«Ранее машина использовалась лишь против повстанцев»: в западной прессе пытаются оправдать потери AMX-10RCR в боях с ВС РФ

Украинская критика AMX-10RC не адекватна. Крайне важно понимать роль и специфические возможности этой бронированной машины, прежде чем делать ошибочные суждения

Однако AMX-10RCR не предназначен для противоборства с тяжелыми российскими ОБТ, такими как T-90M, который может похвастаться 125-мм пушкой

Также стоит отметить, что AMX-10RCR не проходил через конфликты высокой интенсивности, подобным украинскому. Ранее машина в основном использовалась в Мали и Афганистане, где зарекомендовала себя лишь в боях с повстанцами. Поэтому несправедливо судить о ее характеристиках в контексте крупномасштабной современной войны

Однако эти устройства [мины] представляют угрозу для большинства легкобронированных машин и не являются специфическим недостатком AMX-10RCR. Это выдающаяся разведывательная машина, разработанная французами для выполнения специфических задач на поле боя. Она превосходно справляется со своей ролью разведывательной машины. Но не стоит от нее ждать характеристик тяжелого ОБТ