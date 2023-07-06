Южнокорейские эксперты: спутник Северной Кореи не имел «военной ценности»

После подробного анализа основных частей северокорейской космической ракеты-носителя и спутника, южнокорейские и американские эксперты пришли к выводу, что они вообще не имели никакой военной ценности в качестве разведывательного спутника

Разрешение оптического устройства, установленного на спутнике, не подходит для использования в военных целях.