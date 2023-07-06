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Южнокорейские эксперты: спутник Северной Кореи не имел «военной ценности»

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Южнокорейские эксперты: спутник Северной Кореи не имел «военной ценности»

Южнокорейские военные заявили, что они извлекли обломки северокорейского спутника-шпиона, который в мае упал в море после неудачного запуска. После исследования объекта они обнаружили, что он не имеет значимого военного применения в качестве разведывательного комического аппарата.


В прошлом месяце военные Южной Кореи также нашли части ракеты, использовавшейся при неудавшемся запуске. Ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море вскоре после взлета.

Позднее выяснилось, что обломки космической техники КНДР изучали и американцы.

После подробного анализа основных частей северокорейской космической ракеты-носителя и спутника, южнокорейские и американские эксперты пришли к выводу, что они вообще не имели никакой военной ценности в качестве разведывательного спутника

— говорится в заявлении южнокорейских военных.

Кроме этого, Сеул официально заявил, что в среду 5 июля завершены поисковые работы, которые начались сразу после приводнения обломков у западного побережья Южной Кореи 31 мая. В этих работах участвовали самолеты, военно-морские силы и водолазы.

Первоначальная оценка показала, что разведывательные возможности оборудования были плохими с точки зрения разрешения и отслеживания целей. Об этом заявил Ли Чун Гын, эксперт Южнокорейского института научно-технической политики.

Ян Ук, научный сотрудник Института политических исследований Асан в Сеуле, также сказал:

Разрешение оптического устройства, установленного на спутнике, не подходит для использования в военных целях.

Военные Южной Кореи отследили запуск космического корабля и через несколько часов после запуска обнаружили большой цилиндрический обломок в воде, после чего объект опустился на морское дно.

В прошлом месяце Северная Корея сделала редкое откровенное публичное признание неудачного запуска, заявив, что это был «самый серьезный провал», но пообещав вскоре добиться успеха в своих орбитальных запусках.

Пхеньян, обладающий ядерным оружием, осуществляет программу запуска спутников с 1990-х годов. В столице КНДР заявили, что запустят свой первый разведывательный спутник для усиления наблюдения за военной деятельностью США.

Запуск 31 мая был осужден Южной Кореей, Японией и Западом как якобы нарушение международного права и резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих использование технологий баллистических ракет Северной Кореей.

Пхеньян, в свою очередь, отвергает такую критику как нарушение его суверенного права на самооборону и освоение космоса.
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4 комментария
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  1. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 10:10
    +1
    Спутник которий не вьишел на орбиту не имеет военной ценности - спасибо за информацию.
    Разрешение оптического устройства, установленного на спутнике, не подходит для использования в военных целях.

    А кто устанавливает на первом пуске новой ракете и на первом спутнике своего лучшего оптического устройства?
    В прошлом месяце Северная Корея сделала редкое откровенное публичное признание неудачного запуска,

    Всегда обьявляли когда запуск неудачний. К примеру в апреле 2012. Неудачний запуск спутника нельзя спрятат.
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 10:13
    0
    что разведывательные возможности оборудования были плохими с точки зрения разрешения и отслеживания целей
    Я в этой связи напомнил бы Южной Корее, что Украина разведданные получает напрямую с американских спутников. Своих разведывательных спутников у неё нет.

    А у нас есть.
    И пусть южнокорейцы подумают, откуда, в случае чего, Кимы могли бы получать целеуказание.

    Во как оно, оказывается, в мире всё взаимосвязано...
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:17
    0
    Неудачи при создании и испытаниях новой техники - дело житейское.
    "Дорогу осилит идущий". Успехов, товарищ Ын!
  4. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 10:19
    0
    Оценка даты, когда северокорейцы получили RD 250.
    Давайте посмотрим на Hwasong 13, который появился в 2012 году и последний раз летал в октябре 2015 года на слегка модифицированной модели.
    Насколько мне известно, эта модель, которая, вероятно, является немного поддельной, никогда не летала и не была предметом статического огня. Двигатели первой ступени представляют собой дублет 4D10 от R27K (около 25 т на каждый двигатель).
    В сентябре 2016 года в присутствии КДЖУ был произведен статический выстрел из половины РД 250.
    Я прихожу к выводу, что, скорее всего, в 2015 году у северокорейцев не было РД250, в той мере, в какой ракета, показанная в то время, была модифицированной версией чего-то, что не было доказательством концепции.... и что использование РД 250, вероятно, не предусматривалось в краткосрочной перспективе.
    Вопрос: что северокорейцы получили в то время обратно?
    1) Полные двигатели? Нет, восстановление современного ракетного двигателя не дает никакого представления о металлургии или даже о допусках на вибрацию.... и не дает легкого доступа к методам производства.
    2) Полные планы с указанием металлургии? Возможно, и даже скорее всего, но у кого были эти чертежи? Априори, планы принадлежали "Днепру", который во время евромайдана не был пророссийским.
    3) Мужчины? Маловероятно, потому что с Россией все понятно, а вот ЦДН и его жесткий режим... на это надо ставить свою жизнь. Более того, кроме главных инженеров, никто не имеет общего представления обо всем этом...
    Таким образом, дата передачи планов должна быть между 2014-2016 годами после Евромайдана. Вопрос без ответа: что вы получите взамен?