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Российские артиллеристы в зоне СВО получили новую модификацию высокоточного боеприпаса «Краснополь-М2»

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Российские артиллеристы в зоне СВО получили новую модификацию высокоточного боеприпаса «Краснополь-М2»

Артиллерийские подразделения российской армии в зоне СВО получили на вооружение новый высокоточный снаряд "Краснополь-М2" с увеличенной дальностью поражения. Боеприпас "засветился" на одном из видео Минобороны.


О завершении разработки новой версии высокоточного снаряда "Краснополь-М2" концерн "Калашников" сообщил в 2021 году. Разработчиком базовой и улучшенной версии снаряда является тульское "Конструкторское бюро приборостроения" (КБП) им. Шипунова. В 2022 году сообщалось, что боеприпас проходит испытания, в настоящее время, видимо, его приняли на вооружение.

Изначально комплекс управляемого вооружения "Краснополь-М2" для ствольной артиллерии был разработан в калибре 155 мм для экспорта и поставлялся армиям Индии и Китая. Потом было принято решение переделать его под "советский" калибр 152 мм под уже стоящие на вооружении и перспективные САУ. Снаряд имеет большую дальность стрельбы (26 км против 20 км у базовой версии), повышенное могущество, точность поражения малоразмерных целей (0,9 против 0,7), а также возможность применения в любое время суток, при сильном ветре и облачности.

Кроме того, боеприпас получил новую полуактивную головку самонаведения, автоматизированный ввод программы полета, независимые друг от друга рули и возможность поражать цели на высотах и в углублениях.

Высокоточный корректируемый боеприпас "Краснополь" применяется в зоне СВО с самого начала спецоперации и заслужил положительные отзывы от российских военных. В основном, САУ работают в связке с беспилотниками, которые и наводят снаряды на цель.

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10 комментариев
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  1. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 12:52
    +1
    Хорошая новость.
    Принцип наведения на цель не изменился?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:55
      +9
      СВО (война)- это как бы цинично не звучало, но еще и способ проверить имеющееся вооружение, внести корректировки и создать что-то новое более совершенное для убийства. Надеюсь ВС России выйдут из этой заварушки не просто победителями, но самой сильной армией мира с высоко подготовленным командным и личным составом.
      1. Старый_геолог
        Старый_геолог Сегодня, 13:18
        +5
        Любой вооруженный конфликт, а уж тем более такая масштабная война против высокотехнологичного вооружения противника, всегда используются чтобы обкатать новые типы вооружения в боевых условиях. Главное вносить изменения по ходу и снова испытывать, а не тянуть волынку 5-10 лет.
    2. barclay
      barclay Сегодня, 12:56
      +2
      Новость хорошая, но, честно говоря думал, что дальность стрельбы будет побольше.
      Америкосовский Excalibur последних модификаций подальше летает.
      Дальность стрельбы:
      Block 1a-1: — 23 км
      Block 1a-2: — 40-60 км[23][24]
      Block Ib: — 36 км [25]
      В декабре 2020 года вариант снаряда при выстреле из удлиненной до 58 калибров ERCA пушки достиг цели, находящейся на дальности 70 км[26][27].
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:02
        0
        А Вы присмотритесь на фото.Нет,это может и иллюстрированное,но мне кажется,что заряжают активно-реактивный снаряд.А это значит,к дальности еще как минимум десяток километров можно накинуть
        1. barclay
          barclay Сегодня, 13:05
          +4
          Вот они и прибавили 6 км, согласно тексту новости.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:27
        0
        Цитата: barclay
        Новость хорошая, но, честно говоря думал, что дальность стрельбы будет побольше.
        Америкосовский Excalibur последних модификаций подальше летает.
        Дальность стрельбы:
        Block 1a-1: — 23 км
        Block 1a-2: — 40-60 км[23][24]
        Block Ib: — 36 км [25]
        В декабре 2020 года вариант снаряда при выстреле из удлиненной до 58 калибров ERCA пушки достиг цели, находящейся на дальности 70 км[26][27].


        Минобороны: САУ «Мста-С »запустила снаряд «Краснополь-Д» на 43 километра.Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С» в ходе испытаний запустила снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра. Об этом говорится в публикации «Высокоточные артиллерийские средства огневого поражения» журнала «Армейский сборник» Министерства обороны России.Отмечается, что речь идет о модифицированном снаряде семейства боеприпасов «Краснополь», использующем спутниковую навигацию и способном уничтожать находящиеся на значительном расстоянии цели. В статье указывается, что другая САУ — «Коалиция-СВ» — способна запускать «Краснополь-Д» на расстояние 70 километров.

        Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что на вооружении Российской армии находится сразу несколько типов таких снарядов, что позволяет поражать любые цели.

        Есть две модификации, которые у нас используются. Это "Краснополь М", "М-2" и подозреваю, что сейчас тестируют "Краснополь Д". Модификации "М-2" нужна лазерная корректировка, он крайне эффективен при работе со статичными целями, его дальность — до 30 км. Модификация "Краснополь Д" позволит с такой же результативностью поражать движущиеся цели. В него поставят небольшой модуль "Глонасс", что добавит управляемую часть. Это актуально для береговой артиллерии, которая такими снарядами сможет поражать десантные корабли, движущиеся к берегу
        Алексей Леонков

        https://life.ru/p/1484092
  2. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 13:05
    +1
    Такому снаряду нужна возможность нескольких режимов наведения. То есть, если подсветка цели лазером невозможна, то желательно иметь возможность наведения по GPS "Глонасс".
    Здесь же навели туману про полуактивную головку самонаведения. И не вполне ясно, в чем же заключаются нововведения.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 13:39
      0
      Я слышал про "М2" что ему нужна первоначальная подсветка лазером цели, потом, приблизившись, он цель захватывает своими средствами и летит уже по ним, без подсветки, поражает, в отличие от Экскалибура подвижные цели
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:06
    +4
    А кто ж вам правду скажет о ТТХ снаряда. bully