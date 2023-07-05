ВСУ усиливают обстрелы приграничных населенных пунктов Белгородской области

Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы приграничной Белгородской области. Так, по словам главы региона Вячеслава Гладкова, в течение прошедших суток противник нанес многочисленные удары по ряду населенных пунктов.
В частности, украинская армия выпустила 9 артиллерийских снарядов по селу Журавлевка Белгородского района. Кроме того, с беспилотника было сброшено взрывное устройство. По селу Наумовка зафиксировано 10 прилетов снарядов украинской артиллерии и сброшены 3 взрывных устройства. Обстрелам также подверглись села Красный Хутор, Щетиновка и Бочковка, где удалось сбить атаковавший населенный пункт украинский беспилотник.
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Также сообщается о минометном обстреле села Богун-Городок в Борисовском районе. Город Валуйки подвергся обстрелу из РСЗО "Град", в результате чего получила осколочные ранения местная жительница. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей была оказана необходимая помощь. Кроме того, повреждения получили несколько частных домовладений и транспортных средств.
В течение прошедших суток также были зафиксированы обстрелы из минометов и танков окраин хутора Старый Волоконовского района, минометный обстрел сел Новостроевка-Вторая и Дроновка. В этих населенных пунктах было нарушено электроснабжение и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Украинские боевики также обстреляли из минометов и артиллерийских систем поселок Прилесье, села Теребрено, Староселье, Графовка и Коровино, а также хутор Бондаренков. Кроме того, под обстрел попал пункт автомобильного пропуска Шебекино.