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Болгария торгуется с США по поводу передачи С-300 Украине

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Болгария торгуется с США по поводу передачи С-300 Украине

После начала проведения СВО перед западными кураторами киевского режима остро встал вопрос укрепления ПВО незалежной. ЗРК С-300, наиболее мощная зенитная система из имевшихся в Европе советских систем, находилась на вооружении только трех стран – Словакии, Болгарии и Греции.


Братислава, не задумываясь, поставила свой единственный дивизион С-300 незалежной и теперь вынуждена признать, что практически полностью утратила возможности ПВО. Афины сразу отказались передавать С-300 ВСУ, заявив о необходимости защиты собственного воздушного пространства ввиду имеющихся на границе угроз. Примеру Греции последовала и София, обладающая, по данным IISS, 8 ПУ С-300ПМУ (две батареи) и 12 С-200.

Однако в последние дни в болгарской прессе были обнародованы подробности переговоров властей страны с американскими представителями по поводу С-300. Судя по накалу страстей, решение этого вопроса не за горами.

Как указывается в издании Bulgarian Military, в декабре 2022 года Болгарию посетила делегация США, которая предложила Софии передать киевскому режиму свои ЗРК С-200 и С-300. Однако президент Румен Радев и глава военного ведомства Димитар Стоянов выступили против этого, опасаясь ослабления собственной ПВО.

Как отмечается, за передачу ВСУ советских систем Вашингтон предлагал всего $200 млн военной помощи. Со своей стороны отметим, что С-200/300 полноценно мог бы заменить лишь ЗРК Patriot. Однако один комплекс этой системы обходится в $450-500 млн, не говоря уже о стоимости дивизиона. Поэтому выделяющейся Вашингтоном компенсации явно недостаточно для адекватной замены. С учетом этого становится ясным отказ властей от передачи советских ЗРК Киеву и попытки выторговать у США более лучшие условия сделки.

Минобороны утверждает, что Болгария не отказалась от [предоставления ВСУ] помощи, а, скорее, еще не достигла соглашения с американцами

- говорится в издании.

Однако, тот факт, что в Болгарии началась шумиха вокруг этого вопроса, означает серьезное давление, оказываемое на власти страны. В этих условиях следует в скором времени ожидать передачи советских ЗРК незалежной.

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19 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:52
    +13
    Болгария торгуется с США по поводу передачи С-300 Украине
    У нас с этой международной политической проституткой еще дипломатические отношения? Только не надо говорить, что болгарский народ другого мнения. Уже давно понятно кто за кого и против кого.
    1. grem
      grem Сегодня, 13:56
      +4
      Цитата: rotmistr60
      олько не надо говорить, что болгарский народ другого мнения. Уже давно понятно кто за кого и против кого.

      Россия уже никому не верит ...НАША СИЛА Армия и Флот ,было есть и будет !
      А все "братушки" уже в прошлом ... negative
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:00
      +3
      Это называется - Жену отдай соседу,
      А сам иди к соседке. fool Причем соседка не по карману...
    3. Irokez
      Irokez Сегодня, 14:06
      +2
      Цитата: rotmistr60
      олько не надо говорить, что болгарский народ другого мнения

      Ну почему не надо говорить. В Окраине тоже не все за войну с Россией просто им не дают сказать и это опасно для здоровья. Точно так же и в Болгарии.
      Политику страны определят не народ, а правительство которое пролезло во власть всевозможными способами по указке из вне. Можно подумать, что народ Черногории прям рвался в НАТО. На Молдавию посмотрите и увидите кто политику страны задаёт. Всё это политические манёвры под эгидой сильной руки кукловода. Да даже у нас, что все за СВО, оглянитесь и удивитесь.
  2. km-21
    km-21 Сегодня, 13:56
    +1
    Нет ни малейших сомнений в том, что украинцам со стороны США и НАТО будет отправлено все необходимое для полного разгрома России. Начиная со старго советского оружия и заканчивая новейшим Западным. Кроме того со временем после истребления ВСУ на фронт будут отправлены поляки, румыны, прибалты и прочее пушечное мясо из числа наименее значимых членов Коллективного Запада. Остановить этот поток может только максимально убедительная угроза применения российского ЯО по территории НАТО.
    Либо реальное применение...
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:53
      0
      Цитата: km-21
      Нет ни малейших сомнений в том, что украинцам со стороны США и НАТО будет отправлено все необходимое для полного разгрома России.

