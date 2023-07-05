Председатель правящей партии Грузии назвал ущерб, который бы понесла его страна в случае ввода антироссийских санкций

Как можно своими руками навредить интересам своей страны, населения?

Грузия в 2022 году неожиданно стала одной из немногих стран, симпатизирующих Западу, которая не присоединилась к антироссийским санкциям. Подобный шаг вызвал бурю негодования со стороны США и их партнеров, которые даже пригрозили Тбилиси рестрикциями.Между тем, власти страны продолжают придерживаться политики невмешательства в украинский конфликт, оправдывая свою позицию экономическими причинами.Так, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в случае ввода ограничений против России, чего постоянно требует Запад, его страна понесет колоссальные убытки. С его слов, если бы грузинские власти согласились присоединиться к санкционной политике Запада, то уже сегодня государство потеряло бы, как минимум, 2,5 млрд долларов.- заявил Кобахидзе.Стоит напомнить, что помимо отказа присоединяться к антироссийским санкциям, в Тбилиси не поддержали идею Киева об открытии второго фронта против РФ. Кроме того, в мае текущего года было восстановлено авиасообщение между Россией и Грузией, а также отменен визовый режим для грузинских граждан.Все вышеупомянутое сильно раздражает Запад и в особенности украинские власти. Из «темного шкафа» даже начали вытаскивать «скелет» Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок в Грузии.После недавнего онлайн-выступления сильно истощавшего Саакашвили, президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МИД вызвать грузинского посла, выразить ему протест и предложить покинуть страну для консультаций с Тбилиси.Напомним, что в Киеве требуют от грузинских властей возвращения Саакашвили обратно на Украину.