно.

      С одной стороны. Не надо забывать при этом и о существовании проектов неоконов в госдепе США о создании в Украине т.н. "51-ого штата США" в составе "Американских Соединённых штатов Европы", куда - согласно Вашингтонскому проекту - должны войти Польша, страны Балтии, Словакия, Чехия, Вернгрия, Румыния (+ Р.Молдова), Болгария - всё от "можа до можа". И надо полагать и сама Германия.

      А с другой сторонв. Также у евреев-сионистов существует и свой собственный глобалистский проект о создании в Украине т.н. "Небесного Иерусалима" (Израиль-2), куда , согласно украино-израильскому иудейско-сионистскому проекту (тоже под патронажем банкиров-сионистов ФРС США) должны войти те же спорные территории: 5 областей Новороссии + Крым!
      В этом смсле радиоактивное заражение ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ территории будущего Израиля-2 израильтянам в принципе не выгоден.

      ИТОГО. Таким образом, израильским евреям в принципе невыгодно радиоактивное заражение территории Украины от подрыва ЗАЭС. А о России я даже и не говорю !!!

      Вот поэтому евреи Израиля и евреи США и будут подковёрно между собою "договариваться" в Вашингтоне о шантаже в отношении России русофобским евро-нацистским Киевым в лице проамериканских этнических евреев-нацистов: Зеленского, Шмыгаля, Резникова и др. - о подрыве или не о подрыве ЗАЭС.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:24
    0
    Однако всё меньше людей на Западе верят официальным заявлениям нынешних властей Украины.
    . Верят/не верят... пофиг. Гейропейские, во главе с наглам и, будут верещать в унисом, что виноваты русские. Полосатики... те дистанцируются, оставят все на откуп гейропейцев.
    Остальная, т. н. мировая общественность, кто куда, кто за кем, заранее посчитать можно очень примерно.
    В общем... когда состоится, тогда и узнаем.
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:26
    +2
    Причина у Украины одна, если они не могут захватить землю, то могут сделать так чтобы она и России не досталась. США далеко, а вот Европа ближе для того чтобы свою дозу радиации получить.
    1. Комментарий был удален.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:57
    +1
    А что, кто-то кроме окраины в этом сомневается? Как и с Каховской ГЭС. Быстро все умолкли утырки.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:02
    0
    Для России нет никакой причины уничтожать ЗАЭС. Но в правительстве США есть люди, считающие, что только так они смогут поставить Путина на место
    Ну спасибо за то, что в России известно каждому здравомыслящему. А вот, что решать с зарвавшимся Западом?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:32
    0
    Для России нет никакой причины уничтожать ЗАЭС.
    Либо действительно в последний раз предупреждают Киев от критического шага, либо наоборот подталкивают
    Но в правительстве США есть люди, считающие, что только так они смогут поставить Путина на место
    А как это аукнется "поставители" не подумали?
  7. Комментарий был удален.
  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 13:38
    0
    Любопытнейшая тема, достойная отдельной работы!

    Ещё Ницше подметил, что люди сходят с ума редко, а народы в целом похожи на слабоумных...

    Украинцы значит, убеждены, что Россия готовит провокацию такую же, как Гитлер с поджогом Рейхстага......

    Чем они отличаются от нашей публики, которая верит, что Шойгу бомбил вагнеровцев? И верила, что Ельцин спасает Россию от эксплуатации жадными республиками СССР.

    Немцам тоже не хватило ума понять простую вещь : провокации делаются, именно тогда, когда последствия их под контролем точно..... . И они поверили в поджёг Рейхстага коммунистами...

    Предполагаю, что стадо всегда умнее быка, но почему у людей все наоборот?