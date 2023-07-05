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Морские пираты XXI века: в чем их особенность и как с ними бороться

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Морские пираты XXI века: в чем их особенность и как с ними бороться

Когда речь заходит о морских пиратах, возникает устойчивая ассоциация с ребятами, постоянно пьющими ром и прочие крепкие напитки, надевающими черную повязку на один глаз и рассекающими по волнам на огромных парусниках, вооруженных пушками, торчащими из бойниц с обоих бортов.


Да, именно такими морских разбойников нередко представляют режиссеры, снимающие соответствующие художественные фильмы.
Однако современные разбойники, в частности сомалийские, не столь «романтичны», как их киношные коллеги. Пираты XXI века являются огромной проблемой для торгового судоходства, а на борьбу с ними нередко отправляют вооруженные силы и ЧВК.

Об особенностях современных пиратов и методах борьбы с ними в ходе своей лекции рассказал доктор исторических наук Владимир Прямицын, который принимал непосредственное участие в операциях против сомалийских пиратов.



Со слов эксперта, передвигаются современные разбойники на обычных рыболовецких шхунах или быстроходных катерах, что крайне затрудняет их идентификацию. На таких лодках, естественно, нет рыбацких снастей, льда и рыбы. Но разве возможно это заметить на расстоянии?

В то же время, на подобных судах всегда имеются штурмовые крючья, стрелковое оружие и большие запасы топлива, позволяющие пиратам отправляться в дальнее плавание.

Что характерно, со слов Прямицына, на шхунах сомалийских пиратов практически никогда не бывает еды. Они не берут с собой запасы продовольствия. Вместо этого разбойники постоянно жуют растительный наркотик «кат», благодаря чему они не чувствуют голода, усталости, страха и боли.

Как уже было сказано выше, с пиратами XXI века в основном ведут борьбу военные. Однако и у капитанов торговых судов появились средства, позволяющие противостоять штурму морских разбойников.

Как рассказал эксперт, борта кораблей нередко опутывают колючей проволокой, что затрудняет абордаж.



Также суда оснащаются мощными водометами, звуковыми пушками, сетями и прочими незамысловатыми, но в то же время эффективными средствами, не позволяющими пиратам произвести захват.

Между тем со слов Прямицына, главным оружием капитана и его экипажа является бдительность. Именно она зачастую позволяет избежать печальной участи и не попасть в руки морских разбойников.
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15 комментариев
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  1. роман66
    роман66 Сегодня, 14:04
    0
    Почему на каждый корабль, страна, его эксплуатирующая, не может посадить по одному своему солдату с пулемётом?
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 14:13
      0
      Туда надо сажать боцмана с мешком еды. При нападении за борт выбросил, и - порядок, отстали.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 14:16
        0
        Кстати, а почему нельзя "коктейль Молотова"? Море спишет
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:19
      +2
      Цитата: роман66
      Почему на каждый корабль, страна, его эксплуатирующая, не может посадить по одному своему солдату с пулемётом?

      Конвенции международные дурные, да еще законы государств. Мой знакомый работавший в итальянской ЧВК, отсидел в Индии 5 лет, по индийским законам. Да и одного пулеметчика не хватит, подойдут три катера с разных сторон и из "шайтан трубы" уничтожат в момент, а затем расстреляют всех находящихся на судне ( это по нигерийским пиратам).
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:35
        +2
        Цитата: carpenter
        Мой знакомый работавший в итальянской ЧВК, отсидел в Индии 5 лет, по индийским законам.

        Это отец Артёма ?
      2. Галеон
        Галеон Сегодня, 15:00
        +1
        Цитата: carpenter
        подойдут три катера с разных сторон и из "шайтан трубы" уничтожат в момент,

        Каким же асом надо быть, чтоб из шайтан-трубы с лодки, которую мотает вверх-вниз и вправо - влево с приличной амплитудой, попасть в стрелка или даже в ходовую рубку на дистанции 200-300 метров?! Да для такого стрелка и контейнеровоза в качестве приза не жаль! fellow
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 15:47
          0
          Цитата: Галеон
          Да для такого стрелка и контейнеровоза в качестве приза не жаль!

          Контейнеровоз может еще оторваться, у него скорость большая, но
          как расстреливали сухогруз под 10 000 тонн видел. Трое мотаются с ботов и кормы, потом один подскочил метров на 50 и из двух гранатометов по рубке. Транспорт остановился, рубка загорелась, шакалы налетели.
          Нас спас это транспорт, на него все накинулись. Последствий не знаю. Но ЧВК на нем не было, где ЧВК пираты отходят.
    3. Игорь Борисов_2
      Игорь Борисов_2 Сегодня, 14:23
      +2
      Учитывая размеры современных кораблей пока солдат с пулеметом добежит эти мартышки уже вскарабкаются на борт. Тем более если лодок несколько и заходят с разных бортов.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:11
    +2
    Однако современные разбойники, в частности сомалийские, не столь «романтичны», как их киношные коллеги.
    Сомалийские пираты по сравнению с нигерийскими, это "безобидные" ребята. Нигерийцы более подготовлены и редко кто после встреч с ними остаётся живым. Да вооружены они по современному, кроме стрелкового оружия, незаменимым является "шайтан труба".
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:29
    +1
    Почему бы не поручить проблему решения пиратов вагнеровцам...оснастить их быстроходными лодками ,системами разведки,связи...оружие у них есть.
    Поставил ясную задачу...сроки...ну и естественно премию за голову пирата.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 14:38
      0
      Вы предлагаете России платить за африканских пиратов?
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:40
      0
      Кто платить будет? Так-то все решаемо, вопрос - за чей счет?
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:42
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Почему бы не поручить проблему решения пиратов вагнеровцам...оснастить их быстроходными лодками ,системами разведки,связи...оружие у них есть.

      Это можно делать в открытом море, но не в границах тервод, какого либо государства.
      Да и кто платить будет, ибо хозяева пиратов сидят, не в Сомали или Нигерии. Ищите их на берегах Темзы, Потомак или Тибр.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:50
    0
    Цитата: tihonmarine
    Это можно делать в открытом море, но не в границах тервод, какого либо государства.
    Да и кто платить будет, ибо хозяева пиратов сидят, не в Сомали или Нигерии. Ищите их на берегах Темзы, Потомак или Тибр.

    Владелец судна может на рейс нанять этих бойцов(рекламу они себе уже создали) smile ...в поддержку им можно организовать оперативные группы на вертолетах...если хорошенько подумать можно решить и юридические вопросы с территориями государств ...было бы желание.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:01
    0
    Цитата: роман66
    Почему на каждый корабль, страна, его эксплуатирующая, не может посадить по одному своему солдату с пулемётом?

    Международные конвенции не разрешают это сделать. Делают так: в открытом морена борт заходит группа вооружённой охраны, при заходе в порт охраны или оружия быть не должно.