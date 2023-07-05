Морские пираты XXI века: в чем их особенность и как с ними бороться

Когда речь заходит о морских пиратах, возникает устойчивая ассоциация с ребятами, постоянно пьющими ром и прочие крепкие напитки, надевающими черную повязку на один глаз и рассекающими по волнам на огромных парусниках, вооруженных пушками, торчащими из бойниц с обоих бортов.
Да, именно такими морских разбойников нередко представляют режиссеры, снимающие соответствующие художественные фильмы.
Однако современные разбойники, в частности сомалийские, не столь «романтичны», как их киношные коллеги. Пираты XXI века являются огромной проблемой для торгового судоходства, а на борьбу с ними нередко отправляют вооруженные силы и ЧВК.
Об особенностях современных пиратов и методах борьбы с ними в ходе своей лекции рассказал доктор исторических наук Владимир Прямицын, который принимал непосредственное участие в операциях против сомалийских пиратов.
Со слов эксперта, передвигаются современные разбойники на обычных рыболовецких шхунах или быстроходных катерах, что крайне затрудняет их идентификацию. На таких лодках, естественно, нет рыбацких снастей, льда и рыбы. Но разве возможно это заметить на расстоянии?
В то же время, на подобных судах всегда имеются штурмовые крючья, стрелковое оружие и большие запасы топлива, позволяющие пиратам отправляться в дальнее плавание.
Что характерно, со слов Прямицына, на шхунах сомалийских пиратов практически никогда не бывает еды. Они не берут с собой запасы продовольствия. Вместо этого разбойники постоянно жуют растительный наркотик «кат», благодаря чему они не чувствуют голода, усталости, страха и боли.
Как уже было сказано выше, с пиратами XXI века в основном ведут борьбу военные. Однако и у капитанов торговых судов появились средства, позволяющие противостоять штурму морских разбойников.
Как рассказал эксперт, борта кораблей нередко опутывают колючей проволокой, что затрудняет абордаж.
Также суда оснащаются мощными водометами, звуковыми пушками, сетями и прочими незамысловатыми, но в то же время эффективными средствами, не позволяющими пиратам произвести захват.
Между тем со слов Прямицына, главным оружием капитана и его экипажа является бдительность. Именно она зачастую позволяет избежать печальной участи и не попасть в руки морских разбойников.