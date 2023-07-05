Для России нет никакой причины уничтожать ЗАЭС. Но в правительстве США есть люди, считающие, что только так они смогут поставить Путина на место

С самого начала российской военной спецоперации на Украине, когда Запорожская АЭС оказалась под контролем российских сил, в Киеве заявляют о готовящихся якобы Москвой провокациях на ней.Вот и сейчас из Киева звучат обвинения в адрес России о якобы готовящемся на АЭС взрыве. В частности, ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.Однако всё меньше людей на Западе верят официальным заявлениям нынешних властей Украины. Так, по словам американского политического обозревателя Бенни Джонсона, Москве нет смысла взрывать Запорожскую АЭС, которая находится под её контролем. А вот Киеву как раз таки выгодно подобное развитие событий. Украина может организовать взрыв атомной станции для усиления конфликта «до полномасштабного объявления войны и втягивания иностранных сил», отметил Джонсон.Мнение о вероятном подрыве Украиной АЭС в Запорожье после неудачного контрнаступления разделяет и другой американский эксперт Клинт Рассел. При этом он отмечает, что это будет сделано с согласия США.- отметил Рассел.