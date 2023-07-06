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«Ранее машина использовалась лишь против повстанцев»: в западной прессе пытаются оправдать потери AMX-10RCR в боях с ВС РФ

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«Ранее машина использовалась лишь против повстанцев»: в западной прессе пытаются оправдать потери AMX-10RCR в боях с ВС РФ

Провальный дебют бронемашин AMX-10RCR на украинском фронте, вызвал резкие публичные отзывы со стороны военнослужащих ВСУ, которые имели неприятность пойти на них в атаку против российских войск и понесли потери. Это серьёзно дискредитировало французскую оборонку, создавшую эти машины, в связи с чем западная пресса спешит опровергнуть прозвучавшие укоры.


Украинская критика AMX-10RC не адекватна. Крайне важно понимать роль и специфические возможности этой бронированной машины, прежде чем делать ошибочные суждения

- говорится в издании Army Recognition.

Как отмечается, ВСУ переданы колёсные танки продвинутой модификации AMX-10RCR. Она имеет дополнительную броню, состоящую из стальных пластин, которые обеспечивают защиту от огня стрелкового оружия и противотанковых боеприпасов.

Однако AMX-10RCR не предназначен для противоборства с тяжелыми российскими ОБТ, такими как T-90M, который может похвастаться 125-мм пушкой

- поясняет автор.

С его слов, 105-мм пушка французской машины обеспечивает значительную огневую мощь при выполнении разведывательных миссий, позволяя поражать цели с дистанции более 2 км. AMX-10RC был разработан специально для ведения разведки, наблюдения и огневой поддержки пехоты. Его высокая скорость делает его ценным активом на поле боя, позволяя быстро перемещаться для сбора жизненно важной информации.

Также стоит отметить, что AMX-10RCR не проходил через конфликты высокой интенсивности, подобным украинскому. Ранее машина в основном использовалась в Мали и Афганистане, где зарекомендовала себя лишь в боях с повстанцами. Поэтому несправедливо судить о ее характеристиках в контексте крупномасштабной современной войны

- замечает автор.

Как он отмечает, при отправке на Украину AMX-10RCR днище, имеющее толщину брони всего 10 мм, не было усилено дополнительной защитой для сохранения мобильности машины. Это может создать проблемы во время продвижения машины по линии фронта из-за многочисленных противотанковых и противопехотных взрывных устройств, установленных российскими военными.

Однако эти устройства [мины] представляют угрозу для большинства легкобронированных машин и не являются специфическим недостатком AMX-10RCR. Это выдающаяся разведывательная машина, разработанная французами для выполнения специфических задач на поле боя. Она превосходно справляется со своей ролью разведывательной машины. Но не стоит от нее ждать характеристик тяжелого ОБТ

- делает вывод автор.

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10 комментариев
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  1. Сибирь55
    Сибирь55 Сегодня, 06:25
    +2
    А зачем поставляли, раз не предназначена? Не важно чем, но лишь бы угодить хозяину? Только такой ответ я нахожу hi
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:30
      +1
      Вероятно для тех самых целей - шмальнуть из пушки и быстро-быстро свалить пока не накрыли. Это типичная тактика шароварных. Особенно по гражданским.
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 06:43
        +1
        Вероятно для тех самых целей - шмальнуть из пушки и быстро-быстро свалить пока не накрыли.
        Что бы шмальнуть из пушки, сперва нужно еще доехать до места от куда будешь шмалять. А с этим большие проблемы.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 06:44
          +1
          Аааа, то есть шароварные уже доехать не могут.... Ну это хорошо. laughing
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:28
    +1
    Я вот тоже не понимаю,чего они жалуются.Не правильно применяют(ну и слава Богу).Возьмем к примеру наши версии разведывательно-дозорных машин-БРДМ(хотя сравнивать некорреатно,у нас подобного вообще в 70-80е не было и нет).Ну не идет в сравнение по мощи вооружения.БМП или БТР?Тоже-нет.Просто,ну не предназначены эти французики для подобного наступления
  3. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 06:31
    +1
    Тут вообще непонятно, где она может использоваться кроме как в Мали...
    Либо Укростан петухи равняют с Мали, либо про войну нынешнююсудят по "комиксам" от наркомана, либо банально нате, только отвчжитесь...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:37
      +1
      Вестимо на Западе думают что наши бойцы будут бояться западной техники и разбегутся только при одном её виде. Но это не так - наоборот, пишут что как только появляется на ЛБС западная вундервафля, так по ней садить начинают из чего только можно. Само собой - быстро подбивают. Шароварные даже отказываются воевать на западной технике по этой причине.
  4. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 06:32
    +1
    Странный подход к потерям техники. Если ее использовать не по прямому назначению, то конечно потери будут превышать среднерассчетные.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:46
    +1
    Что он брешит,АМХ 10 использовался только по назначению.В танковых боях не участвовал ,а то бы от него только колёса остались.ВСУ рассчитывали, вот они оборону прорвали,вот она брешь - нужна скорость,броня - пушка для создания паники.( так его использование на ВО описывали)Получилось хорошо только с паникой и то с своей.
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:50
    0
    Привыкли бедуинов с берданками по пустыням гонять.