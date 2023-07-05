В качестве примера хочу привести ситуацию, происходящую в ООН по тем направлениям, где руководят западные ставленники. Ни для кого не секрет, что изначально основная задача зерновой сделки заключалась в оказании помощи действительно наиболее уязвимым слоям населения в странах с самым высоким уровнем бедности в мире, таких как Йемен, Судан, Афганистан, Эфиопия, Сомали и другие. Но сколько же на самом деле получили продовольствия эти беднейшие государства?! Ответ очевиден – не более 2,5 процентов из того объёма, который поставлялся якобы для нужд беднейших. В то же время 81 процент всего объёма был направлен как раз таки в страны с высокими доходами, а также доходами выше среднего уровня. Всё это проходит под покровительством Организации Объединённых Наций. Как говорил генсек организации – это была его личная инициатива, которой, как оказалось в итоге, он руководит в ручном режиме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что ООН продолжает отстаивать интересы богатейших стран мира. В этом контексте, российский дипломат сослалась на так называемую «зерновую сделку», в рамках которой происходит несправедливое и далеко неравномерное распределение зерна, а главное всё это поощряется руководством данной международной организации.– рассказала Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik.Таким образом, полагает дипломат, секретариат и руководство ООН делают ставку на развитые страны по той причине, что их больше. Это в данной ситуации абсолютно неприемлемо.Также в ходе программы она затронула и другую немаловажную тему, связанную с вывозом ЮНЕСКО культурных ценностей с территории Украины, принадлежащих непосредственно украинскому народу, которые они затем перевозят в страны ЕС. Как подчеркнула российский госслужащий, такие данные имеются в распоряжении не только Москвы, но и французской газеты Le Monde, которая об этом сообщила.Напомним, что некоторое время назад Служба внешней разведки России (СВР), ссылаясь на данные директора ведомства Сергея Нарышкина, сообщила о достигнутой договорённости между Киевом и вышеупомянутой организацией о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, куда входят, в том числе и мощи святых. В итоге все эти объекты культурного наследия оказываются на Западе.