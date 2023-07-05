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МИД РФ: ООН обслуживает интересы богатейших стран мира

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МИД РФ: ООН обслуживает интересы богатейших стран мира

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что ООН продолжает отстаивать интересы богатейших стран мира. В этом контексте, российский дипломат сослалась на так называемую «зерновую сделку», в рамках которой происходит несправедливое и далеко неравномерное распределение зерна, а главное всё это поощряется руководством данной международной организации.


В качестве примера хочу привести ситуацию, происходящую в ООН по тем направлениям, где руководят западные ставленники. Ни для кого не секрет, что изначально основная задача зерновой сделки заключалась в оказании помощи действительно наиболее уязвимым слоям населения в странах с самым высоким уровнем бедности в мире, таких как Йемен, Судан, Афганистан, Эфиопия, Сомали и другие. Но сколько же на самом деле получили продовольствия эти беднейшие государства?! Ответ очевиден – не более 2,5 процентов из того объёма, который поставлялся якобы для нужд беднейших. В то же время 81 процент всего объёма был направлен как раз таки в страны с высокими доходами, а также доходами выше среднего уровня. Всё это проходит под покровительством Организации Объединённых Наций. Как говорил генсек организации – это была его личная инициатива, которой, как оказалось в итоге, он руководит в ручном режиме

– рассказала Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik.

Таким образом, полагает дипломат, секретариат и руководство ООН делают ставку на развитые страны по той причине, что их больше. Это в данной ситуации абсолютно неприемлемо.

Также в ходе программы она затронула и другую немаловажную тему, связанную с вывозом ЮНЕСКО культурных ценностей с территории Украины, принадлежащих непосредственно украинскому народу, которые они затем перевозят в страны ЕС. Как подчеркнула российский госслужащий, такие данные имеются в распоряжении не только Москвы, но и французской газеты Le Monde, которая об этом сообщила.

Напомним, что некоторое время назад Служба внешней разведки России (СВР), ссылаясь на данные директора ведомства Сергея Нарышкина, сообщила о достигнутой договорённости между Киевом и вышеупомянутой организацией о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, куда входят, в том числе и мощи святых. В итоге все эти объекты культурного наследия оказываются на Западе.
Использованы фотографии:
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8 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:32
    0
    О сколько нам открытий чудных... В эту же копилку торжество демократии и свобода самовыражения политических взглядов и отношения к текущей власти:

    Причем самое смешное - не количество задержаных даже, а то, что во Франции ввели тоталитарные сталинские "тройки" wink "По ускореной процедуре"... В Мордоре-на-Сене лютует кровавая ежовщина good
  2. Комментарий был удален.
    1. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 21:41
      +1
      Сколько эта "зерновая сделка" работает, столько России по носу и били, а мы утираемся и продолжаем как мазохисты. А потому что хапает кто-то немерено много и сидит этот кто-то уж точно не в Тамбове, как я. А то Захарова притворяется, что только проснулась.
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 21:55
        +1
        "Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус..." "Главный" сам недавно же сказал, что "нас опять обманули" с этой "зерновой сделкой" ... и-что? "Мыши плакали ( и далее по тексту)...? Вот, честное слово- -уже, совсем не смешно, просто наводит на вполне конкретные размышления о том, кто у нас управляет страной.
  3. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 21:51
    -1
    По-моему, ООН изначально создана, чтоб обслуживать в первую очередь постоянных членов своего Совета безопасности, а не богатейших стран мира. И я не понимаю, почему наш МИД против такого положения. ООН же и российские интересы обслуживает точно так же, как и британские с американскими.
  4. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 21:54
    0
    Пора закрывать лавочку под названием ООН и создавать что то новое, а из ООН просто выйти.
    1. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 22:04
      +1
      Цитата: Сергей3
      Пора закрывать лавочку под названием ООН и создавать что то новое, а из ООН просто выйти.

      Было бы любопытно узнать Ваши соображения по этому поводу.
      Что то новое это что? Кто в это, что то новое, должен войти? Место дислокации этого, что то нового? Принцип комплектования?
      Просто выйти, это самое простое, но глупое, что можно преждожить! hi
  5. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 22:00
    0
    Тогда зачем вы ее в мае продляли ? Значит есть какие -то интересы сторон. Хватит уже людей за идиотов считать
  6. A2AD
    A2AD Сегодня, 22:00
    0
    Ой Маша Маша. Ну не лезла бы ты в эту дурнопахнущюю сделку. ВВП же сказал что его опять обманули. Вот и ты, не будь совсем уж дурой. Научись у него хоть чему то полезному. Если не быть лохом, то хотябы говорить много но все не о чем. Ну или посмотри на своих коллег. Писков то ладно не ума не фантазии, чисто по блату взяли. Но хотяб Ястржемский. Тот умел заболтать все что угодно. Обьяснить приличными словами то что Борька-алкаш вытворял... Это реально нужен талант.