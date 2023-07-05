Генштаб ВСУ ускоряет темпы мобилизации на фоне больших потерь украинской армии в ходе наступления

(...) мобилизации подлежат абсолютно все мужчины призывного возраста, в том числе опекуны инвалидов. По инсайдерской информации, к отправке на фронт стоит готовиться и сотрудникам правоохранительных органов

Генштаб ВСУ резко ускорил темпы мобилизации, Минобороны Украины необходимо за месяц набрать не менее 70 тысяч новобранцев, чтобы успеть их обучить перед тем, как бросить в бой. Киев рассматривает ввод новых ограничений для мужчин призывного возраста.Киевский режим торопится, контрнаступление буксует, требуя ввода в бой новых резервов, которых, как оказалось, совсем мало при существующих потерях. На данный момент у Генштаба нет в запасе необходимого количества обученных и подготовленных бойцов, которые могли бы прийти на смену положенным в "мясных штурмах" на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Да еще и приток добровольцев самый низкий за все время с начала российской СВО, как заявил львовский военком, всего 20% от нужного количества сами приходят в военкоматы, остальные 80% приходится "добирать по улицам".Единственный выход - это еще больше ускорить темпы мобилизации и ввести ограничения для потенциальных бойцов ВСУ, чтобы они не сбежали за границу. Как сообщают украинские источники, уже сейчас в некоторых областях Украины объявлена всеобщая мобилизация, далее она будет распространяться на всю территорию страны. Кроме того, Киев готовится ввести ряд ограничений для мужчин, действовать они начнут с августа. Подробностей нет, но предполагается, что под мобилизацию попадут даже сотрудники правоохранительных органов, которых прикрывает "железная" бронь от призыва.- сообщают источники.Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ был вынужден бросить на прорыв линии обороны российской армии резервные бригады, которые должны были идти во второй волне и добивать остатки "разгромленных" российских войск. Вместо этого они вынуждены выполнять задачи "бригад прорыва", неся большие потери как в личном составе, так и в технике.