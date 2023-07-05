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Российский военкор сообщил о якобы оставлении нашими войсками Клещеевки на южном флаге Артёмовска, военнослужащие опровергают

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Российский военкор сообщил о якобы оставлении нашими войсками Клещеевки на южном флаге Артёмовска, военнослужащие опровергают

Российские войска оставили Клещевку под Бахмутом и отошли на запасные позиции. Об этом в своем ТГ-канале сообщает военкор Александр Сладков. Официального подтверждения данной информации нет.


Подразделения российской армии, удерживающие Клещеевку на южном фланге Бахмута, якобы оставили село и отошли. По словам Сладкова, причиной стало отсутствие снарядов, при этом он подчеркнул, что к самим российским бойцам претензий быть не может. В то же время он не уверен, что информация об оставлении Клещеевки верна на 100%.

Мы оставили Клещеевку. Это под Бахмутом. Надо проверять, опровергнут - буду рад. Если все так, это плохо. Бахмут под огневым контролем ВСУ. Ни слова дурного не могу сказать про наших ребят, которые отошли. По моим данным это опять снарядная диета. Рад буду ошибаться

- пишет Сладков.

Между тем, ТГ-канал 4-ой бригады 2-го армейского корпуса сообщает, что информация военкора Сладкова об оставлении Клещеевки не соответствует действительности. "Опровергаем", пишут бойцы.

Клещеевка под нашим контролем, никто нас не выбивал, ликвидируем противника

- сообщает ТГ-канал "Архангел спецназа Z".

Украинский Генштаб также не подтверждает взятие Клещеевки под свой контроль, хотя упоминает название села в сводке утверждая, что на южном фланге ВСУ удалось продвинуться и закрепиться на новых рубежах. По словам официального представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, под Бахмутом идут ожесточенные бои, некоторые опорные пункты несколько раз переходят из рук в руки. Он подчеркнул, что в районе Клещеевки украинские войска имеют "частичный успех", но российские войска оказывают "мощное сопротивление".

В районе Клещеевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах

- добавил спикер Генштаба.
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39 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Aлеkc
      Aлеkc Сегодня, 12:12
      +10
      Его эпитеты уже никому не интересны
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 12:14
        0
        Sic transit gloria mundi как говорят в Москве.
      2. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:15
        -7
        Цитата: Aлеkc
        Его эпитеты уже никому не интересны

        У него в Артёмовске много народа погибло на штурме, а теперь подходы возможно сдают.
      3. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 13:06
        +1
        Украинские военкоры в недоумении. По их словам у ВСУ нет никакой информации о взятии Клещеевки.
        1. lis-ik
          lis-ik Сегодня, 13:35
          0
          На телеге сообщают,что сдали не саму Клещеевку,а высоту рядо,что важнее.
    2. Трус
      Трус Сегодня, 12:15
      +2
      А если не подтвердится, от вас будут комментарий, точнее эпитеты в адрес Сладкова?
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:22
        0
        Цитата: Трус
        А если не подтвердится, от вас будут комментарий, точнее эпитеты в адрес Сладкова?

        Думаю у всех будут, зачем делать заявления если информация не проверена? Но так как он крутится на передовой, то вероятность того что он не в курсе достаточно мала.
        1. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:42
          0
          Цитата: Лт. запаса ВВС
          Но так как он крутится на передовой, то вероятность того что он не в курсе достаточно мала.

          Эта пропитая рожа делает деньги на рекламе, которую он сразу задвинул после новости. Его фейк опровергает бывшая 4 бригада НМ ЛНР. Забавно, что он разгоняет пригожинскую тему про снарядную диету являясь бывшим колумнистом пригожинской РИА ФАН.

          Опровержение от военкоров на местах
          https://t.me/z4lpr/571
          https://t.me/rusich_army/9762
          https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/27163
          https://t.me/stringer_donetsk/7908
          https://t.me/RVvoenkor/48719
          1. Aлеkc
            Aлеkc Сегодня, 12:49
            0
            да почти все военкоры у нас распространители ЛГБТ-финок
      2. Aлеkc
        Aлеkc Сегодня, 12:37
        +1
        А почему бы и нет, раз это так важно для вас. Писать тут - не мешки ворочать, с меня не убудет. Да можно прямо сейчас написать, что Сладков - тот ещё тип, если ограничиваться цензурой.
        З.ы. Но не думаю. что Пригожин сейчас что-то скажет. Время декламаций на всю страну он благополучно "упустил".
    3. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 12:16
      +2
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Интересен комментарий Пригожина, точнее эпитеты, если информация подтвердится.

