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Президент Азербайджана назвал Францию страной с политикой неоколониализма

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Президент Азербайджана назвал Францию страной с политикой неоколониализма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Франция продолжает проводить неоколониальную политику. С таким заявлением глава азербайджанского государства выступил на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, проходящей сегодня, 5 июля в Баку.


Так, в качестве примера азербайджанский лидер привёл попытки официального Парижа удерживать контроль над территориями, находящимися за пределами Европы, которые он назвал «отвратительным наследием французской колониальной политики». В этом контексте он напомнил и ситуацию вокруг Коморских островов.

Ильхам Алиев:

Франции следовало бы уважать суверенитет Коморских островов над Майоттой, равно как и права жителей Новой Каледонии, а также других заморских департаментов и регионов

Вместе с тем, полагает он, в самой стране на регулярной основе проводится курс, цель которого – оказать давление на меньшинства. Именно с ксенофобскими заявлениями и ненавистнической риторикой выступают французские официальные лица и члены обеих палат парламента.

Франция должна не только признать свою историческую вину, но и принести извинения перед памятью миллионов людей, убитых, как и тех, кто подвергся пыткам и унижениям или были обращены в рабство. Только это позволит выйти ей из политического, социального и гуманитарного кризисов, охвативших эту страну, особенно на фоне недавнего убийства полицейским подростка алжирского происхождения

– сказал Алиев.

Более того, добавил азербайджанский президент, вместо того, чтобы указывать другим как жить, Парижу следовало бы начать с собственной страны с тем, чтобы побороть ненависть и вражду в своём обществе.

Коснулся в ходе своего выступления президент Азербайджана и роли самой ООН, которую, по его мнению, следует реформировать ввиду того, что она уже не оправдывает реальных ожиданий людей по всему миру. Он назвал действующую структуру Совбеза (СБ) организации «пережитком прошлого». В этой связи, Алиев выступил с предложением о расширении состава СБ, отводя особую роль председателям таких организаций, как Организация исламского сотрудничества и Африканского союза и Движение неприсоединения, которым необходимо предоставить места в Совете Безопасности ООН на ротационной основе с правом вето.
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7 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 17:25
    -1
    Всё? Франков начинают пинать даже ленивые?
    1. faiver
      faiver Сегодня, 17:54
      +1
      ну Алиева ленивым назвать сложно...
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 17:56
      0
      Цитата: isv000
      Всё? Франков начинают пинать даже ленивые?

      Нет, это не так. У нас в Азербайджане есть одна поговорка, дословный перевод звучит так.
      "Если не наср@ть перед тем кто пукнул, подумает что не имеем задницу" Прошу прощения. И вот этот Макрон, на днях сказал одну речь, что будет давить на Алиева из-за Карабахского конфликта. Алиев далеко не глуп, теперь он будет его опускать во всех инстанциях. А это он не дома сказал, а на трибунах где были многие другие правители и дипломаты. Этого Макрона, Алиев живьём сожрёт в политике.

      Вот Алиев и показывает как надо давить!
  2. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:27
    +3
    Французы всегда поддерживали Ереван. И в целом политика Парижа антитурецкая. А, Алиев, как верный пёс османов, лишь лает, не отклоняясь от генеральной линии партии в Стамбуле.
    Всю его болтовню про Каледонию и Коморские острова можно пропускать мимо ушей, что и происходит yes
    Но антифранцузские настроения можно использовать. Это работа МИДа. А наш МИД очень пассивно себя ведёт и успехов не показывает. Лишь одна Машка Захарова за всех отдувается - кого-то высмеивает в твиттере
  3. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:39
    0
    А в целом, нам нужно сближаться с Турцией и Баку. А аров скинуть на баланс тому же Парижу. Россия никогда не умела выбирать союзников
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:44
    0
    Честно говоря от Алиева неожиданно,кто этого любителя старушек только не пинал.Самоходный Джо в извращённой форме ,подарив Макорону зеркало.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 18:06
      0
      Цитата: tralflot1832
      Честно говоря от Алиева неожиданно

      Ничего не ожиданного. Лучшая защита Алиева это атака. Макрон на днях в Марселе на встрече с армянскими дашнаками и армянской диаспорой, сказал такую фразу.....
      "Я на Алиева буду давить больше чем Пашинян"
      Но Ильхам Алиев не та фигура на кого можно давить. За его спиной школа дипломатии и кгб. Он его сожрёт с потрахами. По этому Алиев начал его давить аналогично по той тематике что собирался Макрон. Права народов. Алиев и говорит а кули ты не отвечаешь за право тех и других....Далее пойдёт пинок из Азербайджана французской нефтяной компании Тотал. А потом и их товарам. А если и подключится Турция в чём я не сомневаюсь, тогда мама не горюй.