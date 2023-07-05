Военное обозрение
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Генерал прокомментировал тренировочную отработку пусков крылатых ракет по Москве и Санкт-Петербургу стратегической авиацией НАТО

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Генерал прокомментировал тренировочную отработку пусков крылатых ракет по Москве и Санкт-Петербургу стратегической авиацией НАТО

Североатлантический альянс, который получил второе дыхание на фоне украинского конфликта, наращивает свои силы вдоль границ России и Белоруссии и всё чаще проводит учебные военные операции близ России.


С присоединением же Финляндии к НАТО протяжённость границы альянса с Россией значительно увеличилась. Ближе к российским границам стала подлетать и стратегическая авиация альянса.

По словам замначальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси полковника Андрея Богоделя, стратегическая авиация НАТО не просто проводит учебные полёты и пуски в странах Восточной Европы, но почти каждый месяц отрабатывает пуски крылатых ракет по российским столицам - Москве и Санкт-Петербургу - в виртуальном плане.

Белорусский полковник добавил, что речь идёт в основном о стратегических американских бомбардировщиках B-52.

Данный бомбардировщик был разработан в США ещё в 1950-е годы для нанесения ударов по территории Советского Союза. Он способен подниматься на высоту до 15 км и нести ядерное оружие. Целью создания B-52 была возможность доставки ядерных бомб в любую точку СССР.

Напомним, что в марте этого года B-52 американских ВВС был замечен в 200 км от Санкт-Петербурга. По некоторым данным, он вылетел из Польши и провел учебный полет, отрабатывая тренировочное нанесение ракетно-ядерных ударов по Санкт-Петербургу.

Ситуацию для «Военного обозрения» прокомментировал председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, в НАТО пытаются найти лазейку в обороне по периметру нашей страны. И, по понятным причинам, натовцев интересуют в первую очередь стратегические и военно-политические центры, к которым относятся Москва и Санкт-Петербург.

Генерал Липовой:

В НАТО постоянно ведут мониторинг того, какие средства противодействия мы используем, следят за работой нашей ПВО для того, чтобы выстроить тактику, позволяющую как-то нарушить наши границы с минимальными для себя потерями.

Герой России отметил, что в случае приближения средств авиации к российским границам все они автоматически становятся военными целями для наших войск.
Использованы фотографии:
Википедия/Airman 1st Class Victor J. Caputo
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10 комментариев
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  1. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 14:50
    0
    Питер накрывается полностью яо с британских подводных лодок "Вэнгард". Про какие лазейки Липовой рассказывает, не совсем понятно. Надо полное интервью посмотреть, что он имеет в ввиду
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 14:52
    +4
    Я правильно понимаю, что нашим Ту-160 абсолютно никто не мешает покрасоваться в нейтральных водах возле Нуёрка и провести "компьютерные стрельбы" по Нуёрку и Вашингтону?
    Про Европу не говорю - там и самолёты поднимать не надо.

    И главное - чтобы о результатах этих "стрельб" и "пусков" у нас в новостях побольше говорили. Чтобы в Америке и Европе наверняка услышали.
    И подкрепить испытаниями где-нибудь по ничейной скале посреди Тихого океана.
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 14:53
      +3
      Занимаются этим постоянно. У Аляски российские стратеги были на днях
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 14:58
        +3
        Цитата: Alister Kroulegg
        Занимаются этим постоянно. У Аляски российские стратеги были на днях

        На Аляске народу на огромной территории как у нас в Костроме. Аляску, если чо, им не жалко.
        Надо у Нуёрка или Лос-Анджелеса - так доходчивей.
        1. kventinasd
          kventinasd Сегодня, 15:08
          -2
          Цитата: Zoldat_A
          Надо у Нуёрка или Лос-Анджелеса - так доходчивей.

          У наших стратегов топлива не хватит до этих городов. Вот если бы с Кубы или Венесуэллы взлетали, то это другой вопрос. Но кто-ж нам даст теперь это сделать, да и кубинцы уже не те.
          1. KCA
            KCA Сегодня, 15:26
            +1
            Вы с какого перепуга енто написали? На автарке погон лётный, у ТУ-95МС дальность без дозаправки, с нормальной нагрузкой в 8 тонн 15 400км, дальность Х-102 ещё 5000км, как заявлено, но, скорее всего, это именно заявленная 100% дальность, а так и побольше может быть, и какой кусок СШП останется без подарка? Окинава? Гуам? Так там другие средства поражения работать будут, и лететь с другой стороны, смысла лететь через Кубу или Венесуэлу нет никакого
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:54
    0
    Пора бы и нам демонстрировать учебные пуски из Балтийского моря по Брюсселю и Лондону...а у побережья Аляски удар по Вашингтону. request
    Возможности нашей ударной авиации это позволяют.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:55
    0
    А точно ,управление ВС РФ в период объявления войны ,находятся в Москве и Санкт - Петербурге.Идиоты на западе?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:13
      0
      Цитата: tralflot1832
      А точно ,управление ВС РФ в период объявления войны ,находятся в Москве и Санкт - Петербурге.Идиоты на западе?

      Пример начала войны и бомбардировок без объявления войны нам известен. hi
  5. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 14:57
    0
    Цитата: Zoldat_A
    Я правильно понимаю, что нашим Ту-160 абсолютно никто не мешает покрасоваться в нейтральных водах возле Нуёрка и провести "компьютерные стрельбы" по Нуёрку и Вашингтону?
    Про Европу не говорю - там и самолёты поднимать не надо.

    И главное - чтобы о результатах этих "стрельб" и "пусков" у нас в новостях побольше говорили. Чтобы в Америке и Европе наверняка услышали.

    Никто. Сейчас воюют славяне, а те как бы в стороне. А потом дружба-жвачка, мы им нефть , а они нам что-то типа медикаментов.
    С США Россия воевать не будет. Штаты замкнуттся на своей Америке и так и будет какое-то время.