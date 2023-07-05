Минобороны утверждает, что Болгария не отказалась от [предоставления ВСУ] помощи, а, скорее, еще не достигла соглашения с американцами

После начала проведения СВО перед западными кураторами киевского режима остро встал вопрос укрепления ПВО незалежной. ЗРК С-300, наиболее мощная зенитная система из имевшихся в Европе советских систем, находилась на вооружении только трех стран – Словакии, Болгарии и Греции.Братислава, не задумываясь, поставила свой единственный дивизион С-300 незалежной и теперь вынуждена признать, что практически полностью утратила возможности ПВО. Афины сразу отказались передавать С-300 ВСУ, заявив о необходимости защиты собственного воздушного пространства ввиду имеющихся на границе угроз. Примеру Греции последовала и София, обладающая, по данным IISS, 8 ПУ С-300ПМУ (две батареи) и 12 С-200.Однако в последние дни в болгарской прессе были обнародованы подробности переговоров властей страны с американскими представителями по поводу С-300. Судя по накалу страстей, решение этого вопроса не за горами.Как указывается в издании Bulgarian Military, в декабре 2022 года Болгарию посетила делегация США, которая предложила Софии передать киевскому режиму свои ЗРК С-200 и С-300. Однако президент Румен Радев и глава военного ведомства Димитар Стоянов выступили против этого, опасаясь ослабления собственной ПВО.Как отмечается, за передачу ВСУ советских систем Вашингтон предлагал всего $200 млн военной помощи. Со своей стороны отметим, что С-200/300 полноценно мог бы заменить лишь ЗРК Patriot. Однако один комплекс этой системы обходится в $450-500 млн, не говоря уже о стоимости дивизиона. Поэтому выделяющейся Вашингтоном компенсации явно недостаточно для адекватной замены. С учетом этого становится ясным отказ властей от передачи советских ЗРК Киеву и попытки выторговать у США более лучшие условия сделки.- говорится в издании.Однако, тот факт, что в Болгарии началась шумиха вокруг этого вопроса, означает серьезное давление, оказываемое на власти страны. В этих условиях следует в скором времени ожидать передачи советских ЗРК незалежной.