Президент Азербайджана назвал Францию страной с политикой неоколониализма

Франции следовало бы уважать суверенитет Коморских островов над Майоттой, равно как и права жителей Новой Каледонии, а также других заморских департаментов и регионов

Франция должна не только признать свою историческую вину, но и принести извинения перед памятью миллионов людей, убитых, как и тех, кто подвергся пыткам и унижениям или были обращены в рабство. Только это позволит выйти ей из политического, социального и гуманитарного кризисов, охвативших эту страну, особенно на фоне недавнего убийства полицейским подростка алжирского происхождения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Франция продолжает проводить неоколониальную политику. С таким заявлением глава азербайджанского государства выступил на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, проходящей сегодня, 5 июля в Баку.Так, в качестве примера азербайджанский лидер привёл попытки официального Парижа удерживать контроль над территориями, находящимися за пределами Европы, которые он назвал «отвратительным наследием французской колониальной политики». В этом контексте он напомнил и ситуацию вокруг Коморских островов.Ильхам Алиев:Вместе с тем, полагает он, в самой стране на регулярной основе проводится курс, цель которого – оказать давление на меньшинства. Именно с ксенофобскими заявлениями и ненавистнической риторикой выступают французские официальные лица и члены обеих палат парламента.– сказал Алиев.Более того, добавил азербайджанский президент, вместо того, чтобы указывать другим как жить, Парижу следовало бы начать с собственной страны с тем, чтобы побороть ненависть и вражду в своём обществе.Коснулся в ходе своего выступления президент Азербайджана и роли самой ООН, которую, по его мнению, следует реформировать ввиду того, что она уже не оправдывает реальных ожиданий людей по всему миру. Он назвал действующую структуру Совбеза (СБ) организации «пережитком прошлого». В этой связи, Алиев выступил с предложением о расширении состава СБ, отводя особую роль председателям таких организаций, как Организация исламского сотрудничества и Африканского союза и Движение неприсоединения, которым необходимо предоставить места в Совете Безопасности ООН на ротационной основе с правом вето.