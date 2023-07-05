Военное обозрение
Войти Регистрация

ВСУ усиливают обстрелы приграничных населенных пунктов Белгородской области

12
ВСУ усиливают обстрелы приграничных населенных пунктов Белгородской области

Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы приграничной Белгородской области. Так, по словам главы региона Вячеслава Гладкова, в течение прошедших суток противник нанес многочисленные удары по ряду населенных пунктов.


В частности, украинская армия выпустила 9 артиллерийских снарядов по селу Журавлевка Белгородского района. Кроме того, с беспилотника было сброшено взрывное устройство. По селу Наумовка зафиксировано 10 прилетов снарядов украинской артиллерии и сброшены 3 взрывных устройства. Обстрелам также подверглись села Красный Хутор, Щетиновка и Бочковка, где удалось сбить атаковавший населенный пункт украинский беспилотник.



Также сообщается о минометном обстреле села Богун-Городок в Борисовском районе. Город Валуйки подвергся обстрелу из РСЗО "Град", в результате чего получила осколочные ранения местная жительница. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей была оказана необходимая помощь. Кроме того, повреждения получили несколько частных домовладений и транспортных средств.

В течение прошедших суток также были зафиксированы обстрелы из минометов и танков окраин хутора Старый Волоконовского района, минометный обстрел сел Новостроевка-Вторая и Дроновка. В этих населенных пунктах было нарушено электроснабжение и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Украинские боевики также обстреляли из минометов и артиллерийских систем поселок Прилесье, села Теребрено, Староселье, Графовка и Коровино, а также хутор Бондаренков. Кроме того, под обстрел попал пункт автомобильного пропуска Шебекино.
Использованы фотографии:
Telegram/Настоящий Гладков
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:49
    +1
    Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы приграничной Белгородской области
    Ох, наверное все таи пора отбомбиться по Украине по взрослому. Может хвати терпеть эти сучьи наскоки на нашу территорию?
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:51
      +4
      Цитата: rotmistr60
      Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы приграничной Белгородской области
      Ох, наверное все таи пора отбомбиться по Украине по взрослому. Может хвати терпеть эти сучьи наскоки на нашу территорию?

      Вчера Макеевку равняли, Донецк... вроде тоже наша территория .. Чего уж там - у нас оккупирован Херсон, Запорожье и прочее!!!
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 13:52
      +1
      Отодвигать укропа от границы надо, только где взять силы для этой операции.
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 13:54
        +1
        Цитата: Лешак
        Отодвигать укропа от границы надо, только где взять силы для этой операции.

        Да на этом сайте и взять! Бойцов много здесь и все профессионалы! по IP адресу - выявлять..
        1. Лешак
          Лешак Сегодня, 14:03
          +2
          Цитата: Курильщик

          Да на этом сайте и взять! Бойцов много здесь и все профессионалы! по IP адресу - выявлять..

          Ну да, основная масса участников возрастом 60+, будет крутая "банда" пенсионеров. yes
          1. Курильщик
            Курильщик Сегодня, 14:11
            0
            Цитата: Лешак

            Ну да, основная масса участников возрастом 60+, будет крутая "банда" пенсионеров. yes

            Далеко не факт!!! Многие писали, что за эту власть не согласны воевать... посмотрите в моих комментах - ни кто не написал что ему 60+...потому не удивляйтесь, что обстреливают Белгородчину ...
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 13:56
        0
        В КНДР, разве только, они не против,, вроде открыть второй фронт
        1. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 13:57
          +2
          Цитата: роман66
          В КНДР, разве только, они не против,, вроде открыть второй фронт

          Это все влажные мечты диванных стратегов...
  2. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 14:01
    +3
    Вот что меня восхищает - наша система учёта! Всё подсчитали до последнего снаряда, всё запротоколировали, поставили печати и подшили в папочку! Наши люди на пограничных территориях могут быть спокойны - если они и погибнут под обстрелами, их всех сосчитают, опишут все повреждения тел, проведут вскрытие, запротоколируют и дело аккуратно поместят в архив. Никто не будет забыт, ничто не будет забыто. В учёте и отчётности мы впереди планеты всей!
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 14:04
      -4
      Заводят уголовные дела, для этого собирают вещественные доказательства и протоколируют факты обстрела - что не так то? Это и во время ВОВ делалось, потом в Нюрнберге предъявили..

      А так то если допекло - записывайтесь в добровольцы и будете противостоять несправедливости...Добро должно быть с кулаками! Или то же ждете, что из КНДР приедут Вас защищать?
  3. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 14:04
    +3
    а как же грозные предупреждения величацшего геостратега из Кремля о защите российских территорий, или опять размах на рубль, выхлоп(пук) на копейку
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:31
      0
      Зря вы так, у нас супер демократия и супер суверенность намечается - каждый регион самостоятельно будет решать проблемы... А по поводу обстрелов нашей территории надо с ШиГ спрашивать, только где они?