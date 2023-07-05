Российские артиллеристы в зоне СВО получили новую модификацию высокоточного боеприпаса «Краснополь-М2»

Артиллерийские подразделения российской армии в зоне СВО получили на вооружение новый высокоточный снаряд "Краснополь-М2" с увеличенной дальностью поражения. Боеприпас "засветился" на одном из видео Минобороны.
О завершении разработки новой версии высокоточного снаряда "Краснополь-М2" концерн "Калашников" сообщил в 2021 году. Разработчиком базовой и улучшенной версии снаряда является тульское "Конструкторское бюро приборостроения" (КБП) им. Шипунова. В 2022 году сообщалось, что боеприпас проходит испытания, в настоящее время, видимо, его приняли на вооружение.
Изначально комплекс управляемого вооружения "Краснополь-М2" для ствольной артиллерии был разработан в калибре 155 мм для экспорта и поставлялся армиям Индии и Китая. Потом было принято решение переделать его под "советский" калибр 152 мм под уже стоящие на вооружении и перспективные САУ. Снаряд имеет большую дальность стрельбы (26 км против 20 км у базовой версии), повышенное могущество, точность поражения малоразмерных целей (0,9 против 0,7), а также возможность применения в любое время суток, при сильном ветре и облачности.
Кроме того, боеприпас получил новую полуактивную головку самонаведения, автоматизированный ввод программы полета, независимые друг от друга рули и возможность поражать цели на высотах и в углублениях.
Высокоточный корректируемый боеприпас "Краснополь" применяется в зоне СВО с самого начала спецоперации и заслужил положительные отзывы от российских военных. В основном, САУ работают в связке с беспилотниками, которые и наводят снаряды на цель.