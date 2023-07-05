Генерал прокомментировал тренировочную отработку пусков крылатых ракет по Москве и Санкт-Петербургу стратегической авиацией НАТО

В НАТО постоянно ведут мониторинг того, какие средства противодействия мы используем, следят за работой нашей ПВО для того, чтобы выстроить тактику, позволяющую как-то нарушить наши границы с минимальными для себя потерями.

Североатлантический альянс, который получил второе дыхание на фоне украинского конфликта, наращивает свои силы вдоль границ России и Белоруссии и всё чаще проводит учебные военные операции близ России.С присоединением же Финляндии к НАТО протяжённость границы альянса с Россией значительно увеличилась. Ближе к российским границам стала подлетать и стратегическая авиация альянса.По словам замначальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси полковника Андрея Богоделя, стратегическая авиация НАТО не просто проводит учебные полёты и пуски в странах Восточной Европы, но почти каждый месяц отрабатывает пуски крылатых ракет по российским столицам - Москве и Санкт-Петербургу - в виртуальном плане.Белорусский полковник добавил, что речь идёт в основном о стратегических американских бомбардировщиках B-52.Данный бомбардировщик был разработан в США ещё в 1950-е годы для нанесения ударов по территории Советского Союза. Он способен подниматься на высоту до 15 км и нести ядерное оружие . Целью создания B-52 была возможность доставки ядерных бомб в любую точку СССР.Напомним, что в марте этого года B-52 американских ВВС был замечен в 200 км от Санкт-Петербурга. По некоторым данным, он вылетел из Польши и провел учебный полет, отрабатывая тренировочное нанесение ракетно-ядерных ударов по Санкт-Петербургу.Ситуацию для «Военного обозрения» прокомментировал председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, в НАТО пытаются найти лазейку в обороне по периметру нашей страны. И, по понятным причинам, натовцев интересуют в первую очередь стратегические и военно-политические центры, к которым относятся Москва и Санкт-Петербург.Генерал Липовой:Герой России отметил, что в случае приближения средств авиации к российским границам все они автоматически становятся военными целями для наших войск.