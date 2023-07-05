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Председатель правящей партии Грузии назвал ущерб, который бы понесла его страна в случае ввода антироссийских санкций

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Председатель правящей партии Грузии назвал ущерб, который бы понесла его страна в случае ввода антироссийских санкций

Грузия в 2022 году неожиданно стала одной из немногих стран, симпатизирующих Западу, которая не присоединилась к антироссийским санкциям. Подобный шаг вызвал бурю негодования со стороны США и их партнеров, которые даже пригрозили Тбилиси рестрикциями.


Между тем, власти страны продолжают придерживаться политики невмешательства в украинский конфликт, оправдывая свою позицию экономическими причинами.

Так, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в случае ввода ограничений против России, чего постоянно требует Запад, его страна понесет колоссальные убытки. С его слов, если бы грузинские власти согласились присоединиться к санкционной политике Запада, то уже сегодня государство потеряло бы, как минимум, 2,5 млрд долларов.

Как можно своими руками навредить интересам своей страны, населения?

- заявил Кобахидзе.

Стоит напомнить, что помимо отказа присоединяться к антироссийским санкциям, в Тбилиси не поддержали идею Киева об открытии второго фронта против РФ. Кроме того, в мае текущего года было восстановлено авиасообщение между Россией и Грузией, а также отменен визовый режим для грузинских граждан.

Все вышеупомянутое сильно раздражает Запад и в особенности украинские власти. Из «темного шкафа» даже начали вытаскивать «скелет» Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок в Грузии.

После недавнего онлайн-выступления сильно истощавшего Саакашвили, президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МИД вызвать грузинского посла, выразить ему протест и предложить покинуть страну для консультаций с Тбилиси.

Напомним, что в Киеве требуют от грузинских властей возвращения Саакашвили обратно на Украину.
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8 комментариев
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  1. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:22
    +2
    Интересно почему тот же Казахстан и Кыргызстан так не считает ?
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:30
      +4
      А это уже наша слабость, держать бабаев за союзников. Они отсюда миллиарды шлют на родину, а чуть что, сами по себе.А у нас до сих пор советские представления о дружбе народов, для электората.
    2. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 17:33
      +5
      У грузин фантомные боли после августовской войны и наших танков под Тбилиси. А у этих еще нет. И наши танки до их столиц не доехали, и их гастарбайтеров Хуснуллин в ж... целует.
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:35
      0
      Цитата: Alister Kroulegg
      Интересно почему тот же Казахстан

      Казахстан считает уже... Неполученые бабки - сегодня договорились о торговом марщруте в обход, через Киргизию, узбеков и туркменов
      Как пример хитрости вспоминается история примерно 20-летней (или даже большей?) давности. Во времена оны казахи, опять же граждане соответствующего государства, а не представители национальности, внезапно поняли, что основной ход Транссиба проходит по их территории, а именно участок маршрута Уфа - Челябинск - Курган - Петропавловск - Иртышская - Омск километров в 150 примерно. Ну и на основании этого факта руководство Казахстана решило, что неплохо бы на тупых москалях поднять побольше бабла, увеличив платежи за транзит.
      Тупые москали в лице МПС (тогда так называлось РЖД) от осознания казахской прошаренности приняли мягкую обтекаемую форму (читай: охренели), почесали репу и... Отправили поток грузов и пассажиров по северной ветке Транссиба по маршруту Челябинск - Екатеринбург - Тюмень - Ишим - Омск. Который на тот момент существовал уже больше ста лет как.
      Да, станции Курган и Иртышская стали тупиковыми, и перевозки там сильно упали. Зато умные казахи остались без бабла от транзита. Ну то есть вообще. Толковая инициатива оказалась, в общем.
    4. KLM77
      KLM77 Сегодня, 17:53
      0
      Казахстан ещё понятно, экономика более-менее, ресурсы имеются, масштабы страны приличные настолько, что с ними поневоле приходится считаться. Но какого нянькаются с Киргизией непонятно.
  2. spech
    spech Сегодня, 17:24
    +1
    То-есть вопрос только в бабках? И почему я не удивлён.
  3. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 17:47
    0
    это то лохматый...который Сочи..Абхазию..с Юж.Осетией собирался брать 24 Июня?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:56
    0
    Говорить что Запад ведёт не честную игру/политику по отношению ко всем, это значит ничего не сказать... там такой тухляк, бр р р!
    В Грузии решили держатся в стороне...