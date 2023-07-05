Российский военкор сообщил о якобы оставлении нашими войсками Клещеевки на южном флаге Артёмовска, военнослужащие опровергают

Мы оставили Клещеевку. Это под Бахмутом. Надо проверять, опровергнут - буду рад. Если все так, это плохо. Бахмут под огневым контролем ВСУ. Ни слова дурного не могу сказать про наших ребят, которые отошли. По моим данным это опять снарядная диета. Рад буду ошибаться

Клещеевка под нашим контролем, никто нас не выбивал, ликвидируем противника

В районе Клещеевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах

Российские войска оставили Клещевку под Бахмутом и отошли на запасные позиции. Об этом в своем ТГ-канале сообщает военкор Александр Сладков. Официального подтверждения данной информации нет.Подразделения российской армии, удерживающие Клещеевку на южном фланге Бахмута, якобы оставили село и отошли. По словам Сладкова, причиной стало отсутствие снарядов, при этом он подчеркнул, что к самим российским бойцам претензий быть не может. В то же время он не уверен, что информация об оставлении Клещеевки верна на 100%.- пишет Сладков.Между тем, ТГ-канал 4-ой бригады 2-го армейского корпуса сообщает, что информация военкора Сладкова об оставлении Клещеевки не соответствует действительности. "Опровергаем", пишут бойцы.- сообщает ТГ-канал "Архангел спецназа Z".Украинский Генштаб также не подтверждает взятие Клещеевки под свой контроль, хотя упоминает название села в сводке утверждая, что на южном фланге ВСУ удалось продвинуться и закрепиться на новых рубежах. По словам официального представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, под Бахмутом идут ожесточенные бои, некоторые опорные пункты несколько раз переходят из рук в руки. Он подчеркнул, что в районе Клещеевки украинские войска имеют "частичный успех", но российские войска оказывают "мощное сопротивление".- добавил спикер Генштаба.