      Пригожин получил новое назначение и ему не до Бахмута ... Пистолет то, наградной от Шойгу ему вернули, он взял.. а уж как он Шойгу то "требовал" !!!
  2. Robin Robinson
    Robin Robinson Сегодня, 12:14
    +4
    Ну и кому верить? Бойцам которые на месте событий или очередному ВОЕНКОРУ которые любой бред у себя запостят лишь бы прибавить себе немного популярности.
    1. Buchenland
      Buchenland Сегодня, 12:15
      +2
      Путин же сказал, что верить можно только ему.
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 12:16
      +3
      Цитата: Robin Robinson
      Ну и кому верить? Бойцам которые на месте событий или очередному ВОЕНКОРУ которые любой бред у себя запостят лишь бы прибавить себе немного популярности.

    3. spirit
      spirit Сегодня, 12:17
      +7
      По моим данным

      Прошлый раз этот "эксперт"много что освещал) а потом оправдывался что он вообще 2 недели сидел на карантине перед встречей с его высокопреосвященством и ничего не знает.А недавно он выдал что Укропы собираются сдавать Харьков.Провидец от бога,Ванга отдыхает hi
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 12:24
        +3
        Да уж, странная работа у военкоров: находиться в войсках, но публиковать информацию непонятного происхождения...
    4. Виктор29
      Виктор29 Сегодня, 12:36
      -3
      В наше время верить можно Шарию wink , он тоже "подтверждает" что "Клещеевка всё".
      Вроде бы Клещеевка - пока-пока(тут у Толи русский значёк), привет-привет(а тут украинский)
      Бахмут под огневым контролем ВСУ.
      А вагнеров-то уже нет...

      Так что судя по нему это уже "2й источник", правда он не военкор, но Российских военкоров он теперь всегда ругает, особенно Пололяку.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 12:15
    +1
    Минимум три источника, только после этого. Пока все ссылаются на Сладкова
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 12:26
      +5
      Минимум три источника, только после этого. Пока все ссылаются на Сладкова

      Ну так это так и работает. Один ради хайпа написал, (что стоило подождать, перепроверить).
      Другие, желая свою долю хайпа и боясь опоздать зарепостили.
      Правда уже особо никого не интересует, опровержение вообще мало кто прочтет, а деза останется в памяти, в особенности про снаряды и родится мем. В Великую Отечественную за такое расстреливали , иногда на месте по приказу от 19.10.41
      1. Аркадий007
        Аркадий007 Сегодня, 12:54
        -1
        Вы знаете что-то про Сладкова лично?
  4. Романенко
    Романенко Сегодня, 12:15
    +1
    Сладков вроде как к пустой болтовне не склонен, наверное не смог попасть в Клещеевку, чтобы убедиться в достоверности информации.
    Война, что поделаешь, все что угодно может быть.
    Подождем когда доберется и уже своими глазами все посмотрит.
  5. Световит
    Световит Сегодня, 12:16
    +8
    Надо проверять, опровергнут - буду рад.
    Уже опровергли, и бойцы с мест, и даже укропы. Может сначала лучше проверять, а потом публиковать.
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:16
    +4
    Не надо торопиться, скоро всё будет ясно, и кто врет и почему, только выводов не последует.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 12:19
      +8
      Не надо торопиться,

      А тут уже некуда торопиться.
      Если человек сам признался что не уверен что написал правду, значит он хайпожор и балабол.
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:16
    +7
    В то же время он не уверен, что информация об оставлении Клещеевки верна на 100%.

    Но на вентилятор бросил смачно.
  8. bk316
    bk316 Сегодня, 12:18
    +7
    В то же время он не уверен, что информация об оставлении Клещеевки верна на 100%.