      Разгром России - это полные штаны геморроя для Запада. Либо они пойдут на это в долгую либо вся это затея с Залежалой устроена для полного развала гейропы, для приведения её экономики в пыль образца 1945-го года. Чтоб покупали потом у гегемона всё, вплоть до кружевных труселей...
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:57
    0
    Придавят америкосы, и братушки отдадут комплексы укрохо хлам! Болгария против полосатых? Смешно!!! laughing
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:59
    +1
    Ну ладно, грекам хоть продали. А этим редискам, как я понимаю, досталось это все по бартеру ещё при СССР?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:18
      +1
      Цитата: lukash66
      Ну ладно, грекам хоть продали. А этим редискам, как я понимаю, досталось это все по бартеру ещё при СССР?

      Кетчуп, конечно, болгарский был хорош. И овощные консервы тоже.
      Да вот только надо было смотреть чуть дальше собственной тарелки вперёд и чуть дальше собственной задницы назад - помнить, когда и за кого "братушки" воевали.
      Глядишь, таких ошибок меньше было бы.

      Всей Восточной Европы касается.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:50
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        Всей Восточной Европы касается.

        Вся Восточная Европа была поставлена в известную позицию роспуском ОВД, убиением СЭВ и запретом на использование в расчётах переводного рубля СЭВ.
        Всё это было произведено командой пицееда.
        Наследыши при власти и ныне.
        А гнев почему-то на братушек обращён.

        И уж если речь идёт о торге Болгарии с полосатыми,
        так почему ж Россия с Болгарией торга не ведёт?
        Денег нет, все олигархат скрал и вывез? am
  5. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 13:59
    -3
    братушки в своем репертуаре, напрасно их Суворов спас, в следующий раз, а он уже не за горами, надо дать туркам их вырезать
  6. senima56
    senima56 Сегодня, 14:01
    -1
    Снова "братушки" против нас воюют! fool negative hi
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:55
      +1
      Цитата: senima56
      Снова "братушки" против нас воюют! fool negative hi

      Надо переименовать "болгарку" обратно в УШМ...
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 14:03
    +6
    Сдаётся мне, что во всё продаваемое другим странам российское оружие нужно встраивать специальный код, дабы обеспечить его подрыв и выведение из строя.
    Пришёл спутниковый сигнал и все платы сгорают, а детонаторы исполняют то, для чего были созданы.
    Тогда и таких казусов, когда русское оружие направляют против нас не будет.
    Имеете - имейте, направили против России - пшик и баб-бах.
    Всё честно. yes
  8. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 14:05
    +3
    Торгуются? Раб с хозяином? Несмешно.
  9. Dimax-Nemo
    Dimax-Nemo Сегодня, 14:10
    -1
    США и Германия уже передали в итоге 2 батареи Патриот, Франция с Италией - две SAM-T. Вместе с германскими Ирисами этого хватило бы для компенсации С-300. Что касается С-200, то вряд ли от него сейчас будет прок. Система фактически станционарная, под него ещё позицию подготовить надо, которую он быстро сменить не сможет. Грузии можно было бы скормить NASAMS вместо Буков.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:14
    0
    Болгария получила в дар от от России свою свободу в 1878 году, а в 1915 году выступила против неё, как впрочем и во II Мировой войне, благо, что впрямую не воевала: братушки в отличие от руководства сумели сохранить память.
  11. KCA
    KCA Сегодня, 14:20
    0
    Ракеты бвлгарского С-300 так-же заточены на поражение высотных зданий в центре городов? Когда они последний раз закупали ракеты? До развала Варшавского договора?
  12. isv000
    isv000 Сегодня, 14:48
    0
    Болгария торгуется с США по поводу передачи С-300 Украине

    Русские зла не помнят, но и не забывают!