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Генштаб ВСУ ускоряет темпы мобилизации на фоне больших потерь украинской армии в ходе наступления

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Генштаб ВСУ ускоряет темпы мобилизации на фоне больших потерь украинской армии в ходе наступления

Генштаб ВСУ резко ускорил темпы мобилизации, Минобороны Украины необходимо за месяц набрать не менее 70 тысяч новобранцев, чтобы успеть их обучить перед тем, как бросить в бой. Киев рассматривает ввод новых ограничений для мужчин призывного возраста.


Киевский режим торопится, контрнаступление буксует, требуя ввода в бой новых резервов, которых, как оказалось, совсем мало при существующих потерях. На данный момент у Генштаба нет в запасе необходимого количества обученных и подготовленных бойцов, которые могли бы прийти на смену положенным в "мясных штурмах" на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Да еще и приток добровольцев самый низкий за все время с начала российской СВО, как заявил львовский военком, всего 20% от нужного количества сами приходят в военкоматы, остальные 80% приходится "добирать по улицам".

Единственный выход - это еще больше ускорить темпы мобилизации и ввести ограничения для потенциальных бойцов ВСУ, чтобы они не сбежали за границу. Как сообщают украинские источники, уже сейчас в некоторых областях Украины объявлена всеобщая мобилизация, далее она будет распространяться на всю территорию страны. Кроме того, Киев готовится ввести ряд ограничений для мужчин, действовать они начнут с августа. Подробностей нет, но предполагается, что под мобилизацию попадут даже сотрудники правоохранительных органов, которых прикрывает "железная" бронь от призыва.

(...) мобилизации подлежат абсолютно все мужчины призывного возраста, в том числе опекуны инвалидов. По инсайдерской информации, к отправке на фронт стоит готовиться и сотрудникам правоохранительных органов

- сообщают источники.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ был вынужден бросить на прорыв линии обороны российской армии резервные бригады, которые должны были идти во второй волне и добивать остатки "разгромленных" российских войск. Вместо этого они вынуждены выполнять задачи "бригад прорыва", неся большие потери как в личном составе, так и в технике.
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10 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:23
    +1
    В условиях ускоренного типа набора улица-военкомат-окоп это просто фарш, они физически по времени не успевают готовить бойцов. Неделя боев уносит половину личного состава, не далек день когда на фоне хронического топтания контнаступа произойдет надлом наступательного порыва ВСУ.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:32
      0
      Костяк они пока сохраняют отводя на пополнение, а "мяса" хватит ещё на 2 года. Как давно всем уже известно.
  2. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 13:24
    +3
    Как известно СССР в Сталинградской битве выиграл за счёт во многом из за постоянного подвоза резервов , пусть плохо вооруженных, плохо обученных но многочисленных!!! И сложившихся условиях это единственный путь к победе для них , и один из двух путей для нашей победы, второй путь это по Кутузовски отступать с тяжёлыми боями в надежде на исчерпание людских ресурсов противника.Остальные пути возможны только при радикальной смене стратегии, на что нужна политическая воля и напряжение всей страны.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:28
      0
      откуда вы такой бред берете?.............
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:33
      0
      В 1941-42 гг Красная Армия потеряла только пленными от 4-5 млн. человек, ни одна армия мира никогда бы не восстановилась от такого удара, а мы в 1945 гг. имели 11 миллионную армию. Солдат просто не жалели.
  3. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  4. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 13:29
    +2
    Уважаемый автор может привести хотя бы один источник на котором основана его статья? Ну нельзя же относиться к форумчанам, как первоклашкам.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:37
      0
      Арон, что не так ? потери ВСУ просто колоссальные, это признают все западные издания и показания пленных ВСУ, подготовленные резервы на базах НАТО вянут, а новых подготовить не хватит времени, да и кем заменять ? Нельзя воевать без авиации и артиллерии, исход будет плачевным для ВСУ.
  5. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 13:31
    +2
    Может не корректное сравнение, НО разве в 1941-1942 годах мы не отправляли на фронт неподготовленных и необученных бойцов для сдерживания фашистов!!! А Киевский и Вяземский котлы!!! Но мы ПОБЕДИЛИ! Ценой ОГРОМНЫХ жертв! То же сейчас демонстрирует Украина! И не надо говорить про пушечное мясо. Его там хватает с обеих сторон!
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:36
    0
    С 2014 не помню инфы чтоб военкоматы ВСУ отчитались о ПОЛНОСТЬЮ выполненых планах, а сейчас когда с линии вывозят тела а госпитолях полно раненых которые несут инфу в народ они хотят на все 100 отстрелятся? Слабо вериться, хотя если начать расстреливать то глядишь чего и выйдет, только у этой дубины ДВА конца.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:37
    +1
    Генштаб ВСУ резко ускорил темпы мобилизации
    70 тыс. за месяц? При том, что это будут не обученные, ни когда не бывавшие под обстрелами и не совсем мотивированные. И это скажите не "мясо"?