    А зачем пишешь если не уверен?
    Ну так хайп наше все.....
    1. Robin Robinson
      Robin Robinson Сегодня, 12:49
      +1
      Да сколько раз уже было так что наши военкоры сами разгоняют панику из за хайпа, сами украинцы говорили что иногда россияне сами делают работу за ципсо и даже лучше, нет бы полностью проверить инфу но место этого буду вам рассказыаать что ВОЗМОЖНО Клещеевка потеряна, и то не факт и то я не уверен но все равно пост я сделаю Л-логика.
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:19
    0
    как утомили эти военкоры со своим языком без костей
  10. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 12:22
    +1
    Туман войны.конечно. Но на вчерашний день Клещеевка была нашей. Противник там 4 день атакует,БПЛА у них много, по личному составу перевес,но наши держаться.
  11. Эмиль
    Эмиль Сегодня, 12:24
    +1
    Сколько можно этот воен-курятник пиарить и цитировать …
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 12:49
      -2
      Сколько можно этот воен-курятник пиарить

      да вообще, задолбали уже, нам бы сводки мистера К. услышать, да путёвочку подыскать в турцию, лето, все по плану! (прошу не обижаться на сарказм!)
  12. Ратник_II_разряда
    Ратник_II_разряда Сегодня, 12:29
    0
    От Юрия Подоляки:
    Сегодня утром пришло сообщение о сдаче нашими частями Клещеевки. Вернее, даже не самого села, а важной стратегической высоты западнее его, что далее делает бессмысленным удержание всей этой территории до р. Бахмутовки, за которую наши части и откатились.

    Успех ВСУ в Клещеевке, особенно если им еще удастся сбить наши части с позиций северо-западнее города, позволяет противнику начать операцию по взятию недавно освобожденного Артемовска — который на сегодня (в связи с проблемами с контрнаступом на южном фронте) выглядит для противника самым досягаемым призом летней кампании.

    П.С. Зная, как наше командование не любит контактных оборонительных боев в городах (это потери, а «вагнеров» сейчас под рукой нет), я совершенно не исключаю варианта, что в случае проблем и на северо-западе от города, мы его не сдадим без боя. Как минимум до реки.

    ПП.С. Если до ночи наши этот район не отобьют, то вернуть его в обозримой перспективе будет уже невозможно.


    Источник: https://podolyaka.ru/yuriy-podolyaka-sdacha-klescheevki-vazhnyy-uspeh-vsu-otkryvayuschiy-im-put-na-artemovsk-bahmut/
  13. km-21
    km-21 Сегодня, 12:35
    -2
    Как бы то ни было, но в реальности Россия столкнулась не с ВСУ, а с США и НАТО. Ресурсы наших противников несоизмеримо больше наших, поэтому исход всей военной кампании в нашу пользу далеко не очевиден. Спасти Россию могут только два обстоятельства. Первое - повышение уровня боевых действий до самой убедительной угрозы применения ЯО по странам НАТО (вплоть до нанесения демонстративного предупредительного ядерного удара по Польше и/или Румынии). Второе - создание мощной антиамериканской коалиции, способной совместными согласованными действиями противостоять американской экспансии.
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:46
    0
    По словам Сладкова, причиной стало отсутствие снарядов, при этом он подчеркнул, что к самим российским бойцам претензий быть не может. В то же время он не уверен, что информация об оставлении Клещеевки верна на 100%.

    Он не уверен. Так какого * (далее следуют непереводимая игра слов) он пишет. И без него в сети, на TV и других СМИ полно всякого фекилий.
    Его, рогозина, подоляку и еще нескольких наиболее одиозных писак надо выслать с территории СВО и запретить публиковать их опусы.
  15. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 12:48
    0
    Получается правду говорить нельзя, надо только хорошее.
    А когда освобождать пойдем обратно про что писать будут?
    Понятно что в ГШ всё по плану.
  16. monetam
    monetam Сегодня, 12:57
    +1
    Сладков- вообще то образец, почти идеальный, того каким военный корреспондент не должен быть. Разуверился в нем еще в те времена, когда он начал разгонять дезинформацию о якобы существовавшем " заявлении приморских десантников из-под Угледара".
  17. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:58
    +3
    сообщает военкор Александр Сладков
    Некоторые военкоры явно зазвездились и им очень хочется преподнести публики свое "горяченькое" и побыстрее. А когда не подтверждается - но, что же извините, ошибся.
  18. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:04
    0
    Не претендую на оригинальность, но может ципота это изладила под Слакова, а он и не в курсе, а народ бурлит. Залужа с будашей как-то же общаются с народом через инет....
  19. duschman80-81
    duschman80-81 Сегодня, 13:33
    0
    Вообще-то всех военкоров надо пропустить через сито отбора на освещение СВО. Часть из них приносит вред или недостоверностью,или паникерством,или раскрытием чего не надо.